విరాట్​, రోహిత్​కు బీసీసీఐ షాక్?​ 'A+' గ్రేడ్​ రద్దు- B కేటగిరీలోకి రో-కో!

సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్​లో కీలక మార్పులకు బీసీసీఐ ప్లాన్- ఏ+ గ్రేడ్​ రద్దు చేసేలా ప్రతిపాదనలు

BCCI Player Contracts Changes
BCCI Player Contracts Changes (ANI, AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
BCCI Player Contracts Changes : ప్లేయర్ల వార్షిక సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్​ విధానంలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కొత్త విధానంలో 'ఏ+' గ్రేడ్‌ను పూర్తిగా రద్దు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా సమాచారం. ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తే టీమ్​ఇండియా స్టార్​ ప్లేయర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ 'బీ' గ్రేడ్​కు మారే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

మూడు గ్రేడ్లకే పరిమితం చేయాలని ప్రతిపాదన
ప్రస్తుతం ఉన్న సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో మార్పులు చేయాలని అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ ప్రతిపాదించింది. దీని ప్రకారం ఏ+ గ్రేడ్ (రూ.7 కోట్లు)ను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని సూచించింది. దాని స్థానంలో కేవలం ఏ, బీ,సీ అనే మూడు గ్రేడ్లు మాత్రమే కొనసాగించాలని పేర్కొంది. ఒకవేళ ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తే ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్​కు మాత్రమే ఆడుతున్న విరాట్, కోహ్లిను బీ గ్రేడ్​లోకి మార్చే అవకాశం ఉంది. అయితే వార్షిక వేతనం విషయంలోనూ ఈ మార్పులు వర్తిస్తాయా లేదా అన్న అంశంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. దీనిపై తదుపరి అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఏమిటి?
సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం భారత క్రికెటర్లకు ఇచ్చే రిటైనర్లు. వీటిని ఏ+,ఏ, బీ, సీ గ్రేడ్​లుగా వర్గీకరిస్తారు. గ్రేడ్​ను బట్టి వార్షిక ఫీజులు ఉంటాయి. A+ గ్రేడ్​కు రూ.7 కోట్లు, A గ్రేడ్​కు రూ.5 కోట్లు B గ్రేడ్​కు రూ.3 కోట్లు, C గ్రేడ్​కు రూ.1 కోటి ఉంటుంది. ఈ మొత్తం మ్యాచ్ ఫీజులతో పాటు అదనంగా ఉంటుంది.

2024-25 కాంట్రాక్ట్ జాబితా
2024-25 కాంట్రాక్ట్ జాబితాను 2025 ఏప్రిల్​లో ప్రకటించారు.

  • ఏ+ గ్రేడ్‌: రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
  • ఏ గ్రేడ్​: మహ్మద్ సిరాజ్, కేఎల్ రాహుల్, శుభ్​మన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్య, మహ్మద్ షమీ, రిషభ్ పంత్
  • బీ గ్రేడ్: సూర్యకుమార్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, యశస్వీ జైస్వాల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్

సీ గ్రేడ్ : రింకు సింగ్, తిలక్ వర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శివమ్ దూబే, రవి బిష్ణోయ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, ముకేశ్ కుమార్, సంజూ సాంసన్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, రజత్ పాటిదార్, ధృవ్ జురెల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ, ఆకాశ్ దీప్, వరుణ్ చక్రవర్తి, హర్షిత్ రాణా

మహిళా క్రికెటర్ల మ్యాచ్‌ ఫీజులు భారీగా పెంపు
ఇక ఇటీవల మహిళా క్రికెటర్లు, మ్యాచ్‌ అధికారుల ఫీజులను రెట్టింపుకన్నా ఎక్కువగా పెంచుతున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. దీనికి బోర్డు అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. సీనియర్‌ మహిళల దేశవాళీ వన్డే టోర్నమెంట్‌తో పాటు బహుళ రోజుల టోర్నీల్లో తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న ప్లేయర్లకు రోజుకు రూ.50 వేల మ్యాచ్‌ ఫీజు చెల్లించనున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఫీజు కేవలం రూ.20 వేలు మాత్రమే ఉండేది. ఇక రిజర్వ్‌ ఆటగాళ్లకు రోజుకు రూ.25 వేలు అందించనున్నారు. అంటే గతంతో పోలిస్తే రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుదల నమోదైంది.

అలాగే జాతీయ స్థాయి మహిళల టీ20 టోర్నీల్లోనూ ఫీజులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ టోర్నీల్లో తుది జట్టులో ఉన్న ఆటగాళ్లకు రోజుకు రూ.25 వేలు చెల్లిస్తారు. రిజర్వ్‌లకు రోజుకు రూ.12,500 ఇవ్వనున్నారు. ఈ విధంగా అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆడే అగ్రశ్రేణి మహిళా క్రికెటర్లు ఒక సీజన్‌లో రూ.12 లక్షల నుంచి రూ.14 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అలాగే అండర్‌-23, అండర్‌-19 విభాగాల్లో ఆడే మహిళా క్రికెటర్లకు కూడా మ్యాచ్‌ ఫీజులు పెంచింది. ఈ విభాగాల్లో తుది జట్టులో ఉన్న ఆటగాళ్లకు రోజుకు రూ.25 వేలు చెల్లించనున్నారు. రిజర్వ్‌ ఆటగాళ్లకు రోజుకు రూ.12,500 అందిస్తారు.

