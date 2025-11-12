ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాలో ఉండాలంటే అక్కడ ఆడాల్సిందే- రోహిత్, విరాట్​కు BCCI మెసేజ్!

డొమెస్టిక్​ క్రికెట్​లో రో-కో రీ ఎంట్రీ!- బీసీసీఐ మెసేజ్ ఇదే

Virat Kohli Rohit Sharma
Virat Kohli Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 10:02 AM IST

Rohit Sharma Virat Kohli ODI Future : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్​తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి అదరగొట్టారు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో రోహిత్ సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో రఫ్పాడించగా, రెండు డకౌట్​ల తర్వాత విరాట్ అజేయంగా 87* పరుగులు బాది సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరూ మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతారా? అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ బోర్డు బీసీసీఐ ఈ సీనియర్లకు సందేశం పంపింది. భారత్ జట్టులో కొనసాగాలంటే, మళ్లీ డొమెస్టిక్ క్రికెట్​లో ఆడాల్సిందేనని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

'రోహిత్, విరాట్ టీమ్ఇండియాలో కొనసాగాలంటే, దేశవాలీ క్రికెట్​లో ఆడాల్సిందే. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే వాళ్లిద్దరికి చెప్పేశాం. టెస్టు, టీ20ల్లో నుంచి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఫిట్​నెస్​ కోసం డొమెస్టిక్​ ఆడాలి' అని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు మీడియాతో చెప్పారు. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే రో-కో ను దేశవాళీలో చూడవచ్చు!

రోహిత్ రెడీ
రోహిత్, విరాట్ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన నేపథ్యంలో డొమెస్టిక్​లో వన్డే ఫార్మాటైన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు రోహిత్ శర్మ విజయ్ హజారేలో ఆడేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న సీజన్​కు తాను అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు ముంబయి క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు సమాచారం కూడా పంపించాడని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీనికంటే ముందే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నీలోనూ రోహిత్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విరాట్ కోహ్లీ విషయంలో మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. కాగా, సయ్యద్ అలీ టోర్నీ ఈ నెల 26న, విజయ్ హజారే టోర్నమెంట్ కొత్త సీజన్ డిసెంబర్ 24న ప్రారంభం కానుంది.

గతేడాది కూడా!
గతేడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో విఫలమైనందున అప్పుడు కూడా ఈ ఇద్దర్నీ రంజీల్లో ఆడాలని బీసీసీఐ సూచించింది. ఈ మేరకు రోహిత్, విరాట్ 2024లో రంజీ ట్రోఫీలో బరిలోకి దిగారు. వీళ్లిద్దరూ ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడారు. ముంబయి తరఫున రోహిత్ 10ఏళ్ల తర్వాత, దిల్లీ జట్టుకు విరాట్ 12ఏళ్ల తర్వాత ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అయితే ఈ టోర్నీలో ఆడిన కొన్ని నెలల్లోనే విరాట్, రోహిత్ టెస్టు ఫార్మాట్​కు గుడ్​ బై చెప్పేశారు.

నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్
అయితే దేశవాళీ వన్డే టోర్నీ విజయ్ హజారే కంటే ముందే రోహిత్, విరాట్ మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఆడనున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ పర్యటనలో ఉన్న సౌతాఫ్రికాతో నవంబర్ 30న వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య 3 వన్డే మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రో-కో జోడీ డొమెస్టిక్ కంటే ముందే టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించనున్నారు.

చివరిసారి ఎప్పుడు?
విరాట్ కోహ్లీ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2009-10 సీజన్‌లో ఆడాడు. అప్పట్లో దిల్లీ తరఫున 2010 ఫిబ్రవరి 18న గుర్గావ్‌లో సర్వీసెస్‌ జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడాడు. అప్పుడు జట్టుకు విరాటేకెప్టెన్‌. అయితే బ్యాటింగ్‌లో 8 బంతుల్లో 16 పరుగులు మాత్రమే చేసి విఫలమయ్యాడు. ఇక రోహిత్ శర్మ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2018 అక్టోబర్ 17న ఆడాడు. బెంగళూరు చిన్నస్వామి వేదికగా హైదరాబాద్‌తో ముంబయి తరఫున సెమీఫైనల్‌లో ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్​లో హిట్​మ్యాన్ 24 బంతుల్లో 17 పరుగులకే ఔటయ్యాడు.

విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 'కర్ణాటక'దే- ఫైనల్​లో ఓడిన కరుణ్ నాయర్ టీమ్

విరాట్, రోహిత్ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఎప్పుడు ఆడారో తెలుసా?

