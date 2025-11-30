ETV Bharat / sports

రో-కోలతో BCCI స్పెషల్ మీటింగ్- 2027 వరల్డ్​కప్​కు రోడ్​మ్యాప్!

టార్గెట్ 2027 వరల్డ్​కప్- రోహిత్, విరాట్​తో స్పెషల్ మీటింగ్

Virat Rohi
Virat Rohi (Source : ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 10:25 AM IST

Rohit Virat BCCI Meeting : స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడున్న భారత్ జట్టులో అత్యంత సీనియర్ ఆటగాళ్లు. ఈ ఇద్దరికి 15+ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే వీళ్లు టీ20, టెస్టులకు గుడ్​ బై చెప్పేసి వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలన్న తమ కోరికను కూడా పలుమార్లు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో వీళ్ల భవిష్యత్ గురించి రోజుకో కొత్త వార్త పుట్టుకొస్తూనే ఉంది. వీళ్ల వయసు, ఫిట్​నెస్ దృష్టా మరో రెండేళ్లు జట్టులో ఉంటారా? ప్రపంచకప్​నకు వీళ్లను ఎంపిక చేస్తారా? అనే ప్రశ్నలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రో-కో లతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎప్పుడంటే?
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా, సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. మూడు మ్యాచ్​ల ఈ సిరీస్ ఇవాళ ప్రారంభమై, డిసెంబర్ 06న ముగుస్తుంది. అయితే ఈ సిరీస్ అనంతరం రోహిత్- కోహ్లీ ఫ్యూచర్​పై పరిస్థితులు మారిపోతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఈ సిరీస్​ ముగిసిన తర్వాత బీసీసీఐ సీనియర్లు రో-కోతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇందులో రోహిత్, విరాట్​తోపాటు హెచ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్​, బోర్డు పెద్దలు ఉండనున్నట్లు సమాచారం!

ఏం మాట్లాడుతారు?
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలు, ఊహాగనాలను పట్టించుకోకుండా పూర్తిగా ఫామ్​, ఫిట్​నెస్​పైనే దృష్టి ఉంచాలని రోహిత్, విరాట్​కు బీసీసీఐ స్పష్టం చేయనుందట! అసలు వాళ్లు ఏం ఆశిస్తున్నారు?, వరల్డ్​కప్​లో ఆడడం గురించి వాళ్ల నుంచి క్లారిటీ తీసుకోనుంది. అలాగే జట్టు తామిద్దరి నుంచి ఏం కోరుకుంటుంది? అనేది కూడా ప్రస్తావించనున్నారని టాక్. అయితే వరల్డ్​కప్ గురించి ఇప్పుడే ఎక్కడా ప్రస్తావించకూడదని, ప్రస్తుతానికైతే డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండాలని సూచించే ఛాన్స్ ఉంది.

రోడ్​మ్యాప్
2027 వరల్డ్​కప్​నకు ఇంకో రెండేళ్ల సమయం ఉంది. ఈ క్రమంలో రో-కో విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్లాలో బోర్డు నిర్ణయించనుంది. వచ్చే మెగాటోర్నమెంట్​కు వీళ్లిద్దరి కోసం ఓ రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేయనుందని తెలిసింది. ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో ఈ సమావేశం హాట్​ టాపిగ్​గా మారింది. మరి ఇందులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో తెలియాలంటే, ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

ఇప్పటికైతే పాస్
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత గతనెల ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​లో రోహిత్, విరాట్ మళ్లీ బరిలోకి దిగారు. అయితే తొలి మ్యాచ్​లో నిరాశ పర్చారు. రెండో వన్డేలోనూ విరాట్ ఫెయిల్ అవ్వగా, రోహిత్ మాత్రం అదరగొట్టాడు. 73 పరుగులు చేసి జట్టులో టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ రెచ్చిపోయారు. రోహిత్ సెంచరీ (121*), విరాట్ హాఫ్ సెంచరీ (74*)తో కదం తొక్కి భారత్​కు అలవోకగా విజయం అందించారు. దీంతో ప్రస్తుతం వీళ్లిద్దరూ ఇంకా ఫామ్​లోనే ఉన్నారని నిరూపించుకున్నారు.

