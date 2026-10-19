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బీసీసీఐ ఛీప్‌ సెలక్టర్‌గా ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా- రమేశ్‌ పొవార్​కు సెలక్టర్​ పదవి

భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు కొత్త పూర్తిస్థాయి చీఫ్ సెలెక్టర్‌గా మాజీ స్పిన్నర్ ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా నియమితులయ్యారు. వెస్ట్‌ జోన్​కు భారత మాజీ స్పిన్నర్ రమేశ్‌ పొవార్‌ను కొత్తగా తీసుకున్నారు.

BCCI Chief Selector list
రమేశ్‌ పొవార్‌ (Source: X/@ BCCI Women)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 4:51 PM IST

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Pragyan Ojha Appiont BCCI Chief Selector : భారత పురుషుల సీనియర్ క్రికెట్ జట్టు సెలక్షన్ కమిటీలోకి మాజీ స్పిన్నర్ రమేశ్ పొవార్ ఎంపికయ్యారు. అశోక్ మల్హోత్రా, జతిన్ పరాంజపేలతో కూడిన క్రికెట్ అడ్వైజరీ కమిటీ పొవార్ నియామకాన్ని ఏకగ్రీవంగా సిఫారసు చేసిందని బీసీసీఐ వెల్లడించింది. భారత్ తరఫున 2 టెస్టులు, 31 వన్డేలు ఆడిన 48 ఏళ్ల పొవార్ గతంలో భారత మహిళల జట్టు, ముంబయి, గుజరాత్ జట్లకు ప్రధాన కోచ్​గా పనిచేశారు. బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో బౌలింగ్ కోచ్​గా సేవలందించారు. మరోవైపు ప్రజ్ఞాన్ ఓజా BCCI సెలక్షన్ కమిటీకి చైర్మన్ గా వ్యవహరించనున్నారు. అక్టోబర్ 4తో అజిత్ అగార్కర్ పదవీ కాలం ముగియగా అప్పటి నుంచి ఓజా తాత్కాలిక ఛైర్మన్ గా ఉన్నారు. అత్యధిక టెస్టులు ఆడిన సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన ఓజా ఈ బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. నూతన సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రజ్ఞాన్ ఓజా చైర్ పర్సన్ కాగా, శివ్ సుందర్ దాస్, ఆర్పీ సింగ్, అజయ్ రాత్రా, రమేశ్ పొవార్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

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