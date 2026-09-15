ETV Bharat / sports

'భారత్​కు త్వరలోనే రెండు ఆసియా కప్ ట్రోఫీలు'- BCCI నుంచి మరోసారి క్లారిటీ!

పురుషుల, మహిళల ఆసియా కప్ ట్రోఫీలపై కొనసాగుతున్న వివాదం - మహిళల ఫైనల్‌కు ముందే ఏసీసీకి సమాచారం ఇచ్చిన బీసీసీఐ - నఖ్వీకి బదులుగా మరో అధికారి చేతుల నుంచి తీసుకుంటామని ప్రతిపాదన

India Asia Cup Trophies
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Asia Cup Trophies : పురుషుల ఆసియా కప్ సమయంలో మొదలైన ట్రోఫీ వివాదం ఇప్పుడు మహిళల టోర్నీ వరకు వచ్చింది. 2025లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా టైటిల్ గెలిచినా ట్రోఫీ చేతికి రాలేదు. ఇప్పుడు హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ జట్టు మహిళల ఆసియా కప్ గెలిచిన తర్వాత కూడా ప్రెజెంటేషన్ జరగలేదు. దీంతో రెండు టోర్నీల ట్రోఫీల పరిస్థితి ఏంటనే ప్రశ్న మళ్లీ వచ్చింది. ఈ వ్యవహారంపై బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా స్పందిస్తూ, ప్రెజెంటేషన్‌కు ముందు ఏం జరిగిందో వివరించారు. అదే సమయంలో ఈ రెండు కప్పుల విషయంలో బోర్డు ఏం చేయబోతోందన్న దానిపైనా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

రెండూ త్వరలో ఇండియాకే
పురుషుల, మహిళల ఆసియా కప్ ట్రోఫీలు రెండూ త్వరలో భారత్‌కు వస్తాయని సైకియా హామీ ఇచ్చారు. 'మహిళల ఆసియా కప్ ట్రోఫీ మాత్రమే కాదు, పురుషుల ఆసియా కప్ ట్రోఫీ కూడా త్వరలో మన దగ్గరకు వస్తుందని చెప్పగలం' అని ఆయన అన్నారు. అవి ఎప్పుడు వస్తాయి, ఏ విధానంలో బీసీసీఐకి అందుతాయి అనే వివరాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు. 2025లో జరిగిన పురుషుల ఆసియా కప్ తర్వాత కూడా భారత్‌కు కప్పు అందలేదు. ఇప్పుడు మహిళల టోర్నీలోనూ అదే పరిస్థితి రావడంతో ఈ రెండు ట్రోఫీలను అధికారికంగా తీసుకునే ప్రక్రియపై బీసీసీఐ ముందుకు వెళ్లనుంది.

ముందే ఏసీసీకి చెప్పారట!
మహిళల ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు ప్రెజెంటేషన్‌ను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించలేదని సైకియా చెప్పారు. ఒక రోజు ముందే తాను ఏసీసీ ఛైర్మన్‌తో మాట్లాడినట్లు వెల్లడించారు. పురుషుల టోర్నీలో జరిగినట్టే మహసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ ఇవ్వాలని నిర్ణయిస్తే భారత జట్టు కార్యక్రమంలో పాల్గొనదని ముందే చెప్పామన్నారు. తమ స్టాండ్ ఏంటో ఏసీసీకి స్పష్టంగా తెలిసినప్పటికీ, వాళ్లు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదని తెలిపారు. అందుకే ఫైనల్ తర్వాత భారత జట్టు అధికారిక ట్రోఫీ ప్రెజెంటేషన్‌కు వెళ్లలేదని సైకియా వివరించారు.

మరో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు
బీసీసీఐ మరో మార్గాన్ని కూడా సూచించినట్లు సైకియా తెలిపారు. ఏసీసీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఖలీద్ అల్ జరూనీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ అందిస్తే భారత మహిళల జట్టు ప్రెజెంటేషన్‌కు వస్తుందని చెప్పామన్నారు. అధ్యక్షుడు లేదా వైస్ ఛైర్మన్ స్థాయి మరో అధికారి ద్వారా కార్యక్రమం నిర్వహించవచ్చని కూడా సూచించినట్లు తెలిపారు. ఖలీద్ ట్రోఫీ ఇస్తే తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండేది కాదన్నారు. అయితే ఆ ప్రతిపాదనను ఏసీసీ అంగీకరించలేదని చెప్పారు. తమ సూచనకు ఒప్పుకోకపోవడంతో కార్యక్రమంలో పాల్గొనకుండా ఉండటం తప్ప మరో ఆప్షన్ మిగలలేదని సైకియా అన్నారు.

నఖ్వీ విషయంలో స్టాండ్ ఎందుకంటే?
మహసిన్ నఖ్వీ ఏసీసీ ఛైర్మన్‌తో పాటు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఛైర్మన్, ఆ దేశ ఇంటీరియర్ మినిస్టర్‌గా కూడా ఉన్నారు. పహల్గామ్ దాడి తర్వాత భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోబోమని బీసీసీఐ నిర్ణయించుకున్నట్లు సైకియా చెప్పారు. ప్రెజెంటేషన్‌కు వెళ్లకపోవడం ద్వారా పహల్గామ్ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని గౌరవించామని అన్నారు. గతంలో ఏసీసీలో టోర్నీ గెలిచిన దేశానికి చెందిన బోర్డు ప్రతినిధి చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ ఇప్పించే పద్ధతి కూడా ఉండేదని గుర్తు చేశారు. గత ఏడాది నుంచి ఆ పద్ధతిని పాటించడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు.

తర్వాత ఆసియా గేమ్స్‌పై ఫోకస్
మహిళల జట్టు తర్వాతి టార్గెట్ గురించి కూడా సైకియా మాట్లాడారు. 2025లో భారత మహిళల జట్టు తొలిసారి 50 ఓవర్ల ప్రపంచకప్ గెలిచిందని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు టీ20 ఫార్మాట్‌లో జట్టును మరింత బలంగా తయారు చేయడంపై పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. మహిళల టీ20 క్రికెట్‌లో భారత్‌కు ఇంకా కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయని, వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలిపారు. దగ్గరలో ఉన్న పెద్ద టోర్నీ ఆసియా గేమ్స్ అని చెప్పారు. అక్కడ పురుషుల, మహిళల క్రికెట్‌లో భారత్ లక్ష్యం గోల్డ్ మెడల్ మాత్రమేనని సైకియా స్పష్టం చేశారు. రెండు జట్లను కూడా అదే టార్గెట్‌తో సిద్ధం చేస్తున్నామని తెలిపారు.

మరో రెండు రోజుల్లో భారత్​కు ఆసియా కప్ అందనుందా? సైకియా ఏమన్నారంటే?

నఖ్వీకి మరో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారట- ట్రోఫీ స్వీకరణపై ముందే చెప్పామన్న బీసీసీఐ

TAGGED:

BCCI MOHSIN NAQVI TROPHY ROW
DEVAJIT SAIKIA ASIA CUP
WOMEN ASIA CUP TROPHY
MEN ASIA CUP TROPHY
INDIA ASIA CUP TROPHIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.