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వెస్టిండీస్​తో ఐదో టీ20కి భువనేశ్వర్​కు పిలుపు

నాలుగో టీ20లో అర్షదీప్ సింగ్​కు గాయం కావడంతో బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శనివారం జరగనున్న డూ ఆర్ డై మ్యాచ్ కోసం జట్టులోకి భువనేశ్వర్​ను ఎంపిక చేసింది.

Bhuvneshwar Kumar
భువనేశ్వర్ కుమార్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2026 at 3:14 PM IST

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Arshdeep Singh Replacement : న్యూజిలాండ్​తో టీ20 సిరీస్​కు ఎంపికైన సీనియర్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ అంతకంటే ముందే టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించే అవకాశం ఉంది. అతడిని వెస్టిండీస్​తో జరగనున్న ఐదో టీ20 కోసం జట్టులోకి తీసుకున్నారు. రీసెంట్​గా విండీస్​తో జరిగిన నాలుగో టీ20లో స్టార్ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ గాయపడ్డాడు. దీంతో ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ కోసం భువనేశ్వర్ పేరును జట్టులో చేర్చారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. 'వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా, ఐదో టీ20 మ్యాచ్ కోసం పురుషుల సెలక్షన్ కమిటీ భారత జట్టులోకి భువనేశ్వర్ కుమార్‌ను చేర్చింది. ఈ సిరీస్‌లో చివరి మ్యాచ్ 2026 అక్టోబర్ 17న బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగనుంది' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది.

మరి అర్షదీప్ సంగతేంటి?
అక్టోబర్ 14న హైదరాబాద్​ ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్​లో బౌలింగ్ చేస్తుండగా అర్షదీప్​ భుజానికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా భువీని మేనేజ్​మెంట్ అత్యవసరంగా భువీని జట్టులోకి తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బెంగళూరోలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో ప్రాక్టీస్​లో ఉన్న అతడు టీమ్ఇండియా వెంటనే భారత శిబిరంలో చేరనున్నాడు. అయితే ఇప్పటికైతే అర్షదీప్​ను సిరీస్ నుంచి తప్పించలేదు. మరి ఐదో టీ20లో అర్షదీప్ ఆడతాడా? లేదా అనేది అతడి రికవరీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శనివారం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది.

కీలకమైన మ్యాచ్
ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లు ఇప్పటిదాకా నాలుగు టీ20లు ముగిశాయి. తొలి, మూడో మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియా నెగ్గగా, రెండు, నాలుగో మ్యాచ్​లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్​లో ప్రస్తుతం ఇరుజట్లు 2-2తో సమానంగా నిలిచాయి. సిరీస్​ దక్కించుకోవాలంటే రెండు జట్లకు ఐదో టీ20 కీలకం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టులోకి భువనేశ్వర్ కుమార్ రావడం ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

ఆఖరి టీ20 కోసం అప్డేటెడ్ భారత జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయంక్ యాదవ్, నమన్ ధీర్, భువనేశ్వర్ కుమార్

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