IPLలో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్ల బాయ్​కట్ ప్రచారం- BCCI రియాక్షన్ ఇదే!

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో బంగ్లాదేశ్​ ప్లేయర్లను బాయ్​కాట్ చేయాలంటూ ప్రచారం- తొలిసారి స్పందించిన బీసీసీఐ

BCCI ON Bangladesh Players
BCCI ON Bangladesh Players (Source : IANS, Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 5:37 PM IST

BCCI On Bangladesh Players : బంగ్లాదేశ్​లో మైనార్టీలపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్​లో ఆడనివ్వొద్దంటూ కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన సాధువులు సైతం హెచ్చరికలు చేశారు. బంగ్లా ప్లేయర్లను ఐపీఎల్​లో అనుమతిస్తే, పిచ్​లు ధ్వంసం చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ దీనిపై స్పందించింది. మరి బోర్డు అధికారులు ఏమన్నారంటే?

బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్‌లో ఆడకుండా నిషేధం విధించడంపై తమకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి మార్గనిర్దేశకాలు రాలేదని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు మీడియాకు తెలిపారు. ఇది తమ చేతుల్లో లేని వ్యవహారమని, అందుకే దీనిపై ఇంతకుమించి మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదని వెల్లడించారు. కాగా, ఈసారి ఐపీఎల్​లో బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇటీవల ముగిసిన మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్​ను కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ రూ.9.2 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది.

