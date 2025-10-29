ETV Bharat / sports

శ్రేయస్‌ పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది- ఎలాంటి సర్జరీ జరగలేదు: బీసీసీఐ

శ్రేయస్‌కు శస్త్రచికిత్స జరిగిందని వచ్చిన వార్తలపై స్పందించిన బీసీసీఐ

BCCI On Shreyas Iyer Health
BCCI On Shreyas Iyer Health (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
BCCI On Shreyas Iyer Health : సిడ్నీ వేదికగా జరిగిన ఆసీస్​ మ్యాచ్​లో భారత ఆటగాడు శ్రేయస్​ అయ్యర్​కు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. అతడి ప్లీహానికి గాయమవడంతో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం జరిగి ఐసీయూలో చేర్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. శ్రేయస్ అయ్యర్​కు శస్త్ర చికిత్స జరిగిందని, కనీసం ఎనిమిది వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు క్రికెట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే శ్రేయస్​ పరిస్థితిపై బీసీసీఐ మరోసారి స్పందించింది. శ్రేయస్ పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ​అతడు ఎలాంటి సర్జరీ చేయించుకోవడం లేదని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు.

'శ్రేయస్ అయ్యర్ పరిస్థితి బాగానే ఉంది. వైద్యులు అనుకున్న దానికంటే వేగంగా శ్రేయస్ రికవరీ అవుతున్నాడు. డాక్టర్ రిజ్వాన్‌తో నిరంతరం టచ్‌లోనే ఉన్నాం. సిడ్నీ ఆసుపత్రిలోనే భారత జట్టు వైద్యుడు కూడా ఉన్నారు. పూర్తిగా కోలుకుని రావడానికి కనీసం ఎనిమిది వారాలు పడుతుందని అనుకుంటున్నాం. కానీ, శ్రేయస్‌ తీరును చూస్తే ఇంకాస్త ముందుగానే కోలుకున్నా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. వైద్యులు కూడా శ్రేయస్‌ పరిస్థితి మెరుగుదల బాగా ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే అతడు తన రోజువారీ కార్యక్రమాలను చేసుకుంటున్నాడు. గాయం తీవ్రంగా అయి ఉండొచ్చు. కానీ ప్రమాదం నుంచి మాత్రం బయటపడ్డాడు. ఇప్పటికే ఐసీయూ నుంచి శ్రేయస్​ను సాధారణ రూంకు మార్చారు' అని సైకియా వివరించారు.

ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స జరగలేదు : సైకియా
ఇక శ్రేయస్​కు శస్త్రచికిత్స జరిగినట్లు సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయని సైకియా అన్నారు. కానీ అతడికి ఎలాంటి సర్జరీ జరగలేదని చెప్పారు. అయితే శ్రేయస్​ ప్లీహంలో అంతర్గత రక్తస్రావం అయ్యిందని, దానిని ఆపేందుకు భిన్నమైన వైద్య ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అందుకే, చాలా త్వరగా రికవరీ అవుతున్నాడని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి గాయాలు ఉన్నప్పుడు కనీసం ఏడు రోజులు ఆసుపత్రిలోనే ఉండాలని అన్నారు. వేగంగా కోలుకుంటున్నప్పటికీ శ్రేయస్‌ కూడా ఆసుపత్రిలోనే ఉంటాడని సైకియా స్పష్టం చేశారు.

సిడ్నీ వేదికగా ఆసీస్‌తో జరిగిన మూడో వన్డేలో క్యాచ్‌ను అందుకునే క్రమంలో శ్రేయస్ అదుపు తప్పి నేలపై పడ్డాడు. దీంతో పక్కటెములకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. వెంటనే బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ శ్రేయస్​ను ఆసుపత్రికి తరలించింది. పక్కెటెముకల్లో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం అయినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. దీంతో అతడిని ఐసీయూలో చేర్చారు. ఇప్పటికే శ్రేయస్‌ కుటుంబసభ్యులు ఆస్ట్రేలియాకు పయనమైంది.

కాగా, ఈ సిరీస్​కు ముందు అయ్యర్​ను వైస్ కెప్టెన్​గా నియమించారు. తొలి మ్యాచ్​లో ఫెయిలైన అయ్యర్ రెండో వన్డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అడిలైడ్​ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో ఆయ్యర్ 61 పరుగులు చేశాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగానే గాయపడ్డాడు. శ్రేయస్‌ మళ్లీ ఆడాలంటే దాదాపు రెండు మూడు నెలల వరకు ఆగాల్సి వస్తోంది. ఇక ఆసీస్ టూర్‌లో భాగంగా భారత్​ జట్టు 5 టీ20ల సిరీస్‌ను ఆడనుంది. బుధవారం కాన్‌బెర్రా వేదికగా మొదటి​ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది.

