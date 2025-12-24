32 బంతుల్లోనే సెంచరీ- రికార్డులన్నీ బ్రేక్- వన్డేలో 574 పరుగులు
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తొలి రోజే రికార్డుల మీద రికార్డులు- తొలుత వైభవ్ ఆ తర్వాత సకిబుల్, ఇషాన్ అరుదైన ఘనతలు- టోర్నీ హిస్టరీలోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోర్ నమోదు
Published : December 24, 2025 at 1:08 PM IST
Fastest List A Century : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఇవాళ ఒక్క రోజే రికార్డుల మీద రికార్డులు నమోదయ్యాయి. తొలుత అరుణాచల్ప్రదేశ్తో మ్యాచ్లో బిహార్ కెప్టెన్ సకిబుల్ గని చరిత్ర సృష్టించాడు. లిస్ట్ ఏ చరిత్రలో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. బుధవారం రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో సకిబుల్ 32 బంతుల్లోనే శతకం నమోదు చేసి ఔరా అనిపించాడు. మొత్తం 40 బంతుల్లో 320 స్ట్రైక్ రేట్తో సకిబుల్ 128 పరుగులు బాది నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 12 సిక్స్లు ఉన్నాయి.
ఇటు సకిబుల్- అటు ఇషాన్
తాజా ఇన్నింగ్స్తో గత రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో అత్యధిక వేగంగా సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్ రికార్డు అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్పై ఉండేది. పంజాబ్ తరఫున అతడు 2024లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి ఈ ఘనత సాధించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో సకిబుల్ ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు. మరోవైపు ఇదే టోర్నీలో, కర్ణాటకతో మ్యాచ్లో జార్ఖండ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ సైతం రెచ్చిపోయాడు. అతడు కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో అతి బంతుల్లో సెంచరీ బాదిన భారత రెండో బ్యాటర్గా రికార్డులకెక్కాడు.
అంతకుముందు ఇదే మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 36 బంతుల్లో సెంచరీ బాది, లిస్ట్ ఏ లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ బాదిన భారత రెండో ప్లేయర్గా నిలిచాడు. ఈ రికార్డు రెండు గంటల్లోనే బద్దలైంది. సకిబుల్, ఇషాన్ కిషన్ తాజా ఇన్నింగ్స్లతో వైభవ్ ఈ లిస్ట్లో నాలుగో స్థానానికి పడిపోయాడు.
🚨 BIHAR POSTED THE HIGHEST LIST A TEAM SCORE IN HISTORY - 574/6(50) vs ARUNACHAL PRADESH 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 24, 2025
Vaibhav Suryavanshi - 190(84)
Sakibul Gani - 128*(40)
Ayush Loharuka - 116(56) pic.twitter.com/UHHGiwnSG4
- లిస్ట్ ఏలో అత్యధిక వేగంగా సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్లు
- సకిబుల్ గని -32 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025
- ఇషాన్ కిషన్- 33 బంతుల్లో vs కర్ణాటక- 2025
- అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్- 35 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్ - 2024
- వైభవ్ సూర్యవంశీ- 36 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025
అత్యధిక స్కోర్
వైభవ్ (190 పరుగులు), సకిబుల్ (128 పరుగులు), ఆయుశ్ లోహకుర (116 పరుగులు) మెరుపు సెంచరీలతో విజయ్ హజారే చరిత్రలోనే బిహార్ హైయ్యెస్ట్ స్కోర్ నమోదు చేసింది. బ్యాటర్లు రెచ్చిపోవడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బిహార్ 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 574 పరుగులు చేసింది. విజయ్ హజారే చరిత్రలో ఒక జట్టు సాధించిన అత్యధిక స్కోర్ ఇదే కావడం విశేషం.
ఇషాన్ కిషన్ బాదుడు
కర్ణాటకతో మ్యాచ్లో ఇషాన్ వీరబాదుడు బాదాడు. 39 బంతుల్లోనే 129 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 7 ఫోర్లు, 14 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. విరాట్ సింగ్ (88), కుమార కుషాగ్ర (63) కూడా రాణించడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జార్ఖండ్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 412 పరుగులు చేసింది.