బీసీసీఐ ఛీప్ సెలక్టర్గా ప్రజ్ఞాన్ ఓజా- రమేశ్ పొవార్కు సెలక్టర్ పదవి
భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు కొత్త పూర్తిస్థాయి చీఫ్ సెలెక్టర్గా మాజీ స్పిన్నర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా నియమితులయ్యారు. వెస్ట్ జోన్కు భారత మాజీ స్పిన్నర్ రమేశ్ పొవార్ను కొత్తగా తీసుకున్నారు.
Published : October 19, 2026 at 4:51 PM IST
Pragyan Ojha Appiont BCCI Chief Selector : భారత పురుషుల సీనియర్ క్రికెట్ జట్టు సెలక్షన్ కమిటీలోకి మాజీ స్పిన్నర్ రమేశ్ పొవార్ ఎంపికయ్యారు. అశోక్ మల్హోత్రా, జతిన్ పరాంజపేలతో కూడిన క్రికెట్ అడ్వైజరీ కమిటీ పొవార్ నియామకాన్ని ఏకగ్రీవంగా సిఫారసు చేసిందని బీసీసీఐ వెల్లడించింది. భారత్ తరఫున 2 టెస్టులు, 31 వన్డేలు ఆడిన 48 ఏళ్ల పొవార్ గతంలో భారత మహిళల జట్టు, ముంబయి, గుజరాత్ జట్లకు ప్రధాన కోచ్గా పనిచేశారు. బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో బౌలింగ్ కోచ్గా సేవలందించారు. మరోవైపు ప్రజ్ఞాన్ ఓజా BCCI సెలక్షన్ కమిటీకి చైర్మన్ గా వ్యవహరించనున్నారు. అక్టోబర్ 4తో అజిత్ అగార్కర్ పదవీ కాలం ముగియగా అప్పటి నుంచి ఓజా తాత్కాలిక ఛైర్మన్ గా ఉన్నారు. అత్యధిక టెస్టులు ఆడిన సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన ఓజా ఈ బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. నూతన సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రజ్ఞాన్ ఓజా చైర్ పర్సన్ కాగా, శివ్ సుందర్ దాస్, ఆర్పీ సింగ్, అజయ్ రాత్రా, రమేశ్ పొవార్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026