ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా టెస్టు భవిష్యత్తు కోసం బీసీసీఐ మాస్టర్ ప్లాన్- కుర్రాళ్లకు బంపర్ ఆఫర్- లిస్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా!

టెస్టు క్రికెట్‌లో భారత్ పూర్వవైభవం కోసం బీసీసీఐ భారీ ప్రక్షాళన- లక్ష్మణ్ నేతృత్వంలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE) సరికొత్త ప్లాన్

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 1:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

BCCI Red Ball Mission : భారత క్రికెట్‌లో ప్రస్తుతం టీ20 ఫార్మాట్ హవా నడుస్తోంది. అయితే గతేడాది టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన జోష్‌లో ఉన్న అభిమానులకు టెస్టు క్రికెట్ ఫలితాలు మాత్రం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా వంటి జట్ల చేతిలో ఎదురైన పరాజయాలు టీమ్ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్పిన్ బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో మన బ్యాటర్లు తడబడుతుండటం గమనించాల్సిన విషయం. ఈ నేపథ్యంలో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో రంగంలోకి దిగింది. రాబోయే పదేళ్లలో టెస్టు ఫార్మాట్‌లో తిరుగులేని జట్టును తయారు చేయడానికి ఒక సరికొత్త వ్యవస్థను రూపొందిస్తోంది.

కుర్రాళ్లకు అవకాశం-లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ
టెస్టు క్రికెట్ బలోపేతం కోసం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE) బాధ్యతలను వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కేవలం సీనియర్లపైనే ఆధారపడకుండా, తర్వాతి తరం ఆటగాళ్లను ఇప్పుడే సిద్ధం చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. దీనికోసం అండర్ 19 అలాగే అండర్ 25 విభాగాల్లోని ప్రతిభావంతులైన కుర్రాళ్లను ఎంపిక చేసి, వారికి రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ముఖ్యంగా విభిన్నమైన పిచ్‌లపై ఆడేలా వారికి అనుభవాన్ని కల్పించడం ఈ మిషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుశ్ మాత్రేకు ఛాన్స్!
ఈ ప్రణాళికలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి కీలక స్థానం కల్పించారు. జూన్- జులై నెలల్లో 64 మంది యువ ఆటగాళ్లతో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంట్రా-CoE టోర్నీని నిర్వహించబోతున్నారు. ఇందులో వైభవ్ సూర్యవంశీతో పాటు ఆయుష్ మాత్రే, సమీర్ రిజ్వీ వంటి కుర్రాళ్లు భాగం కానున్నారు. వీరిని నాలుగు జట్లుగా విభజించి మ్యాచ్‌లు ఆడిస్తారు. కేవలం వైట్ బాల్ క్రికెట్‌కే పరిమితం కాకుండా, సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో నిలకడగా రాణించేలా వీరిని తీర్చిదిద్దబోతున్నారు.

రెడ్ బాల్ మిషన్
వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఇప్పటికే టీ20 ఫార్మాట్‌లో తనదైన ముద్ర వేసిన ఈ కుర్రాడు, ఐపీఎల్ 2026లో ఆడిన మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లలోనే సత్తా చాటాడు. ఒక మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచరీ బాదడమే కాకుండా, మరో మ్యాచ్‌లో 31 పరుగులతో రాణించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ముఖ్యంగా అండర్ 19 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్​లో కేవలం 80 బంతుల్లోనే 175 పరుగులు చేసి రికార్డులను సృష్టించాడు. ఇలాంటి పవర్ఫుల్ బ్యాటర్లకు రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌ను కూడా అలవాటు చేస్తే, వారు భవిష్యత్తులో పక్కా ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్లుగా మారుతారని బీసీసీఐ నమ్ముతోంది. అందుకే ఈ అగ్రెసివ్ బ్యాటర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడంపై సెలెక్టర్లు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు.

IPL ఆడని వాళ్లకు ప్రధాన్యత!
ఈ 64 మంది ఆటగాళ్ల ఎంపిక కోసం సెలెక్టర్లు ఒక పక్కా ప్లాన్ వేశారు. అండర్-23 విభాగం నుంచి 25 మందిని, సీనియర్ సెలెక్షన్ కమిటీ ద్వారా మరో 25 మందిని ఎంపిక చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది. ఈ 50 మంది ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్ ఆడని వారై ఉండాలి. రంజీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే వంటి దేశవాళీ టోర్నీల్లో రెడ్ బాల్‌తో రాణించిన వారికే ఇక్కడ ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. మిగిలిన 14 స్థానాలను వైభవ్ వంటి ఐపీఎల్ ఆడే టాలెంటెడ్ కుర్రాళ్లతో భర్తీ చేస్తారు. ఐపీఎల్ ముగిసిన వెంటనే వీరందరికీ శిక్షణ శిబిరాలు మొదలవుతాయి.

గంభీర్ పర్యవేక్షణలోనే ఈ ప్రణాళికలు
ప్రస్తుత హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగానే ఈ ప్లాన్ సిద్ధమైంది. టెస్టు క్రికెట్‌లో భారత జట్టు ఎదుర్కొంటున్న లోపాలను సరిదిద్దడానికి యువ రక్తం అవసరమని వారు భావిస్తున్నారు. అందుకే అండర్ 25 విభాగం నుంచి ఒక 'ఎమర్జింగ్' టీమ్‌ను తయారు చేసి, వారిని ఇండియా A పర్యటనలకు షాడో టూర్లకు పంపనున్నారు. సీనియర్ జట్టు ఎక్కడైతే సిరీస్ ఆడుతుందో, అక్కడి పరిస్థితులకు అలవాటు పడేలా ఈ యువ జట్టును కూడా ముందే పంపడం ఈ వ్యూహంలో ఒక భాగం.

శ్రీలంక పర్యటనతో!
ఈ ఇంట్రా CoE టోర్నీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన వారి నుంచి 25 మందిని కోర్ గ్రూప్‌గా ఎంపిక చేస్తారు. ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన వెంటనే ఇండియా అండర్ 19, ఎమర్జింగ్ (అండర్ 25) జట్లు శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనున్నాయి. అక్కడ నాలుగు రోజుల మ్యాచ్‌లను ఆడిస్తారు. దీనివల్ల కుర్రాళ్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెడ్ బాల్ క్రికెట్ ఆడిన అనుభవం వస్తుంది. ఇలా నిరంతరాయంగా పర్యటనలు నిర్వహించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో సీనియర్ జట్టులో ఖాళీ ఏర్పడితే వెంటనే భర్తీ చేసేలా ఒక పైప్‌లైన్‌ను బీసీసీఐ నిర్మిస్తోంది.

ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఆటగాళ్లు కేవలం ఐపీఎల్ మీదే ఫోకస్ పెడుతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. కానీ బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో రంజీ ట్రోఫీ వంటి దేశవాళీ టోర్నీల ప్రాముఖ్యత పెరగనుంది. ఐపీఎల్ ఆడని వారికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల, టెస్టు క్రికెట్ ఆడాలనుకునే కుర్రాళ్లకు ఇది గొప్ప వరంగా మారనుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.