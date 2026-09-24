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IPL వేలంపై క్లారిటీ- 17ఏళ్ల తర్వాత ఆ నగరంలో ఈవెంట్

ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి వేదిక ఖరారు- ఈసారి కార్యక్రమం గోవాలో- BCCI కీలక ప్రకటన చేసింది.

IPL 2027
ఐపీఎల్ వేలం (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 10:38 AM IST

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IPL 2027 Auction : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​ (ఐపీఎల్​)పై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వచ్చే సీజన్​ కోసం వేలం ఎక్కడ జరగుతుందని కొద్ది రోజులుగా కన్​ఫ్యూజన్ నెలకొంది. గతంలోలాగే విదేశాల్లో ఉంటుందని వార్తలు రాగా, అందుకు ఫ్రాంచైజీలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. కానీ, తాజాగా దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా అదిరే అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈసారి భారత్​లోనే ఐపీఎల్ వేలం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

భారత్​లో ఎక్కడంటే?
గత మూడుసార్లు విదేశాల్లోనే జరిగిన ఐపీఎల్ వేలం ఈసారి భారత్​లోనే జరగనుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని గోవాలో నిర్వహించనున్నట్లు సైకియా తాజాగా వెల్లడించారు. 'గతంలో మూడుసార్లు ఐపీఎల్ వేలం ప్రక్రియను విదేశాల్లో నిర్వహించాము. అయితే ఈసారి మాత్రం ఫ్రాంచైజీల అభ్యర్థనను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈసారి వేలం కార్యక్రమాన్ని గోవా వేదికగా నిర్వహించనున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకోనున్నాం. ఇక డొమెస్టిక్ క్రికెట్​లో భారత్ ఏ - ఆస్ట్రేలియా ఏ మహిళా జట్ల మధ్య రాబోయే మల్టీడే మ్యాచ్‌ల వేదికను మార్చాము. ఈ మ్యాచ్​లను ధర్మశాల నుంచి మొహాలీకి షిప్ట్ చేశాం. వర్షాల ప్రభావం కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. క్రికెట్ కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం

ఎప్పుడు?
భారత్​లోనే వేలం ఉంటుందని సైకియా చెప్పినప్పటికీ ఎప్పుడు ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తారనేది మాత్రం చెప్పలేదు. కానీ డిసెంబర్​లో ఉంటుందని మాత్రం హింట్ ఇచ్చారు. బహుశా డిసెంబర్ 14 - 16 మధ్య తేదీల్లో ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది మినీ వేలం కాబట్టి, ఒక రోజులోనే నిర్వహిస్తారు. దీంతో తమ స్ట్రాటజీలను అమలు చేసి ప్లేయర్లను దక్కించుకునేందుకు చకచక్యంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. అయితే చివరిసారిగా 2009లోనూ వేలం కార్యక్రమానికి గోవా ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్లీ 17ఏళ్ల తర్వాత అక్కడ వేలం ఉండనుంది.

గత మూడుసార్లు ఐపీఎల్ వేలం ప్రక్రియ దుబాయ్, జెడ్డా, అబుదాబి వంటి విదేశాల్లోనే జరిగాయి. అయితే విదేశాల్లో జరిగినప్పుడు అక్కడ ఫ్రాంచైజీలు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు బీసీసీఐ దృష్టికి తీసుకెళ్లాయని తెలిసింది. దీంతో మేనేజ్​మెంట్ అభ్యర్థనలు పరిగణనలోకి తీసుకుని, దేశంలోనే దీనిని నిర్వహించాలని పాలక మండలి నిర్ణయించింది. ఈ వేలంలో పాల్గొననున్న 10 IPL జట్ల ప్రతినిధులు, సిబ్బంది, ఇతర అధికారులతో సహా 100 మందికి పైగా అతిథులకు వసతి కల్పించేందు హోటళ్లను బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గోవాలో ఆధునిక సౌకర్యాలు, పెద్ద హోటళ్లు ఉండడంతో వేలానికి వేదికగా ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే ఇప్పుడు భారత్​లోనే జరిగినా, వచ్చే ఏడాది మెగా వేలం కోసం వేదికను మళ్లీ విదేశాలే మార్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

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