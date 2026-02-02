ETV Bharat / sports

నక్సల్స్ అడ్డా నుంచి వరల్డ్ కప్ దాకా- UAEకి ఆడనున్న షోయబ్- బిహార్ కుర్రాడి సక్సెస్ స్టోరీ ఇది!

ఇండియాలో ఛాన్స్​ దక్కకపోయినా- దుబాయ్ క్రికెట్‌లో గుర్తింపు- నక్సల్ ప్రభావిత గ్రామం నుంచి వచ్చి నేడు UAEకి ప్రాతినిధ్యం- షోయబ్​ ఖాన్ స్టోరీ ఏంటంటే?

Bihar Cricketer On UAE Team
Bihar Cricketer On UAE Team (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Cricketer On UAE Team : ప్రతిభ ఉన్నా అదృష్టం కలిసిరాక వెనకబడిపోయే క్రీడాకారులు ఎందరో ఉంటారు. ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియాలో చోటు సంపాదించడం అంటే అది ఆషామాషీ కాదు. లక్షల మందిలో పోటీని తట్టుకుని నిలబడాలి. ఒకవేళ స్టేట్ టీమ్​లో కూడా అవకాశం రాకపోతే ఆ క్రికెటర్ పరిస్థితి ఏంటి? తన ఆశలను వదులుకుని క్రికెట్​కు గుడ్ బై చెప్పాలా? లేక కొత్త దారి వెతుక్కోవాలా? సరిగ్గా ఇలాంటి సంకట స్థితిలో ఉన్న ఒక యువ క్రికెటర్ తన పట్టుదలతో దేశాలు దాటి వెళ్లి నేడు ప్రపంచకప్ వేదికపై గర్జించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇండియాలో దక్కని గుర్తింపును దుబాయ్ మట్టిలో వెతుక్కున్న ఆ 'బిహారీ' కుర్రాడి సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

నక్సల్స్ అడ్డా నుంచి వరల్డ్ కప్ స్టేజ్ వరకు
బిహార్‌లోని గయ జిల్లాలో ఒకప్పుడు తుపాకుల మోత వినిపించే ఇమామ్‌గంజ్ బ్లాక్​లోని కోఠి గ్రామం షోయబ్ ఖాన్ స్వస్థలం. నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతం కావడంతో అక్కడ కనీస వసతులు కూడా లేవు. షోయబ్​కు క్రికెట్​పై ఉన్న ఇష్టాన్ని గమనించిన తండ్రి అదీబ్ ఖాన్ తన కొడుకును ప్రాక్టీస్ కోసం రోజూ 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిటీకి బైక్​పై తీసుకువెళ్లేవారు. చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ అంటే ప్రాణమిచ్చే షోయబ్ గయ నగరంలోనే ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేస్తూనే ఆటపై ఫోకస్ పెట్టాడు. ఆ తర్వాత జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ టీమ్​కు కెప్టెన్​గా కూడా వ్యవహరించి తన నాయకత్వ పటిమను చాటాడు.

Cricketer Shoaib Khan
ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న షోయబ్ (Source : ETV Bharat)

రంజీ జట్టులో దక్కని చోటు
షోయబ్ ఖాన్ కల ఎలాగైనా టీమ్ఇండియాకు ఆడాలని ఉండేది. కానీ 2019లో బిహార్ రంజీ జట్టులో అతనికి అవకాశం దక్కలేదు. బోర్డులోని అంతర్గత రాజకీయాల వల్ల తన ప్రతిభకు గుర్తింపు రావడం లేదని షోయబ్ తీవ్రంగా కుంగిపోయాడు. "బిహార్ క్రికెట్ బోర్డు పరిస్థితి దారుణంగా ఉండేది. తమకు నచ్చిన వారికే అవకాశాలు ఇచ్చేవారు" అని షోయబ్ సోదరుడు అల్తమష్ ఖాన్ విమర్శలు గుప్పించారు. దీంతో విసుగు చెందిన షోయబ్ 2019లో క్రికెట్​ను పూర్తిగా వదిలేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ కరోనా సమయంలో వచ్చిన విరామం తనను తాను మళ్ళీ సమీక్షించుకునేలా చేసింది.

