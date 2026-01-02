IPLలో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్ల బాయ్కట్ ప్రచారం- BCCI రియాక్షన్ ఇదే!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్లను బాయ్కాట్ చేయాలంటూ ప్రచారం- తొలిసారి స్పందించిన బీసీసీఐ
Published : January 2, 2026 at 5:37 PM IST
BCCI On Bangladesh Players : బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్లో ఆడనివ్వొద్దంటూ కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సాధువులు సైతం హెచ్చరికలు చేశారు. బంగ్లా ప్లేయర్లను ఐపీఎల్లో అనుమతిస్తే, పిచ్లు ధ్వంసం చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ దీనిపై స్పందించింది. మరి బోర్డు అధికారులు ఏమన్నారంటే?
బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్లో ఆడకుండా నిషేధం విధించడంపై తమకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి మార్గనిర్దేశకాలు రాలేదని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు మీడియాకు తెలిపారు. ఇది తమ చేతుల్లో లేని వ్యవహారమని, అందుకే దీనిపై ఇంతకుమించి మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదని వెల్లడించారు. కాగా, ఈసారి ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇటీవల ముగిసిన మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ను కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ రూ.9.2 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది.