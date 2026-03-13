ETV Bharat / sports

సన్​రైజర్స్ టీమ్​లో పాక్ స్పిన్నర్- BCCI రియాక్షన్ ఇదే!

సన్​రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టులో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్- మేనెజ్​మెంట్​పై ఫుల్ ట్రోల్స్- స్పందించిన బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్​

BCCI On Sunrisers
BCCI On Sunrisers (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BCCI On Sunrisers : ది హండ్రెడ్ లీగ్​లో సన్​రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ మేనెజ్​మెంట్​ పాకిస్థాన్ ఆటగాడిని కొనుగోలు చేయడం ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. దీంతో ఆ ఫ్రాంచైజీ మేమెజ్​మెంట్​పై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వేలంలో జట్టు ఓనర్ కావ్యామారన్, కోచ్ డానియల్ వెట్టోరీ పాల్గొనడం మరింత వివాదం అవుతుంది. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు.

'మా పరిధి ఐపీఎల్​ వరకే ఉంటుంది. వేరే ఇతర లీగ్​ల్లో జరిగే వాటిని మేం పట్టించుకోం. బీసీసీఐకు సంబంధంలేని లీగ్​ల్లో ఏ ఫ్రాంచైజీ ఎవరిని కొనుగోలు చేసినా మాకు సంబంధం లేదు. విదేశీ లీగ్​ల్లో ఏం జరిగినా, ఎవరిని కొనుగోలు చేసినా అది పూర్తిగా మేనెజ్​మెంట్​ వాళ్లదే బాధ్యత. ప్రస్తుతానికి ఐపీఎల్​లో మాత్రం ఆ దేశానికి చెందిన ప్లేయర్లు లేరు' అని బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా తెలిపారు.

కాగా, ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్​లో ది హండ్రెడ్ క్రికెట్ లీగ్ ఒకటి. ఈ లీగ్​లో సన్​రైజర్స్​కు చెందిన జట్టు సన్​రైజర్స్ లీడ్స్ పాల్గొంటుంది. ఈ క్రమంలో 2026 సీజన్​ కోసం రీసెంట్​గా వేలం జరిగింది. ఈ వేలంలో స్వయంగా ఓనర్ కావ్యామారన్, కోచ్ డానియల్ వెట్టోరీ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్​కు చెందిన స్పిన్నర్​ అబ్రార్ అహ్మద్​ను రూ.2.34 కోట్ల ధరకు కొనుగోలు చేశారు. అయితే అది విదేశీ లీగ్ అయినప్పటికీ ఐపీఎల్​కు సంబంధించిన సన్​రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ పాక్ ప్లేయర్​ను కొనుగోలు చేయడంపై విమర్శలు వచ్చాయి.

TAGGED:

BCCI ON SUNRISERS BCCI ON SUNRISERS
THE HUNDRED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.