ETV Bharat / sports

32 బంతుల్లోనే సెంచరీ- రికార్డులన్నీ బ్రేక్- వన్డేలో 574 పరుగులు

విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తొలి రోజే రికార్డుల మీద రికార్డులు- తొలుత వైభవ్ ఆ తర్వాత సకిబుల్, ఇషాన్ అరుదైన ఘనతలు- టోర్నీ హిస్టరీలోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోర్ నమోదు

Fastest List A Century
Fastest List A Century (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fastest List A Century : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఇవాళ ఒక్క రోజే రికార్డుల మీద రికార్డులు నమోదయ్యాయి. తొలుత అరుణాచల్​ప్రదేశ్​తో మ్యాచ్​లో బిహార్ కెప్టెన్ సకిబుల్ గని చరిత్ర సృష్టించాడు. లిస్ట్ ఏ చరిత్రలో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. బుధవారం రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్​లో సకిబుల్ 32 బంతుల్లోనే శతకం నమోదు చేసి ఔరా అనిపించాడు. మొత్తం 40 బంతుల్లో 320 స్ట్రైక్ రేట్​తో సకిబుల్ 128 పరుగులు బాది నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 12 సిక్స్​లు ఉన్నాయి.

ఇటు సకిబుల్- అటు ఇషాన్
తాజా ఇన్నింగ్స్​తో గత రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా లిస్ట్​ ఏ క్రికెట్​లో అత్యధిక వేగంగా సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్​ రికార్డు అన్​మోల్​ప్రీత్ సింగ్​పై ఉండేది. పంజాబ్ తరఫున అతడు 2024లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్​పై 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి ఈ ఘనత సాధించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్​తో సకిబుల్ ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు. మరోవైపు ఇదే టోర్నీలో, కర్ణాటకతో మ్యాచ్​లో జార్ఖండ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ సైతం రెచ్చిపోయాడు. అతడు కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో లిస్ట్​ ఏ క్రికెట్​లో అతి బంతుల్లో సెంచరీ బాదిన భారత రెండో బ్యాటర్​గా రికార్డులకెక్కాడు.

అంతకుముందు ఇదే మ్యాచ్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 36 బంతుల్లో సెంచరీ బాది, లిస్ట్​ ఏ లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ బాదిన భారత రెండో ప్లేయర్​గా నిలిచాడు. ఈ రికార్డు రెండు గంటల్లోనే బద్దలైంది. సకిబుల్, ఇషాన్ కిషన్ తాజా ఇన్నింగ్స్​లతో వైభవ్ ఈ లిస్ట్​లో నాలుగో స్థానానికి పడిపోయాడు.

  • లిస్ట్​ ఏలో అత్యధిక వేగంగా సెంచరీ బాదిన భారత క్రికెటర్లు
  • సకిబుల్ గని -32 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025
  • ఇషాన్ కిషన్- 33 బంతుల్లో vs కర్ణాటక- 2025
  • అన్​మోల్​ప్రీత్ సింగ్- 35 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్ - 2024
  • వైభవ్ సూర్యవంశీ- 36 బంతుల్లో vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025

అత్యధిక స్కోర్
వైభవ్ (190 పరుగులు), సకిబుల్ (128 పరుగులు), ఆయుశ్ లోహకుర (116 పరుగులు) మెరుపు సెంచరీలతో విజయ్ హజారే చరిత్రలోనే బిహార్ హైయ్యెస్ట్ స్కోర్ నమోదు చేసింది. బ్యాటర్లు రెచ్చిపోవడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బిహార్ 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 574 పరుగులు చేసింది. విజయ్ హజారే చరిత్రలో ఒక జట్టు సాధించిన అత్యధిక స్కోర్ ఇదే కావడం విశేషం.

ఇషాన్ కిషన్ బాదుడు
కర్ణాటకతో మ్యాచ్​లో ఇషాన్ వీరబాదుడు బాదాడు. 39 బంతుల్లోనే 129 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 7 ఫోర్లు, 14 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. విరాట్ సింగ్ (88), కుమార కుషాగ్ర (63) కూడా రాణించడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జార్ఖండ్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 412 పరుగులు చేసింది.

TAGGED:

SAKIBUL GANI TROPHY
FASTEST CENTURY IN VIJAY HAZARE
32 BALL CENTURY
VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.