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'ఎక్కడికీ పోయేది లేదు'- రోహిత్ రిటైర్మెంట్ ప్రచారంపై బీసీసీఐ క్లారిటీ

రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్​ ప్రచారంపై బీసీసీఐ స్పందన- లార్డ్స్ వన్డేకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడి- ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్!

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 2:06 AM IST

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Rohit Sharma Retirement : రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న హిట్​మ్యాన్​కు జులై 19న లార్డ్స్ వేదికగా జరగనున్న వన్డే మ్యాచ్ చివరిది అని జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పష్టత వచ్చింది. ఇవన్నీ ఊహాహానాలే అని బీసీసీఐ కొట్టిపారేసింది. రోహిత్ వన్డే భవిష్యత్ విషయంలో బోర్డు పరిధిలో ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని బీసీసీఐ పేర్కొంది. ఈ మేరకు బోర్డు సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. ఆదివారం లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న మూడో మ్యాచ్ రోహిత్​కు క్యాజువల్ మ్యాచ్​లాంటిదే అని, అందులో ఎలాంటి ప్రత్యేకత లేదని చెప్పారు. ఈ వన్డే తర్వాత కూడా రోహిత్ టీమ్ఇండియా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడని స్పష్టం చేశారు.

"రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తు గురించి మీడియాలో అనేక ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఆదివారం లార్డ్స్‌లో జరిగే మ్యాచ్ రోహిత్‌కు చివరిది అవుతుందనే విషయంపై ఎటువంటి చర్చ జరగలేదు. దీని గురించి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. భారత వన్డే జట్టులో రోహిత్ ఇప్పటికీ కీలక ఆటగాడు. జట్టు ప్రణాళికల్లో భాగమైనంత కాలం అతడు టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూనే ఉంటాడు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, హిట్​మ్యాన్​కు లార్డ్స్ వన్డే చివరి మ్యాచ్ కాదు" అని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా పీటీఐతో జరిగిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. దీంతో రోహిత్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

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