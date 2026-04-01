గెలుపు జోష్​లో ఉన్న పంజాబ్​కు షాక్- కెప్టెన్ అయ్యర్​కు భారీ జరిమానా!​

IPL 2026- శ్రేయస్ అయ్యర్​కు షాకిచ్చిన బీసీసీఐ- ఈ సీజన్​లో తొలి కెప్టెన్​గా చెత్త రికార్డ్​

Shreyas Iyer IPL 2026 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 3:04 PM IST

Shreyas Iyer IPL : 2026 ఐపీఎల్​ టోర్నమెంట్​ను విజయంతో ఘనంగా ఆరంభించిన పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్​ శ్రేయస్ అయ్యర్​కు గట్టి షాక్ తగిలింది. ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా గుజరాత్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ 3 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా అయ్యర్​కు ఐపీఎల్​ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ భారీ జరిమానా విధించింది. కాగా, ఈ సీజన్ ప్రారంభమైన నాలుగో మ్యాచ్​లోనే స్లో ఓవర్ రేట్ నమోదవ్వడం విశేషం.

భారీ ఫైన్!
"ముల్లాన్​పుర్ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు స్లో ఓవర్ రేట్ కొనసాగించింది. అయితే దీన్ని తొలి తప్పిదంగా భావిస్తూ, ఐపీఎల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ 2.2ను ఉల్లంఘించినందుకు పంజాబ్ కెప్టెన్​ అయ్యర్​కు రూ.12 లక్షల జరిమానా పడింది" అని ఐపీఎల్ కమిటీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా, టాస్ నెగ్గిన పంజాబ్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే నిర్ణీత సమయంలోపు 20 ఓవర్లను పూర్తి చేయడంలో పంజాబ్ విఫలమైంది. దీంతో స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా అయ్యర్​కు ఫైన్ పడింది.

అయ్యర్ ఖాతాలో చెత్త రికార్డ్
ఈ సీజన్​లో ఓ జట్టు స్లో ఓవర్ రేట్ నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్రమంలో కొత్త సీజన్​లో జరిమానా ఎదుర్కొన్న తొలి కెప్టెన్​గా అయ్యర్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. ఇక ఇది తొలి తప్పిదం కావడంతో రూ.12 లక్షల ఫైన్ పడింది. ఒకవేళ ప్రస్తుత సీజన్​లోనే ఇది మళ్లీ రిపీటైతే కెప్టెన్​కు రూ.24 లక్షల జరిమానా విధిస్తారు. అలాగే జట్టులోని ప్లేయర్ల ఫీజులో కూడా కోత పెడతారు. ఇక మూడోసారి కూడా ఇది రిపీటైతే కెప్టెన్​కు 50శాతం ఫైన్​తోపాటు ఒక మ్యాచ్ నిషేధం విధిస్తారు.

ఆయ్యర్​కు గాయం!
ఛేదనలో పంజాబ్ ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవర్లో కెప్టెన్ అయ్యర్ గాయపడ్డాడు. ఈ ఓవర్‌ను రషీద్ ఖాన్‌ బౌలింగ్ చేశాడు. అతడు వేసిన బంతిని స్ట్రైకింగ్​లో ఉన్న కూపర్ కొనోలీ బలంగా బాదాడు. అయితే అది నేరుగా వెళ్లి నాన్‌స్ట్రైకింగ్ ఎండ్​లో ఉన్న శ్రేయస్‌ అయ్యర్ చేతికి బలంగా తాకింది. దీంతో నొప్పితో అయ్యర్ విలవిల్లాడాడు. వెంటనే ఫిజియోలు గ్రౌండ్​లోకి వచ్చి అయ్యర్ పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఇక అలాగే నొప్పితోనే అయ్యర్ బ్యాటింగ్‌ కొనసాగించాడు. అయితే తన గాయంపై మ్యాచ్ అనంతరం అయ్యర్​ అప్డేట్ ఇచ్చాడు.

'మొదటి మ్యాచ్‌లో నెగ్గడం బాగుంది. అయితే బంతి బలంగా తాకడం వల్ల నొప్పి పుట్టింది. ప్రస్తుతానికైతే బాగుంది. నేను ఎల్లప్పడూ పాజిటివ్​గానే ఆలోచిస్తా. అంతా మన మంచికే జరిగిందని అనుకుంటాను. ఇక కొనోలీ ఆటను ప్రత్యక్షంగా చూడటం బాగుంది. మంచి షాట్లు కొట్టాడు. స్పల్ప వ్యవధిలో వికెట్లు పడ్డా కనోలీ చివరి దాకా క్రీజులో నిలబడి జట్టును గెలిపించడం అభినందనీయం. త్వరత్వరగా వికెట్లు కోల్పోవడంతో కాస్త టెన్షన్‌ పడ్డాం. కానీ, ఐపీఎల్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితులు కొత్త కాదు. అన్నింటినీ అధిగమించి కొనోలీ ఇన్నింగ్స్‌ను అద్భుతంగా ముందుకు నడిపించాడు' అని అయ్యర్ అన్నాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 162-6 స్కోర్ చేసింది. శుభ్​మన్ గిల్ (39), బట్లర్ (38) ఫర్వాలేదనిపించారు. అనంతరం ఈ టార్గెట్​ను పంజాబ్ 7 వికెట్లు కోల్పోయి 19.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. కూపర్ కొనోలీ (72* పరుగులు, 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్​లు) అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును గెలిపించాడు. అయ్యర్ (18 పరుగులు) విఫలమయ్యాడు.

