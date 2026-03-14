BCCI అవార్డులు : రోజర్ బిన్నీ, ద్రవిడ్, మిథాలీ రాజ్‌కు అరుదైన గౌరవం

నమన్ పురస్కారాలు- రాహుల్ ద్రవిడ్, రోజర్ బిన్నీ, మిథాలీ రాజ్‌కు లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డులు

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 3:38 PM IST

BCCI Naman Awards 2026 : భారత దిగ్గజ క్రికెటర్లు రోజర్ బిన్నీ, రాహుల్ ద్రవిడ్, మిథాలీ రాజ్‌ అరుదైన గౌరవం దక్కింది. తమతమ కెరీర్​లో భారత క్రికెట్​కు అందించిన సేవలకు గానూ బీసీసీఐ ఈ ముగ్గురిని 'జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం' (Lifetime Achievement Award)తో గౌరవించింది. కల్నల్ CK నాయుడు పేరుతో ఇస్తున్న ఈ పురస్కారానికి ఈసారి ఈ ముగ్గురు ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు.

అలాగే 2024- 25 ఏడాదికిగానూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన భారత క్రికెటర్లకు బీసీసీఐ నమన్‌ అవార్డులు ప్రకటించింది. అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ పురుష క్రికెటర్​గా వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్​ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​ను ఎంపిక చేసింది. అలాగే మహిళల విభాగంలో స్మృతి మంధాన ఉత్తమ అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్​గా వరుసగా రెండోసారి ఎంపికైంది. వీళ్లతోపాటు ఆయా విభాగాల్లో బీసీసీ నమన్ అవార్డులు ప్రకటించింది. మార్చి 15న దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న కార్యక్రమంలో ఈ అవార్డుల ప్రదానం ఉంటుంది.

2024- 2025 - నమన్ పురస్కారాల పూర్తి జాబితా

  • కల్నల్ సి.కె. నాయుడు జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం : రాహుల్ ద్రవిడ్
  • కల్నల్ సి.కె. నాయుడు జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం: రోజర్ బిన్నీ
  • BCCI మహిళల జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం: మిథాలీ రాజ్
  • పాలి ఉమ్రిగర్ పురస్కారం -అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ పురుష క్రికెటర్ : శుభ్‌మన్ గిల్
  • అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ : స్మృతి మంధాన
  • అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం (పురుషులు) : హర్షిత్ రాణా
  • అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం (మహిళలు): ఎన్ శ్రీ చరణి
  • అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన మహిళా క్రికెటర్ : స్మృతి మంధాన
  • అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన మహిళా క్రికెటర్ : దీప్తి శర్మ
  • BCCI దేశవాళీ టోర్నమెంట్‌లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన: ముంబయి క్రికెట్ అసోసియేషన్
  • లాలా అమర్‌నాథ్ పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్ (ఎలైట్ గ్రూప్): హర్ష్ దూబే (విదర్భ)
  • లాలా అమర్‌నాథ్ పురస్కారం - దేశవాళీ పరిమిత ఓవర్ల పోటీలలో అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్: ఆయుష్ మత్రే (ముంబయి)
  • మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడు (ప్లేట్ గ్రూప్): స్నేహల్ కౌతంకర్ (గోవా)
  • మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడు (ఎలైట్ గ్రూప్): వై వి రాథోడ్ (విదర్భ)
  • మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఆటగాడు (ప్లేట్ గ్రూప్): సుచిత్ జె (నాగాలాండ్)
  • మాధవరావు సింధియా పురస్కారం - రంజీ ట్రోఫీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఆటగాడు (ఎలైట్ గ్రూప్): హర్ష్ దూబే (విదర్భ)
  • ఎం.ఏ. చిదంబరం ట్రోఫీ - U23 కల్నల్ సి.కె. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) - R జశ్వంత్ శ్రీరామ్ (పుదుచ్చేరి)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ: U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) - మాక్‌నీల్ హెచ్. ఎన్ (కర్ణాటక)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్) : దీప్​జ్యోత్ సైకియా (అసోం)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ: U23 కల్నల్ C.K. నాయుడు ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ఎలైట్ గ్రూప్) : విక్కీ (మహారాష్ట్ర)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) : రాఘవన్ రామమూర్తి (పుదుచ్చేరి)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) : నిత్య జే పాండ్ర (బరోడా)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్)- అర్కాజిత్ రాయ్ (త్రిపుర)
  • M.A. చిదంబరం ట్రోఫీ : U19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు తీసిన (ఎలైట్ గ్రూప్) ఎలైట్ : హేమచదేశన్ జీ(తమిళనాడు)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ : U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ప్లేట్ గ్రూప్) : ప్రీతమ్ రాజ్ (బిహార్)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ : U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక పరుగులు (ఎలైట్ గ్రూప్) : శంతను సింగ్ (ఉత్తరప్రదేశ్)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ప్లేట్ గ్రూప్) : కిషన్ సర్కార్ (త్రిపుర)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: U16 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీ అత్యధిక వికెట్లు (ఎలైట్ గ్రూప్) : యశ్బర్ధన్ సింగ్ చౌహాన్ (మధ్యప్రదేశ్)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: ఉత్తమ మహిళా క్రికెటర్ (సీనియర్ డొమెస్టిక్): షఫాలీ వర్మ (హరియాణా)
  • జగ్మోహన్ దాల్మియా ట్రోఫీ: ఉత్తమ మహిళా క్రికెటర్ (జూనియర్ డొమెస్టిక్): ఐరా జాదవ్ (ముంబయి)

