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టీమ్ఇండియా నుంచి సిరాజ్​ను తప్పించిన బీసీసీఐ- ఆ సిరీస్​లకు రెస్ట్!

ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్​​తో టీ20 సిరీస్​ల​కు ముందు బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం- మహ్మద్ సిరాజ్​కు విశ్రాంతినిచ్చిన మేనేజ్​మెంట్

Mohammed Siraj Rested
Mohammed Siraj Rested (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 2:59 PM IST

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Mohammed Siraj Rested : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ విషయంలో బీసీసీఐ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల్లో టీ20 జట్టుకు ఇటీవల సిరాజ్​ను ఎంపిక చేసింది. అయితే తాజాగా ఆ సిరీస్​ల నుంచి సిరాజ్​ను తప్పించింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో వర్క్​లోడ్ మేనేజ్​మెంట్ కారణంగా అతడికి విశ్రాంతి కల్పించింది. అలాగే ఈ సిరీస్​ల్లో అతడి స్థానాన్ని ప్రసిద్ధ్ కృష్ణతో భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఆ మేరకు అధికారికంగా ఓ ప్రకటన చేసింది.

'బీసీసీఐ వైద్య బృందం, టీమ్ యాజమాన్యం మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం 'వర్క్‌లోడ్ మేనేజ్‌మెంట్'లో భాగంగా సిరాజ్‌కు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. సుదీర్ఘమైన అంతర్జాతీయ సీజన్‌కు ముందు అతను పూర్తిగా కోలుకునేలా చూసేందుకు, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు' అని బీసీసీఐ స్టేట్​మెంట్​లో పేర్కొంది.

ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్​​తో టీ20 సిరీస్​ల​కు భారత జట్టు : శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

అఫ్గాన్​తో టెస్టులో ఇలా!
తాజాగా అఫ్గాన్​తో ముగిసిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్​లో సిరాజ్ ప్రదర్శన పేలవంగా ఉంది. ఈ టెస్టులో అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 9 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినా వికెట్ దక్కలేదు. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్​లో నాలుగు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.

టీజీ 20లో భారీ ధర
కాగా, రీసెంట్​గా జరిగిన టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ వేలంలో మహ్మద్ సిరాజ్​ భారీ ధర దక్కించుకున్నాడు. అతడిని వేలంలో రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ వేలంలో అతడిది మూడో అత్యధిక ధర కావడం విశేషం.

ఐర్లాండ్ పర్యటన

  • తొలి టీ20- జూన్ 26- బీఫాస్ట్
  • రెండో టీ20 - జూన్ 28 - బీఫాస్ట్

T20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి మ్యాచ్ - జూలై 1, చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్
  • రెండో మ్యాచ్ - జూలై 4, మాంచెస్టర్
  • మూడో మ్యాచ్ - జూలై 7, నాటింగ్‌హామ్
  • నాలుగో మ్యాచ్ - జూలై 9, బ్రిస్టల్
  • ఐదో మ్యాచ్ - జూలై 11, సౌతాంప్టన్

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IND VS ENG T20 SERIES2026
MOHAMMED SIRAJ RESTED

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