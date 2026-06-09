వివాదంలో బెన్ స్టోక్స్- మద్యం మత్తులో నడిరోడ్డుపై రగ్బీ ప్లేయర్తో గొడవ!
మరో వివాదంలో బెన్ స్టోక్స్- ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ నుంచి తొలగింపు!- ఇంగ్లీష్ మీడియాలో కథనాలు
Published : June 9, 2026 at 2:22 PM IST
Ben Stocks Controversy : ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ మరోసారి వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అర్ధరాత్రి నైట్క్లబ్కు వెళ్లాడు. అంతేకాకుండా నడిరోడుపై ఓ వ్యక్తితో గొడవపడ్డాడు. ఇది ఘర్షణకు దారి తీసింది. ఒకరినొకరు దాడి చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఇది ఈబీసీ దృష్టిలో పడింది. దీంతో అతడిపై బోర్డు చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇదీ జరిగింది
న్యూజిలాండ్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఇరుజట్లు 3 టెస్టులు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో భాగంగా రీసెంట్గా లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. అయితే ఈ సిరీస్ నేపథ్యంలో ఆటగాళ్లు లేట్ నైట్ సమయాల్లో బయటకు వెళ్లడాన్ని నిషేధించింది. కానీ కెప్టెన్ స్టోక్స్తో సహా బౌలర్ గస్ అట్కిసన్ గత ఆదివారం నిబంధనలు ఉల్లంఘించి లండన్లోని ఓ నైట్క్లబ్కు వెళ్లారు.
సోమవారం తెల్లవారుజామున తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లు సారాసెన్స్ అకాడమీకి చెందిన రగ్బీ ఆటగాడితో వాగ్వాదానికి దిగారు. మాటామాటా పెరగడంతో ఈ వివాదం ఘర్షణకు దారితీసింది. ఈ ఘర్షణలో క్రికెటర్లతో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ బోర్డు సెక్యూరిటీ టీమ్లోని ఒక సభ్యుడు గాయపడ్డాడు. అయితే స్టోక్స్ గానీ, అట్కిన్సన్ గానీ ఈ ఘర్షణలో గాయపడలేదని తెలిసింది. అయితే ఈ వివాదం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఈ ఘటనపై విచారణ ప్రారంభించింది.
This was the last time Ben Stokes was involved in an incident outside a nightclub & he got arrested after that. pic.twitter.com/zMrVr6nyQk https://t.co/wbi3HvTTJM— 𝐀 (@was_abdd) June 8, 2026
అయితే ఈ ఘటనలో స్టోక్స్ గానీ, అట్కిన్సన్ గానీ ఆ రగ్బీ ఆటగాడిపై దాడి చేయలేదని ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ వర్గాలు తెలిపాయి. రగ్బీ ఆటగాడే అట్కిసన్పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడని, అయినప్పటికీ క్రికెటర్లు ఎలాంటి హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడలేదని బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఘటనలో స్టోక్స్, అట్కిసన్ తప్పు లేదని బోర్డు నమ్ముతున్నా, జట్టు నిబంధనలు ఉల్లఘించి బయటకు వెళ్లడాన్ని మాత్రం తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. ఇక పోలీసుల జోక్యం లేకుండానే ఈ వివాదం పరిష్కారమైందని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే జట్టు నియమాలను ఉల్లంఘించడం పట్ల ఈసీబీ అసంతృప్తిగా ఉంది.
కెప్టెన్సీపై వేటు!
అయితే సిరీస్ మధ్యలో స్టోక్స్, అట్కిసన్ జట్టు ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించి ఒక నైట్క్లబ్కు వెళ్లడాన్ని బోర్డు సీరియస్గా పరిగణిస్తుంది. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే విచారణకు ఆదేశించింది. జూన్ 17న రెండో టెస్టు ప్రారంభం కానుంది. ఆలోపే దీనిపై పూర్తి నివేదికను సిద్ధం చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే క్రికెటర్ల క్రమశిక్షణా నియమ ఉల్లంఘనను ఈసీబీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తే, స్టోక్స్ తన కెప్టెన్సీని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఇంగ్లీష్ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. అలాగే గస్ అట్కిన్సన్పై కూడా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.