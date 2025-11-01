మరో రెండు రోజుల్లో భారత్కు ఆసియా కప్ అందనుందా? సైకియా ఏమన్నారంటే?
ఐసీసీ త్రైమాసిక సమావేశంలో ప్రస్తావిస్తామంటూ సైకియా హెచ్చరిక
Published : November 1, 2025 at 8:58 AM IST
Asia Cricket Council : ఆసియా కప్ ముగిసి నెలరోజులు దాటినా విజేతగా నిలిచిన టీమ్ ఇండియా చేతుల్లోకి ట్రోఫీ ఇంకా రాలేదు! ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) చీఫ్ నఖ్వీ చేతుల్లోనే ఆ ట్రోఫీ ఉంది. ఇప్పుడు మరో రెండు రోజుల్లో భారత్కు అందించే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై ఘనవిజయం సాధించి ఆసియా కప్ను కైవసం చేసుకున్న భారత్కు ఇప్పటికీ ట్రోఫీ, మెడల్స్ అందించకపోవడంపై బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "దాదాపు నెల గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఆసియా ట్రోఫీని మాకు అందించలేదు. ఇది సరికాదు" అని ఆయన ఓ న్యూస్ ఏజెన్సీతో అన్నారు. ట్రోఫీ అంశంపై ఏసీసీకి లేఖ పంపినట్లు ధ్రువీకరించిన సైకియా, "మేం ఏసీసీ ఛైర్మన్కు లేఖ పంపాం. అయినా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. ట్రోఫీ ఇప్పటికీ వారి వద్దే ఉంది. మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లో తప్పకుండా ముంబయిలోని బీసీసీఐ కార్యాలయానికి వస్తుంది" అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వ్యవహారం ఇలా కొనసాగితే నవంబర్ 4న జరగనున్న "ఐసీసీ త్రైమాసిక సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తామంటూ" సైకియా హెచ్చరించారు. తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆసియా కప్లో భారత్ పాక్పై ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఘనవిజయం సాధించింది. ఫైనల్లోనూ పాక్ను చిత్తు చేసి ట్రోఫీని దక్కించుకుంది. అయితే పహల్గాం ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో భారత ఆటగాళ్లు పాక్ క్రికెటర్లతో హ్యాండ్ షేక్ చేయడానికే నిరాకరించడంతో పాటు, పాకిస్థాన్కు చెందిన ఏసీసీ చీఫ్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ స్వీకరించడానికీ నిరాకరించారు.
VIDEO | Mumbai: BCCI Secretary Devajit Saikia has expressed disappointment over the delay in receiving the Asia Cup trophy, more than a month after India’s triumph in the tournament.— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2025
He said, " we are not very happy with the way the trophy has not been handed over to us even… pic.twitter.com/LqVzTArNvH
దాంతో ఆగ్రహించిన నఖ్వి ట్రోఫీ, మెడల్స్ను మైదానం నుంచే తనతోపాటు తీసుకెళ్లాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాటిని భారత్కు అందించకుండా క్రీడాస్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని బీసీసీఐ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరో రెండు రోజుల్లో ఆసియా కప్ ట్రోఫీ భారత్ చేరుతుందా? లేక ఈ వివాదం ఐసీసీ వరకు వెళ్తుందా? అన్నది ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.