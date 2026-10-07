'థాంక్యూ అజిత్ అగార్కర్'- ఎక్స్లో బీసీసీఐ పోస్ట్
అజిత్ అగార్కర్కు థాంక్స్ చెప్పిన బీసీసీఐ - తాజా పోస్టుతో అధికారికంగా మాజీగా మారిన అగార్కర్
Published : October 7, 2026 at 7:15 PM IST
BCCI Thanked To Ajit Agarkar : భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టుకు మూడేళ్లపాటు చీఫ్ సెలక్టర్గా సేవలందించిన అజిత్ అగార్కర్పై బీసీసీఐ భావోద్వేగ పోస్టు షేర్ చేసింది. ఆయన పదవీకాలం అత్యంత అద్భుతమైనదిగా బోర్డు అభివర్ణించింది. సెలెక్టర్గా అజిత్ ఆగార్కర్ హయాంలోనే భారత్ పలు టైటిళ్లు గెలిచిందని గుర్తు చేసింది. ఈ మేరకు 'థాంక్యూ' పోస్టును ఎక్స్లో షేర్ చేసింది. బీసీసీఐ చేసిన ఈ పోస్టుతో అజిత్ అగార్కర్ అధికారికంగా మాజీ చీఫ్ సెలక్టర్ అయ్యాడు.
'భారత క్రికెట్ చరిత్రలో కొన్ని అత్యంత ప్రత్యేక ఘట్టాలకు ఈ పదవీకాలం సాక్ష్యం. మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలు, రెండు ఆసియా కప్ టైటిళ్లు, వరుసగా రెండు ఆసియా క్రీడల స్వర్ణ పతకాలు, 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ చేరడం వంటివి ఈ పదవీకాలంనే చూశాం. పురుషుల జట్టు ఎంపిక కమిటీ ఛైర్మన్గా మీ అంకితభావం, దృఢ సంకల్పం, అందించిన సేవలకు ధన్యవాదాలు. అజిత్ అగార్కర్ మీ మీ తదుపరి ప్రయాణానికి శుభాకాంక్షలు' అని బీసీసీఐ తన పోస్టులో పేర్కొంది.
A tenure marked by some truly special moments for Indian cricket — three ICC trophies, two Asia Cup titles and back-to-back Asian Games Gold medals, along with a run to the 2023 ODI World Cup final. Thank you, Mr Ajit Agarkar @imAagarkar, for your commitment, conviction and contribution as Chairman of the Men’s Selection Committee. Wishing you the very best for the journey ahead.— BCCI (@BCCI) October 7, 2026
అగార్కర్పై గంభీర్ పోస్టు
అంతకుముందు అగార్కర్ సేవలను కొనియాడుతూ, జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఓ ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేశాడు. అగార్కర్ను చరిత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటుందని అన్నాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశాడు. "ప్రియమైన అజిత్ భాయ్, మీతో కలిసి పనిచేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఆ మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలు మీ అచంచలమైన సంకల్పానికి నిదర్శనం. మీరు ఎల్లప్పుడూ జట్టుకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. చరిత్ర మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకుంటుందని నేను కచ్చితంగా చెప్పగలను. ధన్యవాదాలు. మీ భవిష్యత్తు ప్రయత్నాలకు శుభాకాంక్షలు!" అని గంభీర్ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
అగార్కర్ పదవీకాలం- సాధించిన విజయాలు
2023 జులైలో అగార్కర్ సెలక్షన్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. తడి నేతృత్వంలోనే 2023 వన్డే వరల్డ్కప్, 2024, 2026 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ రెండు ఆసియా ట్రోఫీలకు జట్లను ఎంపికయ్యాయి. అతడి హయాంలో భారత్ అద్భుతమైన విజయాలు సాధించింది. 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరడం, ఆ తర్వాత 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ టైటిళ్లను టీమ్ఇండియా గెలుచుకుంది.
కాంట్రవర్సీలు కూడా ఉన్నాయి
ఈ విజయాలు ఉన్నప్పటికీ, సీనియర్ ఆటగాళ్ల రిటైర్మెంట్ విషయంలో కూడా అగార్కర్ పదవీకాలం గుర్తుండిపోతుంది. అతడి పదవీ కాలంలో సీనిటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పారు. రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ఛెతేశ్వర్ పుజారా, అజింక్య రహానే వంటి సీనియర్లు క్రికెట్ నుంచే రిటైర్ అయ్యారు. ఇక కొంతకాలంగా సీనియర్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ విషయంలో అగార్కర్ మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నాడని, గత జులైలో ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన వన్డే తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయాలని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడని ప్రచారం జరిగింది. ఇలాంటి రూమర్లతో అజిత్ పదవీకాలంలో వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక అతడి పదవీకాలం ఈనెల 04తో ముగిసింది. ప్రస్తుతం మాజీ క్రికెటర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా సెలక్షన్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు.
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