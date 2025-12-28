అప్పుడు బ్యాట్ కొనేందుకు డబ్బుల్లేవ్- ఇప్పుడు ఆల్టైమ్ రికార్డ్- సకిబుల్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
ఒకప్పుడు బ్యాట్ కొనడానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి కావు- కట్చేస్తే 32 బంతుల్లో సెంచరీ- డొమెస్టిక్లో అల్టైమ్ రికార్డ్- బిహార్ కెప్టెన్ సకిబుల్ గని లైఫ్ స్టోరీ- ఈటీవీ భారత్ ఎక్స్క్లూజివ్
Published : December 28, 2025 at 11:29 AM IST
Sakibul Gani ETV Bharat Exclusive : 2025-26 విజయ్ హజారేలో తొలి రోజు జరిగిన బిహార్- అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మ్యాచ్లో ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బద్దలైంది. బిహార్ కెప్టెన్ సకిబుల్ గని తన మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో క్రీడా ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూ 32 బంతుల్లోనే శతకం బాదేశాడు. అతడి విధ్వంసానికి విజయ్ హజారే ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బద్దలైంది. లిస్ట్- ఎ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా శతకం నమోదు చేసిన భారత క్రికెటర్గా సకిబుల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దీంతో అందరి దృష్టి తనవైపే మళ్లింది. ఆ విధ్వంసం సృష్టించిన సకిబుల్ కుటుంబ సభ్యులతో ఈటీవీ భారత్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ మీ కోసం!
బిహార్ నుంచే
బిహార్లోని అగర్వాకు చెందిన సకిబుల్ మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. అతడి తండ్రి మహ్మద్ మనాన్ గని క్రీడా పరికరాల వ్యాపారి. సకిబుల్ అతడి సోదరుడు ఫైజల్ను చూసి 8ఏళ్ల వయసు నుంచే క్రికెటర్ కావాలని కలలు కన్నాడు. ఫైజల్ ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెటర్. అతడు కూడా విజయ్ హజారేలో ఆడాడు. అయితే పలు కారణాల వల్ల అతడు ఆటకు దూరం అయ్యాడు. కానీ సకిబుల్కు క్రికెట్పై ఆసక్తి ఉండడంతో ఫైజల్ అతడిని ప్రోత్సహించాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ సకిబుల్ ముందుకు సాగాడు.
కొడుకు కోసం నగలు అమ్మేసి
అతడికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సహం కూడా లభించింది. తల్లి అస్మా ఖాటూన్ కొడుకు క్రికెట్ బ్యాట్ కోసం తన నగలను అమ్మేసింది. అలా కుటుంబం అంతా సకిబుల్ను చిన్నప్పటి నుంచే ప్రొత్సహించారు. తాజాగా తమ కుమారుడు విజయ్ హజారేలో అదరగొట్టడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. "మా అబ్బాయి 8 సంవత్సరాల వయస్సు నుంచే క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. నేనుఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ టోర్నీలో బాగా రాణించి IPLలోనూ ఆడాలని నా కొడుకు కోరుకుంటున్నాడు. మేం సకిబుల్ను భారత జాతీయ జట్టులో చూడాలని ఉంది" అని సకిబుల్ తల్లి అస్మా ఖాటూన్ ఈటీవీ భారత్తో తెలిపారు.
టీమ్ఇండియాలో చూడాలని ఆశ
అలాగే సకిబుల్ తండ్రి మహమ్మద్ మన్నన్ ఘని కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కూడా తమ కుమారుడు టీమ్ఇండియాకు ఆడాలని కోరుకున్నారు. "ఇదంతా ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదం. మా కుమారుడి ఆట పట్ల నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను" అని మన్నన్ అన్నారు.
డొమెస్టిక్లో పరుగుల వరద
కాగా, మెరుపు బ్యాటింగ్తో పాటు మీడియం పేస్ బౌలింగ్తో సకిబుల్ రాణిస్తాడు. బిహార్లో రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నీల్లో సత్తా చాటిన అతడు 2019లో తొలిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాడు. 2022లో మిజోరాంపై తొలి రంజీ మ్యాచ్లోనే సత్తా చాటాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా ట్రిపుల్ సెంచరీ (341 పరుగులు) బాదాడు. ఫస్ట్క్లాస్ అరంగేట్రంలో అత్యధిక స్కోరు సాధించిన ఘనత కూడా సకిబుల్ గనిదే. ఆ తర్వాత కూడా అతడి పరుగుల ప్రవాహం కొనసాగింది. వరుసగా 98, 101 పరుగులు సాధించాడు.
తొలి మూడు ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్ల్లోనే 540 పరుగులు చేశాడు. దూకుడుగా ఆడే ఈ కుడి చేతివాటం బ్యాటర్ దేశవాళీలో దాదాపు 50 సగటుతో ఉన్నాడు. 28 ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో 2035 పరుగులు చేశాడు. 15 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 5 సెంచరీలు, 8 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. 38 టీ20ల్లో 986 పరుగులు సాధించాడు. 7 వికెట్లు తీశాడు. ప్రస్తుతం బిహార్ జట్టుకు అతడే కెప్టెన్.
IPLలో మాత్రం అన్సోల్డ్
అయితే గత నాలుగేళ్లుగా ఐపీఎల్ వేలంలోకి సకిబుల్ పేరు వచ్చినా ఏ ఫ్రాంఛైజీ ఆసక్తి చూపించలేదు. దీంతో అన్సోల్డ్గా మిగులుతూ వస్తున్నాడు. ఎప్పటికైనా భారత్కు ఆడాలన్నదే సకిబుల్ ఆశయం. ఒకవేళ ఈ ఆల్రౌండర్ మున్ముందు ఇదే జోరు కొనసాగిస్తే ఐపీఎల్తోపాటు భారత జట్టులోనూ స్థానం దక్కించుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు.