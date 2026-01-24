ETV Bharat / sports

గౌతమ్ గంభీర్ గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు- జట్టుపై ఆయనకు పూర్తి పట్టు ఉంది: రాజీవ్ శుక్లా

గౌతమ్ గంభీర్ పనితీరుపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చను కొట్టిపారేసిన బీసీసీఐ- జట్టుపై గంభీర్‌కు పూర్తి పట్టు ఆదరణ ఉందని వెల్లడించిన రాజీవ్ శుక్లా- గతంలో సచిన్ టెండూల్కర్‌ను కూడా విమర్శకులు వదల్లేదు!

BCCI VP Rajeev Shukla
BCCI VP Rajeev Shukla (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajeev Shukla Supports Gambhir : టీమ్ ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కోచింగ్ స్టైల్, జట్టుపై ఆయనకు ఉన్న పట్టు గురించి గత కొంతకాలంగా నెట్టింట రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్‌లో వరుస ఓటములు ఎదురవడంతో, డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో వాతావరణం అసలు ఎలా ఉంది? ఆటగాళ్లు కోచ్‌ను ఎలా చూస్తున్నారు? అనే ప్రశ్నలు ప్రతి క్రికెట్ ప్రేమికుడిని తొలిచేస్తున్నాయి. గంభీర్ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని, సీనియర్లను పక్కన పెట్టేస్తున్నారనే ఆరోపణల మధ్య అసలు నిజం ఏంటనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ క్రికెట్ బోర్డు నుంచి వచ్చిన ఒక అధికారిక ప్రకటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.

ఊహించని పరాజయాలు
కోచ్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి గంభీర్ ప్రయాణం పూల బాటలా సాగలేదు. 2024లో రాహుల్ ద్రవిడ్ నుంచి బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత, టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో భారత్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతోంది. ఆయన హయాంలో ఆడిన టెస్టుల్లో కేవలం 7 గెలిచి, 10 మ్యాచుల్లో ఓటమి పాలుకావడం ఫ్యాన్స్‌ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా 12 ఏళ్ల తర్వాత సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్ చేతిలో 0-3తో క్లీన్ స్వీప్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీని చేజార్చుకోవడం వంటివి విమర్శలకు బలాన్నిచ్చాయి. దీంతో వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ రేసులో భారత్ ప్రస్తుతం ఆరో స్థానానికి పడిపోయింది.

నెగటివ్ కామెంట్లను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు!
సోషల్ మీడియాలో గంభీర్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ వస్తున్న విమర్శలపై బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా లేటెస్ట్​గా స్పందించారు. 'గంభీర్‌కు జట్టుపై పూర్తి పట్టు ఉంది, ఆటగాళ్లలో ఆయనకు ఎంతో ఆదరణ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నెగటివ్ కామెంట్లను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గంభీర్ తన పనిని తాను సమర్థవంతంగా చేసుకుపోతున్నారు' అని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. టెస్ట్ మ్యాచ్‌లను పక్కన పెడితే, వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లలో భారత్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోందని, కోచ్ ప్రణాళికలు సక్రమంగానే ఉన్నాయని శుక్లా వివరించారు.

సచిన్ టెండూల్కర్‌తో పోలిక!- శుక్లా ఘాటు వ్యాఖ్యలు
విమర్శల గురించి మాట్లాడుతూ రాజీవ్ శుక్లా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. గతంలో క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఫామ్ కోల్పోయినప్పుడు కూడా మీడియా, ఫ్యాన్స్ ఆయన్ను వదల్లేదని గుర్తు చేశారు. అప్పట్లో సచిన్‌ను రిటైర్ అవ్వమని సూచిస్తూ హేళన చేశారని, వారు సచిన్నే విడిచిపెట్టలేదంటే ఇక మిగిలిన ఆటగాళ్లు, కోచ్‌లు ఎంత అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఒక సిరీస్‌లో విఫలం కాగానే గత ఘనతలను మర్చిపోయి విమర్శలు చేయడం సోషల్ మీడియా ట్రెండ్‌గా మారిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గంభీర్ తన పద్ధతిలో జట్టును నడిపిస్తున్నారని, బోర్డుకు ఆయనపై పూర్తి నమ్మకం ఉందని స్పష్టం చేశారు.

పాకిస్థాన్ పర్యటనపై బీసీసీఐ క్లారిటీ
ఇదే సమయంలో భారత్-పాక్ క్రికెట్ సంబంధాల గురించి కూడా శుక్లా కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్‌తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు ఆడటం అసాధ్యమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. భారత ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా పాక్‌తో క్రికెట్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని, ఈ విషయంలో ఐసీసీ నియమాలు కూడా ప్రభుత్వ నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉంటాయని తెలిపారు. గత ఏడాది జరిగిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్' తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత దెబ్బతిన్నాయని, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పాకిస్థాన్ పర్యటనకు వెళ్లడం సరికాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ కేవలం తటస్థ వేదికలపై మాత్రమే ఆ దేశంతో ఆడుతుందని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.

టీ20 వరల్డ్ కప్ సవాలు- కుర్రాళ్లపై నమ్మకం
ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా దృష్టి పూర్తిగా ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 వరల్డ్ కప్‌పైనే ఉంది. గంభీర్ కోచింగ్‌లో టీ20 జట్టు ఇప్పటివరకు ఒక్క సిరీస్‌ను కూడా కోల్పోకపోవడం గమనార్హం. ఆయన హయాంలో ఆడిన 33 టీ20 మ్యాచుల్లో 25 విజయాలు సాధించి, కేవలం నాలుగింటిలోనే ఓడిపోయింది. రోహిత్, విరాట్ వంటి సీనియర్లు లేని లోటును అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ వంటి కుర్రాళ్లు భర్తీ చేస్తారని గంభీర్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో భారత్ తన టైటిల్‌ను కాపాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని, ముంబయిలో అమెరికాతో జరిగే మొదటి మ్యాచ్‌తో ఈ మెగా పోరు మొదలవుతుందని శుక్లా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఫైనల్​గా గంభీర్ కోచింగ్ పై వస్తున్న వార్తల్లో వాస్తవం లేదని, బోర్డు ఆటగాళ్లు ఆయన వెంటే ఉన్నారని రాజీవ్ శుక్లా క్లారిటీ ఇచ్చారు. మైదానంలో ఎదురయ్యే విజయాల ద్వారానే ఈ విమర్శలన్నిటికీ గంభీర్ సమాధానం చెప్పాలని క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆశిస్తున్నారు.

IPL 2026 : ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన ధోనీ- వీడియో వైరల్

బంగ్లాదేశ్​కు భారీ షాక్- T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి ఔట్- టోర్నీలోకి స్కాట్లాండ్!

TAGGED:

RAJEEV SHUKLA RESPONSE GAMBHIR
RAJEEV SHUKLA GAUTAM GAMBHIR
GAUTAM GAMBHIR ALLEGATIONS
INDIA PAK MATCH CLARITY SHUKLA
RAJEEV SHUKLA SUPPORTS GAMBHIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.