క్రికెట్ మ్యాచ్లో వేరే లెవెల్ డ్రామా- గెలుపు డిక్లేర్డ్ అయ్యాక 'రివ్యూ'లో బిగ్ ట్విస్ట్!
శ్రీలంక- ఇంగ్లాండ్ - పాకిస్థాన్ మధ్య జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్లో ఓ మ్యాచ్ ఫలితం ఊహించని విధంగా మలుపులు తిరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Published : October 26, 2026 at 11:42 AM IST
Eng vs Pak Tri Series 2026 : టార్గెట్ 242 పరుగులు. ఛేజింగ్ జట్టు 221-9తో నిలిచింది. అప్పటికి ఆ జట్టు విజయానికి 35 బంతుల్లో 21 రన్స్ కావాలి. ఈ దశలో బౌలర్ వేసిన అద్భుతమైన యార్కర్కు బ్యాటర్ తడబడ్డాడు. బౌలర్ అప్పీల్ చేయగానే ఫీల్డ్ అంపైర్ 'ఔట్'గా ప్రకటించాడు. దీంతో బ్యాటింగ్ జట్టు నిరాశలో మునిగిపోగా, గెలిచిన టీమ్ సంబరాల్లో తేలిపోయింది. ఆటగాళ్లు షేక్హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకున్నారు. అయితే బ్యాటింగ్ టీమ్ సమీక్ష కోరడంతో అసలైన ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. రివ్యూలో అది నాటౌట్గా తేలింది. దీంతో అంతా షాకయ్యారు. ఇక మ్యాచ్ అక్కడ్నుంచి కొనసాగింది. ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకున్న బ్యాటర్ చివరిదాకా నిలబడి తన జట్టును గెలిపించాడు. దీంతో 1 వికెట్ తేడాతో ఛేజింగ్ టీమ్ ఉత్కంఠభరిత విజయం అందుకుంది. ట్రై సిరీస్లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లో ఈ హైడ్రామా జరిగింది.
గేమ్ ఛేంజ్ చేసిన DRS
క్రికెట్లో ఫలితం ఎప్పుడు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో ఊహించలేం అనేందుకు ఈ మ్యాచ్ సరైన ఉదాహరణ. ఆదివారం లాహోర్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్- పాకిస్థాన్ తలపడ్డాయి. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 241 పరుగులు చేసింది. ఈ ఛేదనలో పాకిస్థాన్ 45 ఓవర్లకు 221-9తో నిలిచింది. 45వ ఓవర్ బౌలింగ్కు గస్ అట్కిన్సన్ వచ్చాడు. క్రీజులో షాదాబ్ ఉన్నాడు. అట్కిన్సన్ వేసిన ఫుల్-లెంగ్త్ యార్కర్ బంతి షాదాబ్ ప్యాడ్లకు తగిలింది. బౌలర్ వికెట్ కోసం అప్పీల్ చేయగా, అంపైర్ వెంటనే ఔట్ ఇచ్చాడు. దీంతో షాదాబ్ నిరాశలో బ్యాటును నేలకేసి బాదాడు. ఇంగ్లాండ్ 20 పరుగుల తేడాతో నెగ్గినట్లు నిర్వాహకులు అధికారికంగా ప్రకటించేశారు. ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు సంబరాలు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. షేక్హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకున్నారు.
PURE DRAMA. ABSOLUTE MADNESS! 🇵🇰🏏 Shadab Khan was on 97 when Gus Atkinson trapped him LBW. Players began shaking hands — England thought they had sealed it! BUT SHADAB REVIEWED! 😱 The replay exposed an inside edge. NOT OUT! And Shadab turned that escape into a MATCH-WINNING 113! Pakistan pulled off a sensational victory over England after a stunning fightback. What a comeback! 🔥🇵🇰 #ShadabKhan #PAKvsENG #PakistanCricket #CricketDrama— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 25, 2026
అయితే రివ్యూ మిగిలి ఉండడంతో షాదాబ్ చివరి ప్రయత్నంగా సమీక్ష కోరాడు. అయినప్పటికీ అతడు నమ్మకంగా లేడు. కానీ, రీప్లేలో పాకిస్థాన్ను అదృష్టం వరించింది. బ్యాటును బంతి తాకినట్లు అల్ట్రా ఎడ్జ్లో తేలింది. దీంతో అంపైర్లు తమ నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు సైతం దీనిని నమ్మలేకపోయారు. నవ్వుతూ తలలు పట్టుకున్నారు. షాదాబ్ మళ్లీ బ్యాటింగ్ను అక్కడ్నుంచి కొనసాగించాడు. చివరిగాకా క్రీజులో నిలబడ్డాడు. ఈ క్రమంలోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అలాగే మరో 17 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్ను గెలిపించాడు. అలా ఒక్క వికెట్ తేడాతో పాకిస్థాన్ చిరస్మరణీయ విజయం అందుకుంది.
పోరాడిన షాదాబ్
ఛేజింగ్లో 154 రన్స్కే 9 పాకిస్థాన్ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో షాదాబ్ ఖాన్ (113*) - హరీస్ రౌఫ్ (7)తో కలిసి అద్భుతంగా పోరాడాడు. అతడికి రౌఫ్ కూడా సహకరిండంతో విజయం సాధ్యమైంది. ఈ ఇద్దరూ కలిసి 10వ వికెట్కు అజేయంగా 89 పరుగులు జోడించారు. ఈ గెలుపుతో పాకిస్థాన్ ట్రై సిరీస్లో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఇంకో బెర్త్ కోసం శ్రీలంక- ఇంగ్లాండ్ పోటీపడుతున్నాయి.