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'33 వేల మందికి టికెట్ డబ్బులు వాపసు ఇచ్చేస్తాం'- మెస్సి ఈవెంట్​పై సీఎం సువేందు

గతేడాది మెస్సీ గోట్​ టూర్ ఫెయిల్యూర్​పై బంగాల్ సీఎం సువేందు కీలక వ్యాఖ్యలు - టికెట్లు కొన్న అభిమానులందరికీ రిఫండ్ ఇస్తామని హామీ

Messi Goat Tour
మెస్సి గోట్ టూర్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 2:09 PM IST

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Messi Goat Tour Tickets Refund : గతేడాది కోల్‌కతాలో లియోనెల్ మెస్సి కార్యక్రమం సందర్భంగా తలెత్తిన గందరగోళంపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి స్పందించారు. ఈవెంట్ కోసం టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన వారందరికీ రీఫండ్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా శనివారం సాయంత్రం రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన క్రీడాకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. మెస్సిని చూసేందుకు టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన మొత్తం 33,000 మంది అభిమానులకు, ప్రభుత్వ క్రీడా నిధి నుంచి టికెట్ డబ్బు వాపసు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన వాళ్లకు త్వరలోనే రీఫండ్ వస్తుందని సువేందు అన్నారు.

క్రీడా రంగం ఆందోళనకరం!
రాష్ట్రంలో క్రీడా రంగంలో నెలకొన్న గందరగోళానికి అప్పటి టీఎంసీ ప్రభుత్వంపై సువేందు ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఒలింపిక్స్, ఆసియా క్రీడలు, కామన్వెల్త్ క్రీడలు, జాతీయ జట్లలో బంగాల్ ప్రాతినిధ్యం గత కొన్నేళ్లుగా ఆందోళనకరంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతిభ, అంకితభావం ఉన్నప్పటికీ, సరైన మౌలిక సదుపాయాలు, క్రీడాకారులకు మద్దతు లేకపోవడం వల్ల బంగాల్ వెనుకబడిందని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే క్రీడా సమాఖ్యల్లో రాజకీయ జోక్యంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించారు.

గతంలో జరిగిన లోపాలన్నింటినీ సరిదిద్ది శాశ్వత మార్పులను తీసుకురావడానికి తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఆధునిక మినీ ఇండోర్ స్టేడియాల నిర్మాణం తమ ప్రభుత్వ ప్రణాళికలో భాగమని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. మొదటి సంవత్సరంలో 100 మినీ ఇండోర్ స్టేడియాలను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు. అలాగే జాతీయ స్థాయి క్లబ్బులకు ఏడాదికి రూ. 1 కోటి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని కూడా సీఎం ప్రకటించారు.

టీఎంసీ మంత్రి కారణంగానే ఈవెంట్ ఫెయిల్!
అలాగే అప్పటి క్రీడామంత్రి అరూప్ బిశ్వాస్ తీరు వల్లే మెస్సి మ్యాచ్‌ విఫలమైందని సీఎం మండిపడ్డారు. అయితే మంత్రి అరూప్ బిశ్వాస్‌తో పాటు రాజకీయ నేతలు, వీఐపీలు ఫోటోలు, ప్రచారం కోసమే మెస్సి చుట్టూ హడావుడి చేశారు. దీంతో మెస్సికి అసౌకర్యం కలిగింది. ఈవెంట్ ప్రారంభమైన 10 నిమిషాల్లోనే మైదానం నుంచి మెస్సి బయటకు వెళ్లిపోయాడు.

2025 డిసెంబర్​లో అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సి భారత్​కు వచ్చాడు. గోట్ టూర్​లో భాగంగా డిసెంబర్ 13న కోల్​కతా కోల్​కతా వివేకానంద యువభారతి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ నిర్వహించారు. అయితే మెస్సిని చూసేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది అభిమానులు టికెట్లు కొనుగోలు చేసి స్టేడియానికి వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రేక్షకులు రూ. 4,000, రూ. 6,000, రూ. 8,000 చొప్పున టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేశారు. అయితేఆ కార్యక్రమం గందరగోళంగా మారింది. 10 నిమిషాల్లోనే మెస్సి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన అభిమానులు స్టాండ్స్​ నుంచి మైదానంలోకి దూసుకొచ్చారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీలను విసిరేసి, టిక్కెట్ డబ్బులు రీఫండ్ చేయాలని ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లను డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు అప్పుడే ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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