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క్రికెట్​ మ్యాచ్​లో వేరే లెవెల్ డ్రామా- గెలుపు డిక్లేర్డ్ అయ్యాక 'రివ్యూ'లో బిగ్ ట్విస్ట్!

శ్రీలంక- ఇంగ్లాండ్ - పాకిస్థాన్ మధ్య జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్​లో ఓ మ్యాచ్ ఫలితం ఊహించని విధంగా మలుపులు తిరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

Eng vs Pak
ఇంగ్లాండ్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2026 at 11:42 AM IST

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Eng vs Pak Tri Series 2026 : టార్గెట్ 242 పరుగులు. ఛేజింగ్​ జట్టు 221-9తో నిలిచింది. అప్పటికి ఆ జట్టు విజయానికి 35 బంతుల్లో 21 రన్స్ కావాలి. ఈ దశలో బౌలర్ వేసిన అద్భుతమైన యార్కర్​కు బ్యాటర్ తడబడ్డాడు. బౌలర్​ అప్పీల్ చేయగానే ఫీల్డ్ అంపైర్ 'ఔట్'గా ప్రకటించాడు. దీంతో బ్యాటింగ్ జట్టు నిరాశలో మునిగిపోగా, గెలిచిన టీమ్ సంబరాల్లో తేలిపోయింది. ఆటగాళ్లు షేక్​హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకున్నారు. అయితే బ్యాటింగ్ టీమ్ సమీక్ష కోరడంతో అసలైన ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. రివ్యూలో అది నాటౌట్​గా తేలింది. దీంతో అంతా షాకయ్యారు. ఇక మ్యాచ్ అక్కడ్నుంచి కొనసాగింది. ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకున్న బ్యాటర్ చివరిదాకా నిలబడి తన జట్టును గెలిపించాడు. దీంతో 1 వికెట్ తేడాతో ఛేజింగ్ టీమ్ ఉత్కంఠభరిత విజయం అందుకుంది. ట్రై సిరీస్​లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​లో ఈ హైడ్రామా జరిగింది.

గేమ్ ఛేంజ్​ చేసిన DRS
క్రికెట్​లో ఫలితం ఎప్పుడు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో ఊహించలేం అనేందుకు ఈ మ్యాచ్ సరైన ఉదాహరణ. ఆదివారం లాహోర్‌ వేదికగా ఇంగ్లాండ్- పాకిస్థాన్​ తలపడ్డాయి. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 241 పరుగులు చేసింది. ఈ ఛేదనలో పాకిస్థాన్ 45 ఓవర్లకు 221-9తో నిలిచింది. 45వ ఓవర్ బౌలింగ్​కు గస్ అట్కిన్సన్ వచ్చాడు. క్రీజులో షాదాబ్ ఉన్నాడు. అట్కిన్సన్ వేసిన ఫుల్-లెంగ్త్ యార్కర్ బంతి షాదాబ్ ప్యాడ్‌లకు తగిలింది. బౌలర్ వికెట్ కోసం అప్పీల్ చేయగా, అంపైర్ వెంటనే ఔట్ ఇచ్చాడు. దీంతో షాదాబ్​ నిరాశలో బ్యాటును నేలకేసి బాదాడు. ఇంగ్లాండ్ 20 పరుగుల తేడాతో నెగ్గినట్లు నిర్వాహకులు అధికారికంగా ప్రకటించేశారు. ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు సంబరాలు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. షేక్​హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకున్నారు.

అయితే రివ్యూ మిగిలి ఉండడంతో షాదాబ్ చివరి ప్రయత్నంగా సమీక్ష కోరాడు. అయినప్పటికీ అతడు నమ్మకంగా లేడు. కానీ, రీప్లేలో పాకిస్థాన్​ను అదృష్టం వరించింది. బ్యాటును బంతి తాకినట్లు అల్​ట్రా ఎడ్జ్​లో తేలింది. దీంతో అంపైర్లు తమ నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు సైతం దీనిని నమ్మలేకపోయారు. నవ్వుతూ తలలు పట్టుకున్నారు. షాదాబ్ మళ్లీ బ్యాటింగ్​ను అక్కడ్నుంచి కొనసాగించాడు. చివరిగాకా క్రీజులో నిలబడ్డాడు. ఈ క్రమంలోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అలాగే మరో 17 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్​ను గెలిపించాడు. అలా ఒక్క వికెట్ తేడాతో పాకిస్థాన్ చిరస్మరణీయ విజయం అందుకుంది.

పోరాడిన షాదాబ్
ఛేజింగ్​లో 154 రన్స్​కే 9 పాకిస్థాన్ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో షాదాబ్ ఖాన్ (113*) - హరీస్ రౌఫ్​ (7)తో కలిసి అద్భుతంగా పోరాడాడు. అతడికి రౌఫ్​ కూడా సహకరిండంతో విజయం సాధ్యమైంది. ఈ ఇద్దరూ కలిసి 10వ వికెట్​కు అజేయంగా 89 పరుగులు జోడించారు. ఈ గెలుపుతో పాకిస్థాన్ ట్రై సిరీస్​లో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఇంకో బెర్త్​ కోసం శ్రీలంక- ఇంగ్లాండ్ పోటీపడుతున్నాయి.

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