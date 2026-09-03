ETV Bharat / sports

'రోహిత్ ప్లేస్​కు ఎలాంటి ఢోకా లేదు- అవన్నీ రూమర్లే'- హిట్​మ్యాన్ ఫ్యూచర్​పై బిగ్ అప్డేట్

'బాగానే ఆడుతున్నాడుగా, మీకు ఇంకేం కావాలి'-రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్​పై బీసీసీఐ క్లారిటీ.

Rohit Sharma
రోహిత్ శర్మ (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma Latest Update : 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే టార్గెట్​గా పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మపై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయాలని సెలక్షన్ కమిటీ ఇప్పటికే అతడిని కోరినట్లు పుకార్లు వచ్చాయి. ఇన్ని ప్రచారాల నడుమ గురువారం ముంబయిలో బీసీసీఐ హై లెవెల్​ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో బోర్డు పెద్దలు పక్కాగా రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్​ గురించి చర్చిస్తారని, అతడి భవిష్యత్ తేల్చేస్తారని జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే మీటింగ్ అనంతరం బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా దీనిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత వన్డే జట్టులో రోహిత్ స్థానానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని స్పష్టం చేస్తూ, పుకార్లను కొట్టిపారేశారు.

రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తుపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తావివ్వవద్దని దేవజిత్ సైకియా కోరారు. రోహిత్ ప్రస్తుతం అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడని సైకియా పేర్కొన్నారు. "రోహిత్ అన్ని మ్యాచ్​ల్లో బాగానే ఆడుతున్నాడు. అతడు ఆడిన ఆఖరి మ్యాచ్​లో కూడా 130 పరుగులు చేశాడు. ఎవరికైనా ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇంకేం కావాలి? అలాంటప్పుడు అతడి కెరీర్​పై లేనిపోని రూమర్లు ఎందుకు? అలాంటి రూమర్లు క్రియేట్ చేసే వాళ్లకు నేను ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వదలుచుకోలేదు" అని ముంబయి బీసీసీఐ హెడ్​క్వార్టర్స్​లో బోర్డు ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం అనంతరం సైకియా అన్నారు.

ఫుల్​స్టాప్ పడినట్లేనా?
భారత క్రికెట్​లో గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఒక ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్ గురించి కొన్ని నెలలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గతేడాది నుంచి అతడు ఆడుతున్న ప్రతీ సిరీస్​కు ముందు ఇదే రోహిత్ శర్మకు ఆఖరిది అని, 2027 వరల్డ్​కప్ ప్రణాళికలో తన పేరు లేదని సెలక్షన్ కమిటీ ఇప్పటికే హిట్​మ్యాన్​కు వివరించిందని లేనిపోని ప్రచారం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా గత జులైలో ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనలో లార్డ్స్ వన్డేకు ముందు జరిగిన ప్రచారం అంతాఇంతా కాదు.

ఆ వన్డేనే హిట్​మ్యాన్​కు ఆఖరిది అని, లార్డ్స్​లో హిట్​మ్యాన్​కు ఫేర్​వెల్ పక్కా అని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున రూమర్లు వచ్చాయి. దీంతో అప్పుడు కూడా బీసీసీఐ సెక్రటరీ సైకియా రంగంలోకి దిగి అవన్నీ ఉత్తి పుకార్లేనని కొట్టిపారేశారు. ఇక తాజాగా బోర్డు మీటింగ్ తర్వాత కూడా రోహిత్ ఫ్యూచర్​ గురించి చర్చ అనవసం అని, అతడు ప్రస్తుతం అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడని మరోసారి సైకియా రూమర్లకు చెక్ పెట్టారు. మరి ఇప్పటికైనా రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రచారానికి తెర పడుతుందా? చూడాలి.

మరో మూడు వారాల్లో బరిలోకి!
రోహిత్ గురించి క్లారిటీ రావడంతో వెస్టిండీస్​తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్​కు అతడికి లైన్ క్లియర్ అయినట్లే! ప్రస్తుతం హిట్​మ్యాన్ కూడా ఫిట్​గానే ఉండడం వల్ల విండీస్​తో సిరీస్​కు దాదాపు అతడిని ఎంపిక చేయడం ఖాయం. దీంతో ఈనెల 27న కరీబియన్ జట్టుతో భారత్ ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్​లో రోహిత్​ను చూసే అవకాశం ఉంది.

వెస్టిండీస్- భారత్ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - సెప్టెంబర్ 27 - తిరువనంతపురం
  • రెండో వన్డే - సెప్టెంబర్ 30 - గువాహటి
  • మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 03 - చంఢీగడ్

TAGGED:

DEVAJIT SAIKIA ON ROHIT SHARMA
IND VS WI ODI SERIES 2026
INDIA NEXT ODI SERIES
ROHIT SHARMA RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.