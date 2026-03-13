సన్రైజర్స్ టీమ్లో పాక్ స్పిన్నర్- BCCI రియాక్షన్ ఇదే!
సన్రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టులో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్- మేనెజ్మెంట్పై ఫుల్ ట్రోల్స్- స్పందించిన బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్
Published : March 13, 2026 at 3:49 PM IST
BCCI On Sunrisers : ది హండ్రెడ్ లీగ్లో సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ మేనెజ్మెంట్ పాకిస్థాన్ ఆటగాడిని కొనుగోలు చేయడం ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. దీంతో ఆ ఫ్రాంచైజీ మేమెజ్మెంట్పై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వేలంలో జట్టు ఓనర్ కావ్యామారన్, కోచ్ డానియల్ వెట్టోరీ పాల్గొనడం మరింత వివాదం అవుతుంది. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు.
'మా పరిధి ఐపీఎల్ వరకే ఉంటుంది. వేరే ఇతర లీగ్ల్లో జరిగే వాటిని మేం పట్టించుకోం. బీసీసీఐకు సంబంధంలేని లీగ్ల్లో ఏ ఫ్రాంచైజీ ఎవరిని కొనుగోలు చేసినా మాకు సంబంధం లేదు. విదేశీ లీగ్ల్లో ఏం జరిగినా, ఎవరిని కొనుగోలు చేసినా అది పూర్తిగా మేనెజ్మెంట్ వాళ్లదే బాధ్యత. ప్రస్తుతానికి ఐపీఎల్లో మాత్రం ఆ దేశానికి చెందిన ప్లేయర్లు లేరు' అని బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా తెలిపారు.
#WATCH | Delhi | On Sunrisers Leeds signing Pakistan spinner Abrar Ahmed for the The Hundred 2026 season, BCCI Vice President Rajeev Shukla says, " ...our domain is limited to ipl, we are not concerned by what is happening in other leagues...it is clearly upto the franchise that… pic.twitter.com/ppfmbxN1w3— ANI (@ANI) March 13, 2026
కాగా, ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్లో ది హండ్రెడ్ క్రికెట్ లీగ్ ఒకటి. ఈ లీగ్లో సన్రైజర్స్కు చెందిన జట్టు సన్రైజర్స్ లీడ్స్ పాల్గొంటుంది. ఈ క్రమంలో 2026 సీజన్ కోసం రీసెంట్గా వేలం జరిగింది. ఈ వేలంలో స్వయంగా ఓనర్ కావ్యామారన్, కోచ్ డానియల్ వెట్టోరీ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ను రూ.2.34 కోట్ల ధరకు కొనుగోలు చేశారు. అయితే అది విదేశీ లీగ్ అయినప్పటికీ ఐపీఎల్కు సంబంధించిన సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ పాక్ ప్లేయర్ను కొనుగోలు చేయడంపై విమర్శలు వచ్చాయి.