'రోహిత్ ప్లేస్కు ఎలాంటి ఢోకా లేదు- అవన్నీ రూమర్లే'- హిట్మ్యాన్ ఫ్యూచర్పై బిగ్ అప్డేట్
'బాగానే ఆడుతున్నాడుగా, మీకు ఇంకేం కావాలి'-రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై బీసీసీఐ క్లారిటీ.
Published : September 3, 2026 at 7:11 PM IST
Rohit Sharma Latest Update : 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడమే టార్గెట్గా పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మపై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయాలని సెలక్షన్ కమిటీ ఇప్పటికే అతడిని కోరినట్లు పుకార్లు వచ్చాయి. ఇన్ని ప్రచారాల నడుమ గురువారం ముంబయిలో బీసీసీఐ హై లెవెల్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో బోర్డు పెద్దలు పక్కాగా రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ గురించి చర్చిస్తారని, అతడి భవిష్యత్ తేల్చేస్తారని జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే మీటింగ్ అనంతరం బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా దీనిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత వన్డే జట్టులో రోహిత్ స్థానానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని స్పష్టం చేస్తూ, పుకార్లను కొట్టిపారేశారు.
రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తుపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తావివ్వవద్దని దేవజిత్ సైకియా కోరారు. రోహిత్ ప్రస్తుతం అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడని సైకియా పేర్కొన్నారు. "రోహిత్ అన్ని మ్యాచ్ల్లో బాగానే ఆడుతున్నాడు. అతడు ఆడిన ఆఖరి మ్యాచ్లో కూడా 130 పరుగులు చేశాడు. ఎవరికైనా ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇంకేం కావాలి? అలాంటప్పుడు అతడి కెరీర్పై లేనిపోని రూమర్లు ఎందుకు? అలాంటి రూమర్లు క్రియేట్ చేసే వాళ్లకు నేను ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వదలుచుకోలేదు" అని ముంబయి బీసీసీఐ హెడ్క్వార్టర్స్లో బోర్డు ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం అనంతరం సైకియా అన్నారు.
VIDEO | Mumbai: “No difficulties expected in Japan; Rohit playing superbly,” says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia), amid speculation that Rohit Sharma could be dropped from the upcoming ODI series against the West Indies.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/kWeU64ZjXq
ఫుల్స్టాప్ పడినట్లేనా?
భారత క్రికెట్లో గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఒక ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్ గురించి కొన్ని నెలలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గతేడాది నుంచి అతడు ఆడుతున్న ప్రతీ సిరీస్కు ముందు ఇదే రోహిత్ శర్మకు ఆఖరిది అని, 2027 వరల్డ్కప్ ప్రణాళికలో తన పేరు లేదని సెలక్షన్ కమిటీ ఇప్పటికే హిట్మ్యాన్కు వివరించిందని లేనిపోని ప్రచారం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా గత జులైలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో లార్డ్స్ వన్డేకు ముందు జరిగిన ప్రచారం అంతాఇంతా కాదు.
ఆ వన్డేనే హిట్మ్యాన్కు ఆఖరిది అని, లార్డ్స్లో హిట్మ్యాన్కు ఫేర్వెల్ పక్కా అని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున రూమర్లు వచ్చాయి. దీంతో అప్పుడు కూడా బీసీసీఐ సెక్రటరీ సైకియా రంగంలోకి దిగి అవన్నీ ఉత్తి పుకార్లేనని కొట్టిపారేశారు. ఇక తాజాగా బోర్డు మీటింగ్ తర్వాత కూడా రోహిత్ ఫ్యూచర్ గురించి చర్చ అనవసం అని, అతడు ప్రస్తుతం అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడని మరోసారి సైకియా రూమర్లకు చెక్ పెట్టారు. మరి ఇప్పటికైనా రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రచారానికి తెర పడుతుందా? చూడాలి.
మరో మూడు వారాల్లో బరిలోకి!
రోహిత్ గురించి క్లారిటీ రావడంతో వెస్టిండీస్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్కు అతడికి లైన్ క్లియర్ అయినట్లే! ప్రస్తుతం హిట్మ్యాన్ కూడా ఫిట్గానే ఉండడం వల్ల విండీస్తో సిరీస్కు దాదాపు అతడిని ఎంపిక చేయడం ఖాయం. దీంతో ఈనెల 27న కరీబియన్ జట్టుతో భారత్ ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్లో రోహిత్ను చూసే అవకాశం ఉంది.
వెస్టిండీస్- భారత్ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - సెప్టెంబర్ 27 - తిరువనంతపురం
- రెండో వన్డే - సెప్టెంబర్ 30 - గువాహటి
- మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 03 - చంఢీగడ్