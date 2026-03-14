BCCI అవార్డులు : రోజర్ బిన్నీ, ద్రవిడ్, మిథాలీ రాజ్కు అరుదైన గౌరవం
నమన్ పురస్కారాలు- రాహుల్ ద్రవిడ్, రోజర్ బిన్నీ, మిథాలీ రాజ్కు లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు
Published : March 14, 2026 at 3:38 PM IST
BCCI Naman Awards 2026 : భారత దిగ్గజ క్రికెటర్లు రోజర్ బిన్నీ, రాహుల్ ద్రవిడ్, మిథాలీ రాజ్ అరుదైన గౌరవం దక్కింది. తమతమ కెరీర్లో భారత క్రికెట్కు అందించిన సేవలకు గానూ బీసీసీఐ ఈ ముగ్గురిని 'జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం' (Lifetime Achievement Award)తో గౌరవించింది. కల్నల్ CK నాయుడు పేరుతో ఇస్తున్న ఈ పురస్కారానికి ఈసారి ఈ ముగ్గురు ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు.
అలాగే 2024- 25 ఏడాదికిగానూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన భారత క్రికెటర్లకు బీసీసీఐ నమన్ అవార్డులు ప్రకటించింది. అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ పురుష క్రికెటర్గా వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ను ఎంపిక చేసింది. అలాగే మహిళల విభాగంలో స్మృతి మంధాన ఉత్తమ అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్గా వరుసగా రెండోసారి ఎంపికైంది. వీళ్లతోపాటు ఆయా విభాగాల్లో బీసీసీ నమన్ అవార్డులు ప్రకటించింది. మార్చి 15న దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న కార్యక్రమంలో ఈ అవార్డుల ప్రదానం ఉంటుంది.
BCCI to honour Roger Binny, Rahul Dravid and Mithali Raj with Lifetime Achievement Awards at Naman Awards 2026, scheduled to be held on Sunday, 15 March 2026, in New Delhi.
2024- 2025 - నమన్ పురస్కారాల పూర్తి జాబితా
- కల్నల్ సి.కె. నాయుడు జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం : రాహుల్ ద్రవిడ్
- కల్నల్ సి.కె. నాయుడు జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం: రోజర్ బిన్నీ
- BCCI మహిళల జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం: మిథాలీ రాజ్
- పాలి ఉమ్రిగర్ పురస్కారం -అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ పురుష క్రికెటర్ : శుభ్మన్ గిల్
- అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ : స్మృతి మంధాన
- అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం (పురుషులు) : హర్షిత్ రాణా
- అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం (మహిళలు): ఎన్ శ్రీ చరణి
- అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన మహిళా క్రికెటర్ : స్మృతి మంధాన
- అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన మహిళా క్రికెటర్ : దీప్తి శర్మ
- BCCI దేశవాళీ టోర్నమెంట్లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన: ముంబయి క్రికెట్ అసోసియేషన్
- లాలా అమర్నాథ్ పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్ (ఎలైట్ గ్రూప్): హర్ష్ దూబే (విదర్భ)
- లాలా అమర్నాథ్ పురస్కారం - దేశవాళీ పరిమిత ఓవర్ల పోటీలలో అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్: ఆయుష్ మత్రే (ముంబయి)
- మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడు (ప్లేట్ గ్రూప్): స్నేహల్ కౌతంకర్ (గోవా)
- మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడు (ఎలైట్ గ్రూప్): వై వి రాథోడ్ (విదర్భ)
- మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఆటగాడు (ప్లేట్ గ్రూప్): సుచిత్ జె (నాగాలాండ్)
- మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఆటగాడు (ఎలైట్ గ్రూప్): హర్ష్ దూబే (విదర్భ)
- ఎం.ఏ. చిదంబరం ట్రోఫీ - U23 కల్నల్ సి.కె. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) - R జశ్వంత్ శ్రీరామ్ (పుదుచ్చేరి)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ: U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) - మాక్నీల్ హెచ్. ఎన్ (కర్ణాటక)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్) : దీప్జ్యోత్ సైకియా (అసోం)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ: U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ఎలైట్ గ్రూప్) : విక్కీ (మహారాష్ట్ర)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) : రాఘవన్ రామమూర్తి (పుదుచ్చేరి)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) : నిత్య జే పాండ్ర (బరోడా)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్)- అర్కాజిత్ రాయ్ (త్రిపుర)
- M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు తీసిన (ఎలైట్ గ్రూప్) ఎలైట్ : హేమచదేశన్ జీ(తమిళనాడు)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ : U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) : ప్రీతమ్ రాజ్ (బిహార్)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ : U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) : శంతను సింగ్ (ఉత్తరప్రదేశ్)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్) : కిషన్ సర్కార్ (త్రిపుర)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ఎలైట్ గ్రూప్) : యశ్బర్ధన్ సింగ్ చౌహాన్ (మధ్యప్రదేశ్)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: ఉత్తమ మహిళా క్రికెటర్ (సీనియర్ డొమెస్టిక్): షఫాలీ వర్మ (హరియాణా)
- జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: ఉత్తమ మహిళా క్రికెటర్ (జూనియర్ డొమెస్టిక్): ఐరా జాదవ్ (ముంబయి)