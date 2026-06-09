టీమ్ఇండియా నుంచి సిరాజ్ను తప్పించిన బీసీసీఐ- ఆ సిరీస్లకు రెస్ట్!
ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్తో టీ20 సిరీస్లకు ముందు బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం- మహ్మద్ సిరాజ్కు విశ్రాంతినిచ్చిన మేనేజ్మెంట్
Published : June 9, 2026 at 2:59 PM IST
Mohammed Siraj Rested : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ విషయంలో బీసీసీఐ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల్లో టీ20 జట్టుకు ఇటీవల సిరాజ్ను ఎంపిక చేసింది. అయితే తాజాగా ఆ సిరీస్ల నుంచి సిరాజ్ను తప్పించింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ కారణంగా అతడికి విశ్రాంతి కల్పించింది. అలాగే ఈ సిరీస్ల్లో అతడి స్థానాన్ని ప్రసిద్ధ్ కృష్ణతో భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఆ మేరకు అధికారికంగా ఓ ప్రకటన చేసింది.
'బీసీసీఐ వైద్య బృందం, టీమ్ యాజమాన్యం మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం 'వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్'లో భాగంగా సిరాజ్కు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. సుదీర్ఘమైన అంతర్జాతీయ సీజన్కు ముందు అతను పూర్తిగా కోలుకునేలా చూసేందుకు, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు' అని బీసీసీఐ స్టేట్మెంట్లో పేర్కొంది.
ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్తో టీ20 సిరీస్లకు భారత జట్టు : శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
Prasidh Krishna replaces Mohd. Siraj in #TeamIndia's T20I squads for Ireland & England.
Siraj has been advised a period of rest as part of his workload management programme.
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అఫ్గాన్తో టెస్టులో ఇలా!
తాజాగా అఫ్గాన్తో ముగిసిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్లో సిరాజ్ ప్రదర్శన పేలవంగా ఉంది. ఈ టెస్టులో అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 9 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినా వికెట్ దక్కలేదు. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.
టీజీ 20లో భారీ ధర
కాగా, రీసెంట్గా జరిగిన టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ వేలంలో మహ్మద్ సిరాజ్ భారీ ధర దక్కించుకున్నాడు. అతడిని వేలంలో రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ వేలంలో అతడిది మూడో అత్యధిక ధర కావడం విశేషం.
ఐర్లాండ్ పర్యటన
- తొలి టీ20- జూన్ 26- బీఫాస్ట్
- రెండో టీ20 - జూన్ 28 - బీఫాస్ట్
T20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి మ్యాచ్ - జూలై 1, చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్
- రెండో మ్యాచ్ - జూలై 4, మాంచెస్టర్
- మూడో మ్యాచ్ - జూలై 7, నాటింగ్హామ్
- నాలుగో మ్యాచ్ - జూలై 9, బ్రిస్టల్
- ఐదో మ్యాచ్ - జూలై 11, సౌతాంప్టన్