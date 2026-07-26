హార్దిక్ పాండ్య విషయంలో BCCI సంచలన నిర్ణయం - అసలు ప్లాన్ ఏంటంటే?
హార్దిక్ పాండ్యాపై బీసీసీఐ స్పెషల్ ఫోకస్ - రాబోయే ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్లకు దూరంగా ఉండనున్న స్టార్ ఆల్ రౌండర్
Published : July 26, 2026 at 6:56 PM IST
Hardik Pandya Fitness Update: టీమ్ఇండియా అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్ విన్నర్, స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య కెరీర్కు సంబంధించి బీసీసీఐ పెద్దలు ఒక సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు జట్టులో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన అతడిని రాబోయే ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల నుంచి పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలని బోర్డు సెలెక్టర్లు, మెడికల్ టీమ్ ప్లాన్ చేయడం ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇప్పుడు విజయాల కంటే ప్లేయర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫిట్నెస్ ముఖ్యమని భావించిన బోర్డు ఇటీవల ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటి, హార్దిక్ విషయంలో బోర్డు వేసిన ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటో తెలిస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. అసలు వివరాల్లోకి వెళితే
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో స్టార్ ప్లేయర్
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగింపు దశలో హార్దిక్ పాండ్య తొడ కండరాల గాయంతో చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఈ ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగానే అతను ఇటీవల జరిగిన అఫ్గానిస్థాన్, ఇంగ్లాండ్ వన్డే సిరీస్లకు పూర్తిగా దూరమయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతను బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మెడికల్ టీమ్ పర్యవేక్షణలో కోలుకుంటున్నాడు. నిజానికి ఈ గాయం కంటే ముందే అతను ఫిట్నెస్ సాధించే దిశగా బాగానే రికవర్ అయ్యాడు. కానీ మళ్లీ చిన్న సమస్య రావడంతో కోలుకునే ప్రక్రియలో కొన్ని ఊహించని అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. అయితే ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని బోర్డు వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాబోయే మ్యాచ్ల కోసం అతడిని తొందరపడి మైదానంలోకి దించకుండా వంద శాతం కోలుకునేందుకు మెడికల్ టీమ్ అతనికి కావాల్సినంత సమయం ఇస్తోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మళ్లీ అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోకూడదని సెలెక్టర్లు భావిస్తున్నారు.
వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం
హార్దిక్ పాండ్య శరీరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మెడికల్ స్టాఫ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన పర్ఫార్మెన్స్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ను డిజైన్ చేసింది. సిరీస్ డెడ్లైన్ల ప్రెషర్ ఏ మాత్రం లేకుండా అతను పూర్తి స్థాయి అథ్లెటిక్ ఫిట్నెస్ సాధించడమే ఈ కొత్త ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం. సాధారణంగా ఏదైనా సిరీస్ దగ్గరపడుతున్నప్పుడు ఆటగాళ్లు త్వరగా కోలుకోవాలనే ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. కానీ హార్దిక్ విషయంలో అలాంటి టైమ్ లిమిట్ ఏదీ లేకుండా కేవలం ఫిజికల్ కండిషనింగ్పై మాత్రమే ఫోకస్ చేసేలా ఈ ట్రైనింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అతను తన బౌలింగ్ కండరాలను మరింత బలపర్చుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఏదో ఒక చిన్న సిరీస్లో ఆడి మళ్లీ గాయపడటం కంటే ఇలా లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్తో వెళ్లడమే ప్లేయర్కు జట్టుకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని కోచ్లు నమ్ముతున్నారు.
🔴 BIG BLOW - HARDIK PANDYA NOT BCCI PRIORITY 🤯— Sam (@cricsam02) July 26, 2026
🎙️: Hardik return to the Indian team is reportedly being managed with a long-term plan rather than rushing him back.
- The BCCI's main focus is keeping him fully fit for the 2027 ODI World Cup, so his immediate selection is not… pic.twitter.com/VE8dR0GFJa
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ కోసం బిగ్ ప్లాన్
2027లో దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాల వేదికగా జరగబోయే వన్డే వరల్డ్ కప్ నాటికి హార్దిక్ను పూర్తిస్థాయిలో ఫిట్గా ఉంచడమే బీసీసీఐ మెయిన్ టార్గెట్. అందుకే రాబోయే పన్నెండు నెలల కాలంలో అతనిపై ఎక్కువ వర్క్లోడ్ పడకుండా ప్రధానంగా యాభై ఓవర్ల ఫార్మాట్పైనే బోర్డు దృష్టి పెట్టింది. మిగిలిన ద్వైపాక్షిక వైట్ బాల్ మ్యాచ్లకు అతనికి పూర్తిగా రెస్ట్ ఇవ్వాలని సెలెక్టర్లు చూస్తున్నారు. వరల్డ్ కప్ లాంటి మెగా టోర్నమెంట్లో హార్దిక్ లాంటి ఆల్ రౌండర్ జట్టులో ఉండటం ఎంత అవసరమో అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ బౌలింగ్కు అనుకూలించే పిచ్లపై ముగ్గురు ఫాస్ట్ బౌలర్లతో బరిలోకి దిగాల్సి వచ్చినప్పుడు బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న పేస్ ఆల్ రౌండర్ పాత్ర చాలా కీలకం అవుతుంది. ఆ సమయానికి అతను పీక్ ఫామ్లో ఉండేలా ఈ కొత్త ప్లాన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్లో హార్దిక్
ఒకవైపు జాతీయ జట్టు కోసం తన ఫిట్నెస్ను మెరుగుపరుచుకునే పనిలో బిజీగా ఉన్న హార్దిక్ పాండ్యా పేరు ఐపీఎల్ వర్గాల్లో కూడా బాగా హల్చల్ చేస్తోంది. వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందే జరగబోయే ట్రేడింగ్ విండోలో హార్దిక్ జట్టు మారబోతున్నాడనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు అతడిని దక్కించుకునే చాన్స్ ఉందనే ఊహాగానాలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. అతను ఏ జట్టు తరఫున ఆడినా కూడా వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ నిబంధనలు మాత్రం కచ్చితంగా అమలయ్యేలా బీసీసీఐ ఫ్రాంచైజీలకు సూచనలు చేసే అవకాశం ఉంది.
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