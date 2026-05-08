IPL జట్లకు బీసీసీఐ 8పేజీల స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ లెటర్- అందులో ఏముందో తెలుసా?
ఐపీఎల్ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సీరియస్ అయిన బీసీసీఐ- ప్లేయర్లకు హనీ ట్రాప్ ప్రమాదం పొంచి ఉందంటూ హెచ్చరిక- డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్లో వేప్స్, ఈ సిగరెట్లపై కఠిన నిషేధం
Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST
BCCI Warning to IPL Teams : ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న క్రికెట్ లీగ్ ఐపీఎల్లో ఇప్పుడు ఒక కొత్త చర్చ మొదలైంది. గ్రౌండ్లో ఆట కంటే కూడా ఆటగాళ్ల క్రమశిక్షణ పైనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు బీసీసీఐని ఆలోచనలో పడేశాయి. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో వేపింగ్ చేయడం నుంచి డగౌట్లో ఫోన్లు వాడటం వరకు రకరకాల ఉల్లంఘనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బోర్డు ఇప్పుడు చాలా కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించుకుంది. దీనికోసం అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు ఒక సుదీర్ఘమైన హెచ్చరిక లెటర్ పంపింది. అసలు ఆ 8 పేజీల లేఖలో ఏముంది? ప్లేయర్లను హెచ్చరిస్తూ బోర్డు చేసిన ఆ సంచలన వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హనీ ట్రాప్ డేంజర్- బీసీసీఐ సంచలన హెచ్చరిక
ఈ లేఖలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది హనీ ట్రాప్ వార్నింగ్. ఐపీఎల్ టోర్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ప్లేయర్స్ టార్గెట్గా హనీ ట్రాప్స్ జరిగే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. కొంతమంది ప్లేయర్స్ టీమ్ మేనేజర్లకు చెప్పకుండా హోటల్ రూమ్స్కు అనధికారిక వ్యక్తులను రానిస్తున్నట్లు బోర్డు దృష్టికి వచ్చింది. ఇది సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా ప్రమాదకరమని, అందుకే ఇకపై ఎవరైనా గెస్ట్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా గెస్ట్ అప్రూవల్ సిస్టమ్ ద్వారానే రావాలి అని బోర్డు రూల్ పెట్టింది. గెస్టుల వివరాలను ప్రతిరోజు రికార్డు చేయాలి అని టీమ్ మేనేజర్లకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
వేపింగ్ నిషేధం
రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో వేపింగ్ చేస్తున్న వీడియో అప్పట్లో పెద్ద దుమారం రేపింది. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా లేఖలో ప్రస్తావించారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్లో, డగౌట్స్లో లేదా టీమ్ హోటల్స్లో వేప్స్, ఈ సిగరెట్లు వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించారు. భారత చట్టాల ప్రకారం కూడా ఇది నేరమని, ఎవరైనా నిబంధనలు మీరితే కఠిన చర్యలు తప్పవని బోర్డు హెచ్చరించింది. క్రమశిక్షణ అనేది టీమ్ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయమని, దీనిని అశ్రద్ధ చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.
టీమ్ యజమానులకు కూడా కొత్త గైడ్ లైన్స్
కేవలం ఆటగాళ్లకు మాత్రమే కాదు, టీమ్ యజమానులకు కూడా బీసీసీఐ కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మ్యాచ్ లైవ్లో జరుగుతున్నప్పుడు యజమానులు ప్లేయర్స్ దగ్గరకు వెళ్లడం, వారిని హగ్ చేసుకోవడం లేదా ఫిజికల్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వంటివి చేయకూడదు అని బోర్డు కోరింది. ఇలాంటి పనులు టీమ్ పరిస్థితులను దెబ్బతీస్తాయని సైకియా తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ప్లేయర్స్, మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ ఉండే ఏరియా (PMOA) ప్రోటోకాల్స్ను యజమానులు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని, ఆటగాళ్లకు డిస్టర్బెన్స్ కలిగించకూడదు అని లేఖలో వివరించారు.
అనధికారిక ప్రయాణాలపై నిఘా
చాలామంది ప్లేయర్స్, సపోర్ట్ స్టాఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లకు చెప్పకుండా హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నట్లు బీసీసీఐ గమనించింది. ఇలా ఇష్టం వచ్చిన టైమ్లో హోటల్ దాటి బయటకు వెళ్లడంపై బోర్డు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇక నుంచి టీమ్ హోటల్ వదిలి వెళ్లే ప్రతిసారి మూవ్మెంట్ లాగ్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అని చెప్పింది. సెక్యూరిటీ లియాజన్ ఆఫీసర్ లేదా టీమ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫీసర్కు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకూడదు అని రూల్ పెట్టింది. ఇది ప్లేయర్స్ సేఫ్టీకి చాలా ముఖ్యమని బోర్డు భావిస్తోంది.
టీమ్ మేనేజర్లదే బాధ్యత- 48 గంటల డెడ్ లైన్
ఈ కొత్త నిబంధనలను అమలు చేయడంలో టీమ్ మేనేజర్లదే కీలక పాత్ర అని బీసీసీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ అడ్వైజరీ అందిన 48 గంటల్లోపు ప్రతి టీమ్ మేనేజర్ తన ప్లేయర్లకు, సపోర్ట్ స్టాఫ్కు ఈ విషయాలపై క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ప్రతి ప్లేయర్ నుంచి ఈ రూల్స్ అర్థం అయ్యాయి అని రిటన్ లెటర్ తీసుకోవాలి అని బోర్డు కోరింది. అలాగే నిబంధనల అమలుపై బోర్డు ఎప్పుడైనా ఆడిట్ లేదా ఇన్స్పెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరించింది. ఎక్కడైనా లోపాలు కనిపిస్తే ఫ్రాంచైజీలపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం అని తెలిపింది.
రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే భారీ మూల్యం తప్పదు
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఎలాంటి పర్యవసానాలు ఉంటాయో కూడా బీసీసీఐ ముందే క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఎవరైనా రూల్స్ మీరితే నోటీసులు ఇవ్వడమే కాకుండా, భారీగా జరిమానాలు విధిస్తామని బోర్డు తెలిపింది. లీగ్ పేరు చెడగొట్టేలా ఎవరు ప్రవర్తించినా ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. ఐపీఎల్ పరువు కాపాడటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని దేవజిత్ సైకియా తన లేఖలో గుర్తు చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం కాకుండా అనధికారికంగా వ్యవహరిస్తే చట్టపరంగా కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
