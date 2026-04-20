ETV Bharat / sports

BCCI మాస్టర్ ప్లాన్- 35 మందితో రెండు టీమ్ఇండియా టీ20 జట్లు!

రెండు టీ20 టీమ్‌లకు బీసీసీఐ ప్లాన్- 35 మంది ప్లేయర్లకు ఛాన్స్- ఒకేసారి రెండు వెర్వేరు మ్యాచ్​ల్లో బరిలో దిగేలా ప్లాన్!

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Two Indian Teams : ఐపీఎల్ వచ్చినప్పటి నుంచి టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం పోటీ ఎక్కువైంది. ఈ దేశవాళీ టోర్నీమెంట్​లో రాణించి అనేకమంది కుర్రాళ్లు తమ సత్తాను ప్రపంచానికి చాటుకున్నారు. దీంతో ఆయా ప్లేయర్లను జట్టులోకి తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఇది సెలక్టర్లకు సవాల్​గా మారింది. ఎవరిని ఎంపిక చేయాలి? అనేది కష్టంగా మారింది. ఒక్కోసారి ఈ విషయంలో సెలక్షన్ కమిటీ పలుమార్లు విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. అందుకే బీసీసీఐ కొత్త ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు క్రికెట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

రెండు టీమ్​లు
ప్రస్తుతం ఫామ్​లో ఉన్న ఆటగాళ్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే 30 నుంచి 35 మంది ఆటగాళ్లతో రెండు టీ20 జట్లు తయారు చేయాలని బీసీసీఐ ఆలోచిస్తుంది. ఈ మేరకు సెలక్షన్ కమిటీ ఓ జాబితా తయారు చేస్తున్నందని టాక్ వినిపిస్తుంది. దీంతో ఒకే సమయంలో మన రెండు జట్లు వేర్వేరు ప్రత్యర్థులతో ఒకేసారి బరిలో దిగవచ్చు. ఈ విధంగా బీసీసీఐ ప్లాన్ చేస్తుంది. అటు అంతర్జాతీయ ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు, మరోవైపు ఆసియా గేమ్స్​ లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలకు ఒకేసారి ఆడేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో ఒక జట్టుకు ఎప్పటిలాగే సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్​గా ఉంటాడు. ఇంకో జట్టుకు శ్రేయస్ అయ్యర్​కు నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.

'ఆసియా క్రీడలు, వెస్టిండీస్​తో సిరీస్‌ ఒకే టైమ్​లో ఉండనున్నాయి. అందువల్ల రెండు జట్లను బరిలోకి దింపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం 30- 35 ఆటగాళ్లతో కూడిన లిస్ట్​ రెడీ అవుతోంది. ఐర్లాండ్‌, ఇంగ్లాండ్‌ టూర్లకు కూడా ఈ లిస్ట్​లో నుంచే ఎంపిక చేస్తాం. ఇక ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లో ఆడుతున్న కుర్రాళ్లకు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్. మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేస్తాం. అయితే రెండు జట్లు కూడా పటిష్ఠంగానే ఉండాలని బోర్డు భావిస్తోంది' అని బోర్డు మెంబర్ ఒకరు చెప్పారు.

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్- అక్టోబర్​ విండోలో భారత్​కు వెస్టిండీస్​తో టీ20 సిరీస్​ ఉంది. స్వదేశంలో విండీస్​తో టీమ్ఇండియా 5 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడనుంది. అదే సమయంలో మరోవైపు జపాన్ వేదికగా ఆసియా క్రీడలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ పోటీల్లో క్రికెట్ క్రీడ కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి సందర్భాల్లో రెండు జట్లు ఉంటే బాగుంటుందని బోర్డు భావిస్తోంది. ఒక జట్టు విండీస్​తో సిరీస్​కు, ఇంకో టీమ్ ఆసియా గేమ్స్​లో పాల్గొంటుంది.

గతంలో ఫలించిన ప్రయత్నం!
ఇలా రెండు జట్లను గతంలో బీసీసీఐ ప్రయత్నించి సక్సెస్ అయ్యింది. 2022 ఆసియా క్రీడల్లో భాగంగా క్రికెట్​ను చేర్చారు. ఆ పోటీల్లో 2023 అక్టోబర్​లో మ్యాచ్​లు నిర్వహించారు. అదే సమయంలో సీనియర్ ఆటగాళ్ల జట్టు వన్డే వరల్డ్​కప్ కోసం సన్నద్దం అవుతోంది. అందుకే రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నేతృత్వంలోని యువ జట్టును బీసీసీఐ చైనాకు పంపింది. ఆ క్రీడల్లో సత్తా చాటిన యువ భారత్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది.

TAGGED:

2 TEAM INDIA TEAMS
BCCI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.