'యువరాజ్ సింగ్ సలహాతోనే ఆ విధ్వంసం సృష్టించా!'- వైభవ్ సూర్యవంశీ లేటెస్ట్ వీడియో
Vaibhav Suryavanshi Record Innings: రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్లో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ తర్వాత వైభవ్ సూర్యవంశీ కీలక విషయాన్ని వెల్లడించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ఎక్స్లో షేర్ చేసింది.
Published : November 25, 2026 at 3:07 PM IST
వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలన ఇన్నింగ్స్తో రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్లో యూఏఈపై భారత్ అలవోకగా విజయం సాధించింది. ఈ చిన్నోడు ద్విశతకంతో రికార్డులనూ కొల్లగొట్టాడు. అంతకుముందు రెండు మ్యాచుల్లో మంచి ఆరంభం దక్కినప్పటికీ అందిపుచ్చుకోలేదు. అయితే ఈ మ్యాచ్కు ముందురోజు తాను నలుగురు వ్యక్తులతో మాట్లాడినట్లు వైభవ్ వెల్లడించాడు. ఆ వీడియోను బీసీసీఐ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకుంది. అందులో తన అభిమాన ఆటగాడు యువరాజ్ సింగ్తో అరగంటపాటు ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు తెలియజేశాడు.
'మ్యాచ్కు ముందు రోజు కేవలం నలుగురితోనే మాట్లాడాను. మా నాన్నతో, నా కోచ్ మనీశ్ హోజా, మూడో వ్యక్తి నా స్నేహితుడు ప్రథమ్ జాచక్, నాలుగో వ్యక్తి నాకు స్పూర్తిగా నిలిచే యువరాజ్ సింగ్ సర్తో మాట్లాడాను. యువరాజ్ సింగ్తో అరగంటపాటు ఫోన్లో మాట్లాడాను. నా బ్యాటింగ్కు సంబంధిత విషయాలపై సూచనలు ఇచ్చారు. తొలుత కాస్త కంగారు పడినా చాలా ఫ్రీగా మాట్లాడాను. నా సమస్యలు ఏంటో చెప్పాను. ఆయన చాలా విలువైన విషయాలను చెప్పారు. నేను కనీసం 20 బంతులు ఆడాలని, ఆటోమేటిక్గా పరుగులు వచ్చేస్తాయని సూచించారు. టెక్నికల్గా ఆయన చెప్పిన మాటలు మ్యాచ్లో ఉపయోగపడ్డాయి' అని వైభవ్ సూర్యవంశీ అన్నాడు.
𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj— BCCI (@BCCI) November 25, 2026
ఆ తర్వాత పిచ్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలని కొన్ని బంతులు వేచి చూశానని వైభవ్ తెలిపాడు. గతంలో జరిగిన మ్యాచ్లో తాను ఎక్కువగా పరుగులు చేయలేకపోయిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. యువరాజ్ సింగ్తో మాట్లాడినప్పుడు స్ఫూర్తి పొందానని పేర్కొన్నాడు. తాను బ్యాటింగ్ చేసిన గత వీడియోలు చూసి ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నది తెలుసుకున్నట్లు చెప్పాడు. ఐపీఎల్లో ఓ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత, తాను అన్ని ఫార్మాట్లను ఆడేందుకు సిద్ధమని చెప్పానన్నాడు. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లోనూ పరుగులు చేయాలనే విషయం తనకు తెలుసని అన్నాడు. అయితే, పిచ్ నుంచి బౌలర్లకు సహకారం వస్తే మాత్రం తన ఆట తీరును మార్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాని అన్నాడు. బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటే వదిలేందుకు ఇష్టపడనని వైభవ్ వెల్లడించాడు.