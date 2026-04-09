IPLలో కొత్త రూల్- ఇకపై ఆ 16మందికే గ్రౌండ్లోకి ఎంట్రీ!
ఐపీఎల్ 2026- సీజన్ మధ్యలో కొత్త నిబంధనలు- ఆ ప్లేయర్లకు మైదానంలోకి అనుమతి ఉండదిక!
Published : April 9, 2026 at 3:11 PM IST
IPL New Rules 2026 :ఒక్కటి రెండు ఉత్కంఠ మ్యాచ్లు తప్ప 19వ ఎడిషన్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చప్పగానే సాగుతోంది. ప్రస్తుత సీజన్లో ఇప్పటిదాకా 14 మ్యాచ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో ఓ మ్యాచ్ (కోల్కతా నైట్రైడర్స్- పంజాబ్ కింగ్స్) వర్షం కారణంగా రద్దైంది. అయితే ఈ సీజన్ కొనసాగుతుండగానే టోర్నమెంట్లో కొత్త నిబంధనలు చేర్చాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు 'క్రిక్ బజ్' నివేదించింది. పలు నిబంధనలను కఠినతరం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఆ రూల్స్ ఎంటి? ఎందుకు చేర్చాలని బోర్డు భావిస్తుందో తెలుసుకుందాం!
అయితే మ్యాచ్లు జరుగుతుండగా టైమ్ ఔట్ సమయంలో ఫిజియోలు, కోచ్లే కాకుండా పలువురు ప్లేయర్లు మైదానంలోకి వస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఓవర్కు ఓవర్కు మధ్యలోనూ గ్రౌండ్లోకి దిగి ప్లేయర్లతో ముచ్చటిస్తున్నారు. దీంతో సమయం వృథా అవుతోంది. అందుకే మైదానంలోకి ఆటగాళ్ల ప్రవేశానికి సంబంధించి ఒక నిబంధనను అమలు చేయాలని బీసీసీఐ యోచిస్తోంది.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, మ్యాచ్ సమయంలో టీమ్ షీట్లో పేరున్న ఆటగాళ్లను మాత్రమే మైదానంలోకి అనుమతిస్తారు. అయితే ఈ లిస్ట్లో 16 మంది ఆటగాళ్ల పేర్లను చేర్చుకోవచ్చు. ప్రతి జట్టు 16 మంది ప్లేయర్లతో కూడిన లిస్ట్ను టాస్ అనంతరం అందించాలి. ఇందులో 11 మంది ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ (తుది జట్టు)లో ఉంటారు. ఒకరు అదనంగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఎంపిక చేసుకుంటారు. మిగిలిన నలుగురిని రిజర్వ్ ప్లేయర్లుగా ఎంపిక చేస్తారు.
దీంతో ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ ఆటగాళ్లతో పాటు, లిస్ట్లో ఉన్న ఐదుగురు ఆటగాళ్లను మాత్రమే బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఉండటానికి అనుమతిస్తారు. వాళ్లంతా బిబ్ (Bibs)లు ధరించి ఉండాలి. అంటే, విరామ సమయంలో కోచ్లతో సహా ఇతర సిబ్బందిని మైదానంలోకి అనుమతించరు. అలాగే టీమ్ లిస్ట్లో లేని ఆటగాళ్లు మైదానంలో ఆడుతున్న ప్లేయర్లకు డ్రింక్స్, బ్యాట్లు లేదా గ్లౌజులు ఇవ్వడానికి కూడా అనుమతి లేదు. బిబ్స్ ధరించిన ఐదుగురు ఆటగాళ్లను మాత్రమే బౌండరీ లైన్ చుట్టూ తిరగడానికి అనుమతిస్తారు. వాళ్లనే గ్రౌండ్లోకి అనుమతిస్తారు. ఇక మిగిలిన ఆటగాళ్లందరూ డగౌట్లోనే ఉండాలి.
ఈ కొత్త నిబంధనలను ఆర్టికల్స్ 11.5.2, 24.1.4 ఆధారంగా రూపొందించినట్లు సమాచారం. అయితే నిబంధన 11.5.2 ప్రకారం, అంపైర్ అనుమతి లేకుండా మైదానంలోకి డ్రింక్స్ తీసుకురావడం లేదా సమయాన్ని వృథా చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. అయితే ఈ కొత్త నియమాలను ప్రవేశపెట్టడానికి గల స్పష్టమైన కారణాలు తెలియదు.
కానీ, మ్యాచ్ల సమయంలో క్రమశిక్షణను పాటించడం, సమయం వృథా కాకుండా ఉండేందుకు, మైదానంలో అనవసరమైన రద్దీని తగ్గించి ఆటను వీలైనంత వేగం పూర్తి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే బోర్డు ఈ నిబంధనను ప్రవేశపెట్టినట్లు తీసుకున్నట్లు క్రీడావర్గాల సమాచారం! ఈ నియమాలను పాటించని పక్షంలో జట్టుపై లేదా ఆటగాళ్లపై చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఈ విషయంపై బీసీసీఐ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. బీసీసీఐ నుంచి దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.