భువనేశ్వర్ కుమార్కు లక్కీ ఛాన్స్- కెప్టెన్గా ప్రమోషన్!
సీనియర్ క్రికెటర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కు కెప్టెన్గా ప్రమోషన్!- టీమ్ఇండియా జట్టును నడిపించనున్న పేస్ బౌలర్
Published : October 5, 2026 at 2:18 PM IST
Bhuvneshwar Kumar Captain : గత కొంతకాలంగా టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న స్టార్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కు శుభవార్త అందింది. అతడిని ఏకంగా జట్టుకు కెప్టెన్గా నియమిస్తూ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. దీంతో భువనేశ్వర్ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నాడు. అక్టోబర్ 30న భువనేశ్వర్ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. ఇంతకీ ఇదేం జట్టు? టీమ్ఇండియా ఎక్కడ? ఎవరితో ఆడనుందందో చూద్దామా?
జట్టు ప్రకటన
2026 సీజన్కు సంబంధించి హాంగ్ కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్ ఈనెల 30న ప్రారంభంకానుంది. నవంబర్ 02 దాకా టోర్నీ జరగనుంది. ఈసారి ఈ టోర్నమెంట్లో 12 దేశాలు తలపడుతున్నాయి. ఈ క్రమలో భారత్ జట్టును బోర్డు సోమవారం ప్రకటించింది. ఇందులో జట్టుకు ఆరుగురు ప్లేయర్లు మాత్రమే ఉంటుంది. దీంతో ఐపీఎల్లో రాణించిన ఏడుగురు ఆటగాళ్లతో టీమ్ఇండియా జట్టును ఎంపికచేశారు. ఈ టీమ్కు భువనేశ్వర్ కుమార్ కెప్టెన్గా ఉంటాడు. అతడితోపాటు మన జట్టులో కృనాల్ పాండ్య, శశాంక్ సింగ్, రాహుల్ తెవాటియా, నితీశ్ రానా, రాహుల్ త్రిపాఠి, టీ నటరాజన్ జట్టులో ఉన్నారు. ఈ జట్టులో శశాంక్ మినహా, మిగతా వారందరూ టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన వాళ్లే కావడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా క్రికెట్ హాంగ్ కాంగ్, చైనా మార్కెటింగ్, కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ భట్నాగర్ మాట్లాడుతూ, "హాంగాంక్ సిక్సెస్ చరిత్రలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన అత్యంత బలమైన జట్లలో ఒకటిగా నిలిచే జట్టును రూపొందించడంలో మాకు మద్దతు ఇచ్చిన భారత క్రికెట్ అధికారులకు మేము చాలా కృతజ్ఞులం. ఈ జట్టుకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది కచ్చితంగా ఒక గొప్ప ముందడుగు అవుతుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా టీమ్ఇండియా జట్టు టోర్నమెంట్కు మరింత గుర్తింపును తెస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
గతేడాది టీమ్ఇండియా ప్రదర్శన
2025లో మాజీ క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తిక్ కెప్టెన్సీలో భారత్ బరిలోకి దిగింది. ఆ సీజన్లో పాకిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఇందులో డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో రెండు పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే ఆ తర్వాత కువైట్, యూఏఈలతో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఆ సీజన్లో పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్ ఏంటి?
హాంగ్కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్ సాధారణ క్రికెట్ మ్యాచ్కు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఇరుజట్లలో చెరో ఆరుగురు ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఉంటారు. ఇరువైపులా 6 ఓవర్ల చొప్పున ఆట ఉంటుంది. కీపర్ తప్ప, ఫీల్డింగ్ జట్టులోని అందరు ప్లేయర్లు తప్పకుండా ఒక ఓవర్ బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క బౌలర్కు మాత్రం 2 ఓవర్లు వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బ్యాటింగ్ విషయానికొస్తే, ఏ ప్లేయరైనా సరే 31 పరుగులు చేస్తే రిటైర్డ్ నాటౌట్గా క్రీజును వదలాలి. ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ప్రకారం మిగిలిన వాళ్లు బ్యాటింగ్ చేస్తారు.
ఒకవేళ ఇన్నింగ్స్ పూర్తి కాకముందే 5 వికెట్లు పడితే, అప్పుడు రిటైర్డైన బ్యాటర్ మళ్లీ బ్యాటింగ్కు వస్తాడు. అప్పుడు ఇంకో ఎండ్లో బై రన్నర్ను పెట్టుకొని ఒక్కడే బ్యాటింగ్ చేయవచ్చు. ఇందులో వైడ్, నో బాల్కు పెనాల్టీగా 2 పరుగులు ఉంటాయి. కానీ, నో బాల్కు ఫ్రీ హిట్ మాత్రం ఉండదు. కేవలం మూడు రోజులే ఈ టోర్నీ ఉంటుంది. దూకుడైన క్రికెట్ ఆడడమే దీని ఉద్దేశం. ఈ మ్యాచ్లకు హాంగ్కాంగ్లోని టిన్ క్వాంగ్ రోడ్ రిక్రియేషన్ గ్రౌండ్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది.
జట్లు ఎన్ని? ఏవి ఏవి?
ఈ టోర్నీలో ఎనిమిది ప్రధాన క్రికెట్ దేశాలతో పాటు నాలుగు అసోసియేట్ సభ్య దేశాలు పాల్గొంటాయి. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, హాంకాంగ్ చైనా, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, స్కాట్లాండ్, భారత్, పాకిస్థాన్, యూఏఈ, సౌతాఫ్రికా, ఆఫ్గానిస్థాన్, ఒమన్ దేశాలు టోర్నీలో పాల్గొంటాయి. 12 జట్లను 4 గ్రూపులుగా విభజించారు.
- పూల్ A : ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, హాంకాంగ్ చైనా
- పూల్ B : శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, స్కాట్లాండ్
- పూల్ C : భారత్, పాకిస్థాన్, యూఏఈ
- పూల్ D : సౌతాఫ్రికా, ఆఫ్గానిస్థాన్, ఒమన్
టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్ ఇది
- కప్ సెమీ ఫైనల్స్: పూల్ విజేతలు ప్రధాన ఛాంపియన్షిప్ కోసం పోటీపడతారు
- ప్లేట్ సెమీ-ఫైనల్స్: రెండో స్థానంలో నిలిచిన జట్లు 'ప్లేట్' టైటిల్ కోసం ఆడతాయి
- బౌల్ పోటీ: మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్లు 'బౌల్' పోటీలో పాల్గొంటాయి
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