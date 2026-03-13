ETV Bharat / sports

BCCI స్పెషల్ ఫోకస్- రోహిత్, కోహ్లీలే టార్గెట్​గా మాస్టర్ ప్లాన్- ఏంటంటే?

వన్డే వరల్డ్ కప్‌పై బీసీసీఐ స్పెషల్ ఫోకస్- రోహిత్, కోహ్లీ కోసం సూపర్ ప్లాన్- విదేశీ పర్యటనల్లో మరిన్ని వన్డేలు ఆడేందుకూ సిద్ధం

ROKO
ROKO (Source : ANI, AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Virat Future ODI Cricket : భారత క్రికెట్ ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉంది. వరుసగా రెండు టీ20 ప్రపంచకప్‌లు గెలవడంతో పాటు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని కూడా ముద్దాడి వైట్ బాల్ క్రికెట్‌లో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగింది. అయితే ఇన్ని విజయాలు ఉన్నప్పటికీ టీమ్ఇండియాకు ఒక వెలితి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. అదే 50 ఓవర్ల వన్డే వరల్డ్ కప్. 2011 తర్వాత భారత్ మళ్లీ ఆ ట్రోఫీని ముద్దాడలేదు. గత టోర్నీలో సొంత గడ్డపై ఫైనల్ వరకు వచ్చినా ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఎదురైన ఓటమి అభిమానులను ఇంకా వేధిస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బీసీసీఐ ఇప్పుడు ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2027లో జరిగే వన్డే వరల్డ్ కప్ టార్గెట్‌గా ఇప్పటి నుంచే భారీ వ్యూహాలకు పదును పెడుతోంది. అందులో భాగంగా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. అదేంటంటే?

రో-కో కోసం స్పెషల్!
టీమ్ఇండియా దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్‌లోనే ఆడుతున్నారు. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ నాటికి వీరిద్దరూ పూర్తి ఫామ్‌లో ఉండాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. అందుకే వారిద్దరికీ తగినంత ప్రాక్టీస్ లభించేలా రాబోయే విదేశీ పర్యటనల్లో అదనపు వన్డే మ్యాచులను షెడ్యూల్ చేయాలని నిర్ణయించింది. సాధారణంగా జరిగే మ్యాచుల కంటే ఎక్కువ వన్డేలు ఆడటం వల్ల ఈ ఇద్దరు దిగ్గజ ఆటగాళ్లు మెగా టోర్నీకి మెరుగ్గా సిద్ధమవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

ఐపీఎల్ తర్వాత!
ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ పైనే ఉన్నప్పటికీ, మే నెలలో లీగ్ ముగిసిన వెంటనే టీమ్ఇండియా తన రూటు మార్చుకోనుంది. ఇప్పటివరకు టీ20లకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను ఇకపై వన్డే ఫార్మాట్​కు మళ్లించనున్నారు. ఐపీఎల్ తర్వాత భారత జట్టు ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో ఒక టెస్ట్, మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. దీని తర్వాత ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లి అక్కడ ఐదు టీ20లతో పాటు మూడు వన్డేలు ఆడేలా షెడ్యూల్ ఉంది. అయితే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కూడా మరిన్ని వన్డేలు చేర్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

కివీస్, ఇంగ్లాండ్ బోర్డుల నుంచి భారీ ఆఫర్లు
భారత జట్టుతో సిరీస్ అంటే ఇతర దేశాల బోర్డులకు కూడా భారీ ఆదాయం వస్తుంది. అందుకే న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లాండ్ వంటి బోర్డులు తమ పర్యటనల్లో అదనపు వన్డే మ్యాచులను చేర్చాలని బీసీసీఐని కోరుతున్నాయి. కివీస్ బోర్డు ఇప్పటికే మరిన్ని వన్డేల కోసం రిక్వెస్ట్ పంపగా, బీసీసీఐ కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది. అలాగే శ్రీలంక, వెస్టిండీస్, బంగ్లాదేశ్ జట్లతో కూడా భారత్ పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్‌లు ఆడేలా ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ అదనపు మ్యాచులు ప్రపంచకప్ సన్నాహకాల్లో భాగంగా భారత జట్టుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

కోహ్లీ- రోహిత్ నెట్ ప్రాక్టీస్-వీడియోలు వైరల్
మరోవైపు విరాట్, రోహిత్ ఇప్పటికే తమ తదుపరి లక్ష్యంపై దృష్టి సారించారు. ఐపీఎల్ 2026 కోసం ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశారు. నెట్స్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వయసులోనూ రో-కో ఫిట్​నెస్​, ఆటపై వాళ్లు చూపిస్తున్న అంకితభావానికి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. వాళ్లు చేస్తున్న ఈ కసరత్తులు కేవలం ఐపీఎల్ కోసమే కాదు, భవిష్యత్తులో రాబోయే వన్డే సిరీస్‌లకు కూడా ఉపయోగపడేలా కనిపిస్తున్నాయని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

బీసీసీఐ పట్టుదల

2011లో ధోనీ సారథ్యంలో గెలిచిన వన్డే వరల్డ్ కప్ మళ్లీ భారత్​కు దక్కలేదు. 2023లో చేజారిన ఆ అవకాశాన్ని 2027లో దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా ఎలాగైనా అందిపుచ్చుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది. జట్టు అద్భుతంగా ఆడుతున్న తరుణంలో కోహ్లీ, రోహిత్ వంటి సీనియర్స్ అండగా ఉంటే ట్రోఫీని గెలవడం కష్టం కాదని బోర్డు నమ్ముతోంది. అందుకే మ్యాచుల సంఖ్యను పెంచి ఆటగాళ్లను మానసికంగా, శారీరకంగా సిద్ధం చేయడమే బీసీసీఐ ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం.

వన్డేల్లో రోహిత్, కోహ్లీలు ఉండడం జట్టుకు పెద్ద బలం. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు మైదానంలో ఉంటే ప్రత్యర్థులకు వణుకు పుట్టడం ఖాయం. అదనపు మ్యాచులు ఆడటం ద్వారా వారు తమ ఫామ్ దెబ్బతినకుండా చూసుకోవచ్చు. ఐపీఎల్ తర్వాత జరగబోయే వరుస సిరీస్‌లు యువ ఆటగాళ్లకు కూడా సీనియర్ల నుంచి నేర్చుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. మొత్తం మీద చూస్తే 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ కోసం బీసీసీఐ వేస్తున్న అడుగులు పక్కా ప్రణాళికతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ ప్లాన్స్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయో చూడాలి.

'అందరినీ ఒకేలా చూడాలి'- రో-కో వరల్డ్​కప్ ఆడడంపై ధోనీ కామెంట్స్!

విరాట్​, రోహిత్​కు బీసీసీఐ షాక్?​ 'A+' గ్రేడ్​ రద్దు- B కేటగిరీలోకి రో-కో!

TAGGED:

ROHIT SHARMA 2027 WORLD CUP
VIRAT KOHLI 2027 WORLD CUP
INDIA ODI SERIES IN 2026
ROHIT KOHLI PRACTICE SESSION
2027 ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.