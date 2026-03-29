CSKకు మరో భారీ షాక్- విధ్వంసకర బ్యాటర్ దూరం!

IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ క్యాంప్​లో గాయాల బెడద- తొలి మ్యాచ్‌కు ముందు మరో స్టార్ ప్లేయర్ దూరం!

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 8:42 PM IST

CSK Injuries IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​లో తొలి మ్యాచ్​లో బరిలో దిగకముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతోంది. కొత్త సీజన్ ప్రారంభం కాకముందే జట్టు ఆటగాళ్లను గాయాలు వెంబడిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సీనియర్ ప్లేయర్​ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ తొలి రెండు వారాలు దూరం అయ్యాడు. ఇప్పుడు చెన్నై శిబిరంలో మరో బ్యాటర్ గాయపడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ ప్లేయర్ ఎవరంటే?

ధోనీ తర్వాత యంగ్ బ్యాటర్ దూరం!
ఇటీవల జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ కాలి కండరాల (Calf) గాయం కారణంగా ఆటకు దూరమయ్యాడు. అతడు కనీసం రెండు వారాల పాటు టోర్నీకి దూరం కానున్నాడు. ఈ వార్తతో అభిమానులు నిరాశలో ఉండగానే, ఇప్పుడు జట్టు యంగ్ సెన్సేషన్ డివాల్డ్​ బ్రేవిస్ కూడా గాయపడ్డాడని సమాచారం అందింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం బ్రేవిస్​ పక్కటెముకల కండరాల (Side Strain) సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దీని కారణంగా అతడు ఈ సీజన్‌లో తొలి 2 లేదా 3 మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు క్రీడా వర్గాలు తెలిపాయి.

CSKకి బ్రేవిస్ ఎందుకు ముఖ్యం?
గతేడాది సీజన్‌లో గుర్జప్‌నీత్ సింగ్ గాయపడడంతో అనూహ్యంగా బ్రేవిస్ చెన్నై జట్టులో చేరాడు. పెద్దగా అంచనాలు లేకుండానే జట్టులోకి వచ్చిన బ్రేవిస్ ఆడిన కొద్ది మ్యాచ్​ల్లోనే తన ప్రభావం చూపించాడు. కేవలం 6 మ్యాచ్‌లలోనే సుమారు 180+ స్ట్రైక్ రేట్‌తో 225 పరుగులతో సత్తా చాటుకున్నాడు. దీంతో సీఎస్కేకు బ్రేవిస్​ ఒక 'గేమ్ ఛేంజర్'గా నిరూపించుకున్నాడు.

మిడిలార్డల్​లో తన దూకుడైన ఆటతీరు కనబర్చడం బ్రేవిస్ స్పెషాలిటీ. అందుకే అతడిని 'బేబీ ఏబీడి' అని కూడా పిలుస్తారు. దీంతో ఈసారి సీఎస్కే అతడిపై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. బ్రేవిస్​తో జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ కూడా బలంగా కనిపించింది. కానీ, ఇప్పుడు అతడు రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అతడి గైర్హాజరీలో చెన్నై బ్యాటింగ్​ మిడిలార్డర్​లో బలహీన పడే ప్రమాదం ఉంది! నిజంగా సీఎస్కేకు ఇది ఎదురుదెబ్బే!

ఐపీఎల్ కెరీర్
బ్రేవిస్ 2022 సీజన్​లో ముంబయి ఇండియన్స్​ తరఫున ఐపీఎల్​ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత చెన్నై జట్టులోకి వచ్చాడు. ఐపీఎల్​లో ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్​ల్లో 455 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 33 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. 2 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్ విషయానికి వస్తే సౌతాఫ్రికా తరపున 30 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇందులో 163.24 స్టైక్​ రేట్​తో 697 రన్స్ చేశాడు.

ఇక ప్రస్తుత సీజన్​లో సోమవారం చెన్నై తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. గువాహటి వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్​ను సీఎస్కే ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. అయితే ఈ సీజన్​కు ముందే జట్టులోని కీలక ఆటగాళ్లు గాయపడటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది.

