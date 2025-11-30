రో-కోలతో BCCI స్పెషల్ మీటింగ్- 2027 వరల్డ్కప్కు రోడ్మ్యాప్!
టార్గెట్ 2027 వరల్డ్కప్- రోహిత్, విరాట్తో స్పెషల్ మీటింగ్
Published : November 30, 2025 at 10:25 AM IST
Rohit Virat BCCI Meeting : స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడున్న భారత్ జట్టులో అత్యంత సీనియర్ ఆటగాళ్లు. ఈ ఇద్దరికి 15+ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే వీళ్లు టీ20, టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పేసి వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడాలన్న తమ కోరికను కూడా పలుమార్లు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో వీళ్ల భవిష్యత్ గురించి రోజుకో కొత్త వార్త పుట్టుకొస్తూనే ఉంది. వీళ్ల వయసు, ఫిట్నెస్ దృష్టా మరో రెండేళ్లు జట్టులో ఉంటారా? ప్రపంచకప్నకు వీళ్లను ఎంపిక చేస్తారా? అనే ప్రశ్నలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రో-కో లతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎప్పుడంటే?
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా, సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. మూడు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్ ఇవాళ ప్రారంభమై, డిసెంబర్ 06న ముగుస్తుంది. అయితే ఈ సిరీస్ అనంతరం రోహిత్- కోహ్లీ ఫ్యూచర్పై పరిస్థితులు మారిపోతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఈ సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత బీసీసీఐ సీనియర్లు రో-కోతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇందులో రోహిత్, విరాట్తోపాటు హెచ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, బోర్డు పెద్దలు ఉండనున్నట్లు సమాచారం!
ఏం మాట్లాడుతారు?
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలు, ఊహాగనాలను పట్టించుకోకుండా పూర్తిగా ఫామ్, ఫిట్నెస్పైనే దృష్టి ఉంచాలని రోహిత్, విరాట్కు బీసీసీఐ స్పష్టం చేయనుందట! అసలు వాళ్లు ఏం ఆశిస్తున్నారు?, వరల్డ్కప్లో ఆడడం గురించి వాళ్ల నుంచి క్లారిటీ తీసుకోనుంది. అలాగే జట్టు తామిద్దరి నుంచి ఏం కోరుకుంటుంది? అనేది కూడా ప్రస్తావించనున్నారని టాక్. అయితే వరల్డ్కప్ గురించి ఇప్పుడే ఎక్కడా ప్రస్తావించకూడదని, ప్రస్తుతానికైతే డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండాలని సూచించే ఛాన్స్ ఉంది.
రోడ్మ్యాప్
2027 వరల్డ్కప్నకు ఇంకో రెండేళ్ల సమయం ఉంది. ఈ క్రమంలో రో-కో విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్లాలో బోర్డు నిర్ణయించనుంది. వచ్చే మెగాటోర్నమెంట్కు వీళ్లిద్దరి కోసం ఓ రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేయనుందని తెలిసింది. ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో ఈ సమావేశం హాట్ టాపిగ్గా మారింది. మరి ఇందులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో తెలియాలంటే, ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!
ఇప్పటికైతే పాస్
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత గతనెల ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్లో రోహిత్, విరాట్ మళ్లీ బరిలోకి దిగారు. అయితే తొలి మ్యాచ్లో నిరాశ పర్చారు. రెండో వన్డేలోనూ విరాట్ ఫెయిల్ అవ్వగా, రోహిత్ మాత్రం అదరగొట్టాడు. 73 పరుగులు చేసి జట్టులో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ రెచ్చిపోయారు. రోహిత్ సెంచరీ (121*), విరాట్ హాఫ్ సెంచరీ (74*)తో కదం తొక్కి భారత్కు అలవోకగా విజయం అందించారు. దీంతో ప్రస్తుతం వీళ్లిద్దరూ ఇంకా ఫామ్లోనే ఉన్నారని నిరూపించుకున్నారు.