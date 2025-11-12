టీమ్ఇండియాలో ఉండాలంటే అక్కడ ఆడాల్సిందే- రోహిత్, విరాట్కు BCCI మెసేజ్!
డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో రో-కో రీ ఎంట్రీ!- బీసీసీఐ మెసేజ్ ఇదే
Published : November 12, 2025 at 10:02 AM IST
Rohit Sharma Virat Kohli ODI Future : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి అదరగొట్టారు. మూడు మ్యాచ్ల్లో రోహిత్ సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో రఫ్పాడించగా, రెండు డకౌట్ల తర్వాత విరాట్ అజేయంగా 87* పరుగులు బాది సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరూ మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతారా? అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ బోర్డు బీసీసీఐ ఈ సీనియర్లకు సందేశం పంపింది. భారత్ జట్టులో కొనసాగాలంటే, మళ్లీ డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఆడాల్సిందేనని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
'రోహిత్, విరాట్ టీమ్ఇండియాలో కొనసాగాలంటే, దేశవాలీ క్రికెట్లో ఆడాల్సిందే. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే వాళ్లిద్దరికి చెప్పేశాం. టెస్టు, టీ20ల్లో నుంచి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఫిట్నెస్ కోసం డొమెస్టిక్ ఆడాలి' అని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు మీడియాతో చెప్పారు. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే రో-కో ను దేశవాళీలో చూడవచ్చు!
రోహిత్ రెడీ
రోహిత్, విరాట్ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన నేపథ్యంలో డొమెస్టిక్లో వన్డే ఫార్మాటైన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు రోహిత్ శర్మ విజయ్ హజారేలో ఆడేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న సీజన్కు తాను అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు ముంబయి క్రికెట్ అసోసియేషన్కు సమాచారం కూడా పంపించాడని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీనికంటే ముందే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నీలోనూ రోహిత్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విరాట్ కోహ్లీ విషయంలో మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. కాగా, సయ్యద్ అలీ టోర్నీ ఈ నెల 26న, విజయ్ హజారే టోర్నమెంట్ కొత్త సీజన్ డిసెంబర్ 24న ప్రారంభం కానుంది.
🚨 ROHIT IN VIJAY HAZARE TROPHY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 12, 2025
- Rohit Sharma has informed about his availability for Mumbai in Vijay Hazare Trophy. (Express Sports). pic.twitter.com/6fnynoXXGv
గతేడాది కూడా!
గతేడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో విఫలమైనందున అప్పుడు కూడా ఈ ఇద్దర్నీ రంజీల్లో ఆడాలని బీసీసీఐ సూచించింది. ఈ మేరకు రోహిత్, విరాట్ 2024లో రంజీ ట్రోఫీలో బరిలోకి దిగారు. వీళ్లిద్దరూ ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడారు. ముంబయి తరఫున రోహిత్ 10ఏళ్ల తర్వాత, దిల్లీ జట్టుకు విరాట్ 12ఏళ్ల తర్వాత ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అయితే ఈ టోర్నీలో ఆడిన కొన్ని నెలల్లోనే విరాట్, రోహిత్ టెస్టు ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పేశారు.
నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్
అయితే దేశవాళీ వన్డే టోర్నీ విజయ్ హజారే కంటే ముందే రోహిత్, విరాట్ మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆడనున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ పర్యటనలో ఉన్న సౌతాఫ్రికాతో నవంబర్ 30న వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య 3 వన్డే మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రో-కో జోడీ డొమెస్టిక్ కంటే ముందే టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించనున్నారు.
- Lost 10 KG Weight— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 12, 2025
- Practiced Daily in Mumbai
- Won Player of the Series in Australia
- Reached Number 1 Ranking
- Now agreed to play Vijay Hazare Trophy
History will remember these efforts from Rohit Sharma to play 2027 WC. 🫡 pic.twitter.com/Motf1Owi3D
చివరిసారి ఎప్పుడు?
విరాట్ కోహ్లీ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2009-10 సీజన్లో ఆడాడు. అప్పట్లో దిల్లీ తరఫున 2010 ఫిబ్రవరి 18న గుర్గావ్లో సర్వీసెస్ జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడాడు. అప్పుడు జట్టుకు విరాటేకెప్టెన్. అయితే బ్యాటింగ్లో 8 బంతుల్లో 16 పరుగులు మాత్రమే చేసి విఫలమయ్యాడు. ఇక రోహిత్ శర్మ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2018 అక్టోబర్ 17న ఆడాడు. బెంగళూరు చిన్నస్వామి వేదికగా హైదరాబాద్తో ముంబయి తరఫున సెమీఫైనల్లో ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో హిట్మ్యాన్ 24 బంతుల్లో 17 పరుగులకే ఔటయ్యాడు.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 'కర్ణాటక'దే- ఫైనల్లో ఓడిన కరుణ్ నాయర్ టీమ్
విరాట్, రోహిత్ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఎప్పుడు ఆడారో తెలుసా?