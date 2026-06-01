'రేటేమో ఫుల్లు- ఆట చూస్తే నిల్లు'- ఈ సీజన్లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్ ప్లేయర్స్- లిస్టులో నలుగురు మనోళ్లే!
వేలంలో భారీ రేటు పలికిన ఆటగాళ్లు- ఆటతో నిరాశపర్చిన స్టార్ ప్లేయర్లు- కోట్లాది రూపాయలు పెట్టి కొన్న ఫ్రాంఛైజీలకు నిరాశ- ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో నిరాశపర్చిన ఆటగాళ్లు ఎవరెవరంటే?
Published : June 1, 2026 at 12:38 AM IST
Biggest Flop Players In IPL 2026 : ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ ముగిసింది. అయితే ఫ్రాంఛైజీలు కోట్లాది రూపాయలు పెట్టి వేలంలో కొన్నా చాలా మంది ప్లేయర్లు పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చారు. జట్టుకు విజయాలను అందించడంలో విఫలమయ్యారు. రేటు ఫుల్లు, ఆట నిల్లు అన్నట్లుగా మైదానంలో తేలిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికి ఈ సీజన్లో ఆటలో నిరాశపర్చిన ప్లేయర్స్ ఎవరో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రిషబ్ పంత్ (LSG)
రిషభ్ పంత్ను లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ ఎల్ఎస్జీ 2025 మెగా వేలంలో పంత్ను రూ.27 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటికీ లీగ్లో ఇదే అత్యధిక రేటు. అంత పెద్ద మొత్తంలో పంత్ కోసం డబ్బు వెచ్చించిన ఎల్ఎస్జీ అతడికే టీమ్ పగ్గాలను అప్పజెప్పింది. అయితే కెప్టెన్గా, బ్యాటర్గానూ రాణించడంలో పంత్ విఫలమయ్యాడు. 2026 ఐపీఎల్లో పంత్ 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 28.36 సగటుతో 312 పరుగులు మాత్రమే సాధించాడు. స్ట్రైక్రేట్ 138.05 మాత్రమే ఉంది. దీంతో ఎల్ఎస్జీ ఈ సీజన్లో పాయింట్ల పట్టికల్లో నాలుగు విజయాలతో చివరి స్థానానికి పడిపోయింది. అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ ఇటీవల పంత్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడు.
కామెరాన్ గ్రీన్ (KKR)
ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో ఆసీస్ ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ కోసం ఫ్రాంఛైజీలు పోటీపడ్డాయి. కనీస ధర రూ.2 కోట్లతో వేలంలోకి వచ్చిన గ్రీన్ను కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రూ.25.20 కోట్లతో దక్కించుకుంది. దీంతో వేలంలో భారీ రేటు పలికిన ఫారిన్ ప్లేయర్గా గ్రీన్ నిలిచాడు. అంత రేట్ పెట్టి కొన్నా గ్రీన్ ఈ సీజన్లో కేకేఆర్ను తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో బ్యాట్, బాల్తోనూ కామెరాన్ గ్రీన్ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. బౌలింగ్లో 11కుపైగా ఎకానమీతో ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. 14 మ్యాచుల్లో కేవలం ఏడు వికెట్లను మాత్రమే తీశాడు. బ్యాటింగ్లోనూ పేలవ ప్రదర్శనను ఇచ్చాడు. 14 ఇన్సింగ్స్ల్లో 145.70 స్ట్రైక్ రేట్తో 322 పరుగులు చేశాడు. ఆశించిన మేర రాణించలేక చతికిలపడ్డాడు.
నికోలస్ పూరన్ (LSG)
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ నికోలస్ పూరన్ను రూ.21 కోట్లకు దక్కించుకుంది. అయితే ఈ సీజన్లో పూరన్పై గంపెడాశలు పెట్టుకుంది. గత సీజన్లో మాదిరే రాణిస్తాడని ఆశించింది. అయితే పూరన్ ఈ సీజన్లో తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. పేలవ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. తన శైలికి విరుద్ధంగా 14 మ్యాచ్ల్లో 127.87 స్ట్రైక్ రేట్తో 234 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. కాగా, ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో పూరన్ అదరగొట్టాడు. 14 మ్యాచ్ల్లో 196కు పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో 524 రన్స్ బాదాడు. యావరేజ్ 43.66. అందులో 40 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అంతలా గత సీజన్లో పూరన్ హవా కొనసాగింది. ఐపీఎల్ 19 సీజన్లో మాత్రం పూరన్ తేలిపోయాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (MI)
ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంఛైజీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ను రూ.16.35 కోట్లకు అట్టిెపెట్టుకుంది. అయితే ఈ స్టార్ బ్యాటర్ ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో తలపడ్డాడు. నిలకడ లేమితో ఇబ్బందిపడ్డాడు. అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు. 13 మ్యాచ్ల్లో 20.77 సగటుతో 270 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 147.54. టీమ్ఇండియాకు పొట్టి ఫార్మాట్లో కప్పు అందించిన సూర్య, ఐపీఎల్లో మాత్రం విఫలమయ్యాడు.
హార్దిక్ పాండ్య (MI)
హార్దిక్ పాండ్యను ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంఛైజీ రూ.16.35 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి పాండ్యకు జట్టు సారథ్య బాధ్యతలను అప్పగించింది. అయితే ఆ నమ్మకాన్ని హార్దిక్ నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు. బ్యాటింగ్లో 146 పరుగులు, బౌలింగ్లో ఏడు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు.
జస్ప్రీత్ బుమ్రా (MI)
బుమ్రా ఉంటే వికెట్లు మినిమమ్ గ్యారంటీ. అలాంటి ఈ యార్కర్ స్పెషలిస్టును ముంబయి ఇండియన్స్ రూ.18కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 13 మ్యాచ్ల్లో కేవలం నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. ఎకానమీ కూడా ఎనిమిదికి పైగానే ఉంది. చాలా మంది ప్లేయర్లలానే బుమ్రా కూడా నిరాశపర్చాడు.