దుబాయ్ చూపిన కొత్త దారి
2021లో దుబాయ్‌లో క్రికెట్ ఆడేందుకు వచ్చిన వేకెన్సీ షోయబ్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. ఎన్నో ఆలోచనల తర్వాత రిస్క్ తీసుకుని దుబాయ్ వెళ్లిన షోయబ్ అక్కడ క్లబ్ టోర్నీల్లో రాణించడం మొదలుపెట్టాడు. 2023లో మొదటిసారి రూ. 2 లక్షల రూపాయల ఫీజు అందుకున్నప్పటి నుంచి అతను వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. 2025లో జరిగిన ఐఎల్ టీ20 టోర్నీలో షోయబ్ చెలరేగి ఆడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ నైపుణ్యాన్ని గుర్తించిన ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డ్- షోయబ్​ను యూఏఈ వరల్డ్ కప్ జట్టుకు ఎంపిక చేసింది.

Cricketer Shoaib Khan
UAE క్రికెట్ టీమ్​తో షోయబ్ (Source : ETV Bharat)

భారత్​ గడ్డపైనే అరంగేట్రం
షోయబ్ ఖాన్ ఒక ఆసక్తికరమైన రికార్డును తన పేరిట రాసుకున్నాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్న రెండో బిహారీగా నిలిచాడు. అంతకంటే ముందు ఇషాన్ కిషన్ భారత్ తరపున ఆడగా షోయబ్ ఇప్పుడు యూఏఈ తరపున బరిలోకి దిగుతున్నాడు. మరొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే షోయబ్ విదేశీ జట్టుకు ఆడుతున్నప్పటికీ, తన మొదటి వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌ను భారత గడ్డపైనే ఆడబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 10న చెన్నైలో న్యూజిలాండ్‌తో యూఏఈ తలపడనుంది. ఆ తర్వాత దిల్లీలో కెనడా, ఆఫ్గానిస్థాన్, సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌లు ఆడనున్నారు.

Cricketer Shoaib Khan
గ్రామంలో స్నేహితులతో షోయబ్ ఖాన్ (Source : ETV Bharat)

రోహిత్ శర్మ స్ఫూర్తితో- ఐపీఎల్ కల దిశగా
షోయబ్ ఖాన్​కు భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అంటే ఎంతో అభిమానం. రోహిత్​ను తన ఆదర్శంగా భావించే షోయబ్. ఒకసారి దుబాయ్‌లో ఆయనను కలిసి బ్యాటింగ్ టిప్స్ కూడా తీసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నా షోయబ్ కళ్ళన్నీ ఐపీఎల్​పైనే ఉన్నాయి. ఈ మెగా టోర్నీలో గనుక తను మెరుపులు మెరిపిస్తే వచ్చే ఐపీఎల్ వేలంలో ఏదో ఒక టీమ్ తనను కొనుగోలు చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాడు. చెన్నైలో జరిగే మ్యాచ్ చూడటానికి షోయబ్ తల్లిదండ్రులు స్వయంగా అక్కడికి వెళ్తున్నారు. కష్టపడితే ఫలితం తప్పకుండా వస్తుందని షోయబ్ ఖాన్ నిరూపించారు. ఇండియాలో అవకాశం రాలేదని నిరాశ చెందకుండా సముద్రాలు దాటి వెళ్లి ఛాన్స్ అందుకున్నాడు. మరి ఈ వరల్డ్ కప్‌లో షోయబ్ ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తాడో వేచి చూడాలి.

UAE వరల్డ్​కప్ టీమ్ : మహ్మద్ వసీమ్ (కెప్టెన్), అలీషన్ షరాఫు, ఆర్యన్ష్ శర్మ, ధ్రువ్ పరాశర్, హైదర్ అలీ, హర్షిత్ కౌశిక్, జునైద్ సిద్ధిక్, మయాంక్ కుమార్, మహ్మద్ అర్ఫాన్, మహ్మద్ ఫరూక్, మహ్మద్ జవదుల్లా, ముహమ్మద్ జోహైబ్, రోహిద్ ఖాన్, షోయబ్ ఖాన్, సిమ్రంజీత్ సింగ్

TAGGED:

CRICKETER SHOAIB KHAN
BIHAR CRICKETER IN UAE TEAM
BIHAR CRICKETER WORLD CUP
UAE SQUAD FOR T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.