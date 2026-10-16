వెస్టిండీస్తో ఐదో టీ20కి భువనేశ్వర్కు పిలుపు
నాలుగో టీ20లో అర్షదీప్ సింగ్కు గాయం కావడంతో బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శనివారం జరగనున్న డూ ఆర్ డై మ్యాచ్ కోసం జట్టులోకి భువనేశ్వర్ను ఎంపిక చేసింది.
Published : October 16, 2026 at 3:14 PM IST
Arshdeep Singh Replacement : న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్కు ఎంపికైన సీనియర్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ అంతకంటే ముందే టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించే అవకాశం ఉంది. అతడిని వెస్టిండీస్తో జరగనున్న ఐదో టీ20 కోసం జట్టులోకి తీసుకున్నారు. రీసెంట్గా విండీస్తో జరిగిన నాలుగో టీ20లో స్టార్ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ గాయపడ్డాడు. దీంతో ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ కోసం భువనేశ్వర్ పేరును జట్టులో చేర్చారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. 'వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో భాగంగా, ఐదో టీ20 మ్యాచ్ కోసం పురుషుల సెలక్షన్ కమిటీ భారత జట్టులోకి భువనేశ్వర్ కుమార్ను చేర్చింది. ఈ సిరీస్లో చివరి మ్యాచ్ 2026 అక్టోబర్ 17న బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగనుంది' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
మరి అర్షదీప్ సంగతేంటి?
అక్టోబర్ 14న హైదరాబాద్ ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్లో బౌలింగ్ చేస్తుండగా అర్షదీప్ భుజానికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా భువీని మేనేజ్మెంట్ అత్యవసరంగా భువీని జట్టులోకి తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బెంగళూరోలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ప్రాక్టీస్లో ఉన్న అతడు టీమ్ఇండియా వెంటనే భారత శిబిరంలో చేరనున్నాడు. అయితే ఇప్పటికైతే అర్షదీప్ను సిరీస్ నుంచి తప్పించలేదు. మరి ఐదో టీ20లో అర్షదీప్ ఆడతాడా? లేదా అనేది అతడి రికవరీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శనివారం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది.
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
కీలకమైన మ్యాచ్
ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లు ఇప్పటిదాకా నాలుగు టీ20లు ముగిశాయి. తొలి, మూడో మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియా నెగ్గగా, రెండు, నాలుగో మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్లో ప్రస్తుతం ఇరుజట్లు 2-2తో సమానంగా నిలిచాయి. సిరీస్ దక్కించుకోవాలంటే రెండు జట్లకు ఐదో టీ20 కీలకం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టులోకి భువనేశ్వర్ కుమార్ రావడం ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
ఆఖరి టీ20 కోసం అప్డేటెడ్ భారత జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయంక్ యాదవ్, నమన్ ధీర్, భువనేశ్వర్ కుమార్