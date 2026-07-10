ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్ ఓటమి ఎఫెక్ట్- కఠిన నిర్ణయాల దిశగా బీసీసీఐ- రిస్క్లో గంభీర్ పోస్ట్?
ఇంగ్లాండ్తో దారుణ ఓటమికి కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైన బీసీసీఐ - శ్రేయాస్ అయ్యర్కు బాధ్యతలు ఇవ్వడం వల్లే ఎఫెక్ట్ పడిందా?
Published : July 10, 2026 at 2:06 PM IST
BCCI Review Meeting : ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా ప్రదర్శనపై బీసీసీఐ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది. బ్రిస్టల్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లోనూ ఘోరంగా ఓడిపోయి సిరీస్ చేజార్చుకోవడం బోర్డు పెద్దలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఈ దారుణమైన ఓటమి తర్వాత ఆటగాళ్లతో పాటు కోచింగ్ స్టాఫ్ ప్రదర్శనను పూర్తిగా సమీక్షించాలని బీసీసీఐ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. జట్టులోని లోపాలు ఏంటో తెలుసుకుని భవిష్యత్తు కోసం కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు బోర్డు సిద్ధమవుతోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వరల్డ్ కప్ గెలిచిన జట్టు ఇలా వరుసగా ఓడిపోవడంతో ఈ విషయాన్ని బోర్డు చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది.
రిస్క్లో గంభీర్ పొజిషన్?
భారత జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పదవి ఇప్పుడు ఒత్తిడిలో పడినట్లు తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి గంభీర్ ఒప్పందం 2027 సంవత్సరం వరకు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే అతడి స్థానానికి ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. జట్టు ఇటీవలి కాలంలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడం, వ్యూహాత్మక తప్పిదాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తుండటంతో గంభీర్ కోచింగ్ తీరుపై బోర్డు పెద్దలు ఆరా తీస్తున్నారు. రాబోయే రివ్యూ మీటింగ్లో కోచ్ ప్రదర్శనను కూడా క్షుణ్ణంగా అంచనా వేయనున్నారు. దీంతో గంభీర్ భవిష్యత్తు ఈ సమీక్షా ఫలితాలపైనే ఆధారపడి ఉందనే ప్రచారం గట్టిగా సాగుతోంది.
సిరీస్ వన్ సైడ్గా1
కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో టీమిండియా ఈ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. నాలుగో మ్యాచ్లో తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో దారుణంగా ఓడిపోవడంతో ఇంగ్లాండ్ జట్టు సిరీస్లో 3-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని సొంతం చేసుకుంది. మొదటి మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయినప్పటికీ ఆ తర్వాత జరిగిన మూడు మ్యాచ్లలోనూ ఇంగ్లాండ్ వన్ సైడ్గా గెలిచింది. రెండో మ్యాచ్లో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఓడిన భారత్, మూడో మ్యాచ్లో ఏకంగా 125 పరుగుల భారీ తేడాతో 76 రన్స్కే ఆలౌటై దారుణమైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది.
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్కు పరాభవం
టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా ఉన్న భారత జట్టుకు ఇది వరుసగా రెండో టీ20 ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఓటమి కావడం గమనార్హం. ఈ ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకంటే ముందే ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0 తేడాతో భారత్ సిరీస్ కోల్పోయింది. క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఐర్లాండ్ జట్టు చేతిలో భారత్కు ఇదే మొదటి సిరీస్ ఓటమి కావడం విశేషం. ఆ పరాభవం నుంచి కోలుకోకముందే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కూడా అదే తరహా ఘోర ప్రదర్శనను రిపీట్ చేయడంతో మేనేజ్మెంట్ను తీవ్రంగా కలవరపెడుతోంది.
కెప్టెన్సీ ఎఫెక్ట్?
భారత జట్టు వరుసగా ఎదుర్కొంటున్న ఈ పరాజయాలకు బీసీసీఐ తీసుకున్న ఒక నిర్ణయమే కారణమనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిపించిన అనుభవజ్ఞుడైన సూర్యకుమార్ యాదవ్ను కెప్టెన్సీ నుంచి అకస్మాత్తుగా తప్పించి, శ్రేయాస్ అయ్యర్కు పగ్గాలు అప్పగించడం వలన జట్టు బ్యాలెన్స్ తప్పిందనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఈ మార్పు జరిగినప్పటి నుంచి విజయాల శాతం దారుణంగా పడిపోయింది. నాయకత్వ మార్పు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వకపోగా జట్టును మరింత వెనక్కి నెట్టిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇంగ్లాండ్ చరిత్రాత్మక విజయం
బ్రిస్టల్లో సాధించిన విజయంతో ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఉన్న ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్లలో భారత్పై ఇంగ్లాండ్కు ఇదే మొట్టమొదటి సిరీస్ విజయం కావడం విశేషం. నాలుగో మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 158 రన్స్ చేయగా అందులో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఒక్కడే ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ 49 బాల్స్లో 80 రన్స్ నాటౌట్గా నిలిచాడు. కానీ ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ 79 రన్స్, ఫిల్ సాల్ట్ 59 రన్స్తో చెలరేగి కేవలం 13.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సిరీస్ సొంతం చేసుకున్నారు. ఆఖరి మ్యాచ్లోనైనా గెలిచి పరువు నిలబెట్టుకోవాలని భారత్ చూస్తుంటే, క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని ఇంగ్లాండ్ భావిస్తోంది.
సిరీస్ ఇంగ్లాండ్దే - నాలుగో టీ20లో టీమ్ఇండియా ఓటమి
టీమ్ఇండియా చెత్త రికార్డుల పరంపర- అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో ఫ్లాప్ షో