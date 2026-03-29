CSKకు మరో భారీ షాక్- విధ్వంసకర బ్యాటర్ దూరం!
IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ క్యాంప్లో గాయాల బెడద- తొలి మ్యాచ్కు ముందు మరో స్టార్ ప్లేయర్ దూరం!
Published : March 29, 2026 at 8:42 PM IST
CSK Injuries IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్లో తొలి మ్యాచ్లో బరిలో దిగకముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతోంది. కొత్త సీజన్ ప్రారంభం కాకముందే జట్టు ఆటగాళ్లను గాయాలు వెంబడిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సీనియర్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ తొలి రెండు వారాలు దూరం అయ్యాడు. ఇప్పుడు చెన్నై శిబిరంలో మరో బ్యాటర్ గాయపడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ ప్లేయర్ ఎవరంటే?
ధోనీ తర్వాత యంగ్ బ్యాటర్ దూరం!
ఇటీవల జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ కాలి కండరాల (Calf) గాయం కారణంగా ఆటకు దూరమయ్యాడు. అతడు కనీసం రెండు వారాల పాటు టోర్నీకి దూరం కానున్నాడు. ఈ వార్తతో అభిమానులు నిరాశలో ఉండగానే, ఇప్పుడు జట్టు యంగ్ సెన్సేషన్ డివాల్డ్ బ్రేవిస్ కూడా గాయపడ్డాడని సమాచారం అందింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం బ్రేవిస్ పక్కటెముకల కండరాల (Side Strain) సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దీని కారణంగా అతడు ఈ సీజన్లో తొలి 2 లేదా 3 మ్యాచ్లకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు క్రీడా వర్గాలు తెలిపాయి.
🚨 BIG BLOW FOR CHENNAI SUPER KINGS ❌— Johns. (@CricCrazyJohns) March 29, 2026
Dewald Brevis is likely to miss first 2-3 matches due to side strain. [RevSportz] pic.twitter.com/UDvo2g9DTL
CSKకి బ్రేవిస్ ఎందుకు ముఖ్యం?
గతేడాది సీజన్లో గుర్జప్నీత్ సింగ్ గాయపడడంతో అనూహ్యంగా బ్రేవిస్ చెన్నై జట్టులో చేరాడు. పెద్దగా అంచనాలు లేకుండానే జట్టులోకి వచ్చిన బ్రేవిస్ ఆడిన కొద్ది మ్యాచ్ల్లోనే తన ప్రభావం చూపించాడు. కేవలం 6 మ్యాచ్లలోనే సుమారు 180+ స్ట్రైక్ రేట్తో 225 పరుగులతో సత్తా చాటుకున్నాడు. దీంతో సీఎస్కేకు బ్రేవిస్ ఒక 'గేమ్ ఛేంజర్'గా నిరూపించుకున్నాడు.
మిడిలార్డల్లో తన దూకుడైన ఆటతీరు కనబర్చడం బ్రేవిస్ స్పెషాలిటీ. అందుకే అతడిని 'బేబీ ఏబీడి' అని కూడా పిలుస్తారు. దీంతో ఈసారి సీఎస్కే అతడిపై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. బ్రేవిస్తో జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కూడా బలంగా కనిపించింది. కానీ, ఇప్పుడు అతడు రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్లకు దూరమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అతడి గైర్హాజరీలో చెన్నై బ్యాటింగ్ మిడిలార్డర్లో బలహీన పడే ప్రమాదం ఉంది! నిజంగా సీఎస్కేకు ఇది ఎదురుదెబ్బే!
🚨 INJURY CRISIS IN CSK CAMP 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 29, 2026
- Dhoni likely to miss first 6 games. [TOI]
- Brevis likely to miss first 2-3 games. [RevSportz]
- Spencer likely to miss first 6-7 games.
- Ellis Ruled out. pic.twitter.com/LJ6lHcoMcA
ఐపీఎల్ కెరీర్
బ్రేవిస్ 2022 సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత చెన్నై జట్టులోకి వచ్చాడు. ఐపీఎల్లో ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్ల్లో 455 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 33 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. 2 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్ విషయానికి వస్తే సౌతాఫ్రికా తరపున 30 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 163.24 స్టైక్ రేట్తో 697 రన్స్ చేశాడు.
ఇక ప్రస్తుత సీజన్లో సోమవారం చెన్నై తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. గువాహటి వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ను సీఎస్కే ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. అయితే ఈ సీజన్కు ముందే జట్టులోని కీలక ఆటగాళ్లు గాయపడటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది.