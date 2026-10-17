'భువనేశ్వర్కు 4- ఆ క్రికెటర్కు 8 ఏళ్లు'- సుదీర్ఘ బ్రేక్ తర్వాత టీమ్ఇండియాలో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిన ప్లేయర్లు వీళ్లే
జట్టులో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత మళ్లీ రావడం చాలా అరుదు. అయినా కొంతమంది చాలా కష్టపడి కమ్బ్యాక్ ఇస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లెవరో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం
Published : October 17, 2026 at 2:07 PM IST
Comeback Players In Team India : టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కడం ఎంత కష్టమో, ఒకసారి బయటకు వెళ్లిన తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడం అంతకంటే ఎక్కువ కష్టం. ముఖ్యంగా సుదీర్ఘమైన గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్లీ ఇండియా జెర్సీ వేసుకున్న వాళ్లు చాలా అరుదు. కొందరు ఐపీఎల్లో వరుసగా రన్స్, వికెట్లతో సెలెక్టర్లను ఆకట్టుకుంటే మరికొందరు రంజీలో మళ్లీ తమ పవర్ చూపించి వచ్చారు. కెరీర్ అయిపోయిందనుకున్న సమయంలో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అలాంటి ప్లేయర్ల లిస్ట్లో రీసెంట్గా భువనేశ్వర్ కుమార్ కూడా చేరాడు. మరి అలా వచ్చిన టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్టుపై ఓ లుక్కేద్దామా?
నాలుగేళ్ల తర్వాత భువీకి మళ్లీ పిలుపు
భువనేశ్వర్ కుమార్ చివరిసారి 2022 నవంబర్లో న్యూజిలాండ్పై టీమ్ఇండియాకు ఆడాడు. ఆ తర్వాత జాతీయ జట్టుకు దూరమైనా ఐపీఎల్లో కొనసాగాడు. 2023లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున 14 మ్యాచ్ల్లో 16 వికెట్లు తీసిన భువీ, 2024లో 11 వికెట్లతో ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయితే 2025లో ఆర్సీబీకి మారిన తర్వాత 17 వికెట్లు సాధించాడు. ఈ ఏడాది మాత్రం 16 మ్యాచ్ల్లో 28 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటుకున్నాడు. దీంతో అతడిని సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు.
కెరీర్ అయిపోయిందనుకున్న సమయంలో
ఆశిష్ నెహ్రా కెరీర్ కూడా ఇలాగే తిరిగింది. 2011లో 32 ఏళ్ల వయసులో అతడు భారత్ తరఫున ఒక టీ20, ఏడు వన్డేలు మాత్రమే ఆడాడు. 2012లో జట్టులో చోటు దక్కలేదు. గాయాలు కూడా వెంటాడటంతో అంతర్జాతీయ కెరీర్ ముగిసిందనే అభిప్రాయం అప్పట్లో బలంగా వినిపించింది. కానీ ఐపీఎల్ అతడికి మరో అవకాశం ఇచ్చింది. 2012లో పుణె వారియర్స్ తరఫున 13 మ్యాచ్లు ఆడిన నెహ్రా ఎకానమీ 8.37గా ఉండగా, 2013లో దిల్లీ తరఫున 8.77, 2014లో చెన్నై తరఫున 9.46గా నమోదైంది. 2015లో మాత్రం అదే చెన్నై జట్టుకు 15 మ్యాచ్ల్లో 22 వికెట్లు తీసి, 7.24 ఎకానమీతో టాప్ బౌలర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. ఆ సీజన్ తర్వాత 2016లో ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్కు ఎంపికై, ఆసియా కప్తో పాటు టీ20 వరల్డ్ కప్లో కూడా భారత్కు ఆడాడు.
ఫినిషర్గా కార్తిక్ రెండో ఇన్నింగ్స్
దినేశ్ కార్తిక్కు కూడా టీమ్ఇండియాలో స్థిరమైన చోటు దొరకడం చాలా కాలం కష్టంగానే సాగింది. 2019లో ఎనిమిది వన్డేలు, ఐదు టీ20లు ఆడిన కార్తిక్ 2020 తర్వాత జట్టుకు దూరమయ్యాడు. ఐపీఎల్లో కూడా 2020-21 సీజన్లో 14 మ్యాచ్ల్లో 169 పరుగులు, 2021లో 17 మ్యాచ్ల్లో 223 పరుగులే చేశాడు. కానీ 2022లో ఆర్సీబీకి వెళ్లిన తర్వాత అతడి బ్యాటింగ్ పూర్తిగా మారింది. 16 మ్యాచ్ల్లో 330 పరుగులు, 55 సగటు, 183.33 స్ట్రైక్రేట్తో ఫినిషర్గా మ్యాచ్లు ముగిస్తూ వచ్చాడు. ఆ ఒక్క సీజన్ అతడిని మళ్లీ భారత జట్టులోకి తీసుకొచ్చింది. 2022 జూన్లో దక్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్కు ఎంపికైన కార్తిక్, అదే ఏడాది టీ20 వరల్డ్ కప్ జట్టులో కూడా చోటు సంపాదించాడు.
ఇర్ఫాన్కు రంజీనే దారి చూపించింది
ఇర్ఫాన్ పఠాన్ 2009 తర్వాత టీమ్ఇండియాకు దూరమయ్యాడు. ఫామ్ తగ్గడం, బౌలింగ్ స్పీడ్ తగ్గడం అలాగే వరుస గాయాలు కావడంతో జట్టుకు దూరమయ్యాడు. తీవ్రమైన వెన్ను గాయంతో 2010-11 దేశవాళీ సీజన్ మొత్తం కూడా మిస్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత బరోడాకు కెప్టెన్గా రంజీ ట్రోఫీలో ఆడుతూ ప్రభావం చూపించాడు. 2011 సీజన్లో తొలి మూడు మ్యాచ్ల్లోనే 21 వికెట్లు తీసి సెలెక్టర్లను ఆకట్టుకున్నాడు. దాదాపు 34 నెలల తర్వాత వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్కు పిలుపు వచ్చింది. చెన్నైలో జరిగిన చివరి వన్డేలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి తిరిగి అడుగుపెట్టి తన తొలి బంతికే వికెట్ తీసుకున్నాడు.
ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత కరుణ్ నాయర్
కరుణ్ నాయర్ పేరు వినగానే 2016లో ఇంగ్లాండ్పై చేసిన ట్రిపుల్ సెంచరీ గుర్తుకొస్తుంది. అంత పెద్ద ఇన్నింగ్స్ తర్వాత కూడా 2017లో అతడికి మూడు టెస్టులే దక్కాయి. తర్వాత ఏకంగా ఎనిమిదేళ్ల పాటు టెస్టు జట్టుకు దూరంగా ఉన్నాడు. మధ్యలో దేశవాళీ క్రికెట్లో తన స్కోరింగ్ను మళ్లీ పెంచుకున్నాడు. 2023-24 రంజీ సీజన్లో విదర్భ తరఫున 10 మ్యాచ్ల్లో 690 పరుగులు చేశాడు. రెండు సెంచరీలు, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు వచ్చాయి. తర్వాతి 2024-25 సీజన్లో మరో స్థాయికి వెళ్లి 9 మ్యాచ్ల్లో 863 పరుగులు చేశాడు. సగటు 53.94గా ఉండగా నాలుగు సెంచరీలు, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. ఆ సీజన్లో నాలుగో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచిన తర్వాత మళ్లీ భారత టెస్టు జట్టులోకి పిలుపు వచ్చింది.
ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఉతప్ప
రాబిన్ ఉతప్ప రీ ఎంట్రీకి ఐపీఎల్తో పాటు దేశవాళీ సీజన్ రెండూ కలిసొచ్చాయి. 2008 తర్వాత వన్డే జట్టుకు దూరమైన అతడు చాలా గ్యాప్ తరువాత 2014 జూన్లో బంగ్లాదేశ్ సిరీస్లో దర్శనమిచ్చాడు. అంతకుముందు 2012 ఐపీఎల్లో పుణె వారియర్స్ తరఫున 405 పరుగులు, 2013లో 434 పరుగులు చేసిన ఉతప్ప.. 2014లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్కు 16 మ్యాచ్ల్లో 660 పరుగులు చేశాడు. సగటు 44, స్ట్రైక్రేట్ 137.8గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 2013-14 దేశవాళీ సీజన్లో కర్ణాటక తరఫున కూడా అద్భుతంగా ఆడాడు. బ్యాటింగ్ టెక్నిక్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుని వరుసగా స్కోర్లు చేయడం అతడికి ఉపయోగపడింది.
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