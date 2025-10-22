WPL పార్ట్నర్ రైట్స్ టెండర్లకు ఆహ్వానం- BCCI రూల్స్ ఇవే!
WPL పార్ట్నర్షిప్ వేటలో బీసీసీఐ- టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక
WPL 2026 Official Partner : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ కొత్త సీజన్ 'అధికారిక భాగస్వామి హక్కుల' (Official Partner Rights) కోసం భారత క్రికెట్ బోర్డు (BCCI) టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల కంపెనీల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తాజాగా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. కొత్త పార్ట్నర్ను టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది.
ఈ నేపథ్యంలో టెండర్లో పాల్గొనాలనుకునే కంపెనీలు రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్ (Request for Quotations)ను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు తాము అనుకునే బడ్జెట్ను అందులో కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్ ఫామ్ను రూ.1,00,000 చెల్లించి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే టెండర్ ప్రక్రియలో బీసీసీఐ పలు నిబంధనలు విధించింది.
- టెండర్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలనుకునే కంపెనీలు ముందుగా లక్ష రూపాయలు (టాక్స్లు అదనం) చెల్లించి రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది
- ఈ లక్ష రూపాయల డిపాడిట్ నాన్ రిఫండెబుల్. టెండర్ రాకపోతే ఈ డబ్బు తిరిగి చెల్లించడం ఉండదు
- భారతీయ కంపెనీలతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కంపెనీలు కూడా టెండర్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంది
- RFQ కొనుగోలు చేసేందుకు నవంబర్ 12 ఆఖరి తేదీ. తమ ఫైనల్ బడ్దెట్ కోట్ చేసి ఫైనల్ డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించేందుకు నవంబర్ 21 చివరి తారీఖు
- పేమెంట్ చెల్లించిన రశీదును rfq@bcci.tv మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది
- ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్, అల్కహాల్, టొబాకో, రియల్ మనీ గేమింగ్స్ లాంటి సంస్థలు, కంపెనీలు టెండర్లో పాల్గొనడానికి లేదు. ఆయా కంపెనీలపై బీసీసీఐ నిషేదం విధించింది
- టెండర్లో పాల్గొనాలంటే పైన పేర్కొన్న నిబంధనలు, షరతులకు ఆయా కంపెనీలు కచ్చితంగా లోబడి ఉండాల్సిందే. అలాగే కంపెనీలు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి నవంబర్ 12 దాకా ఉంది
WPL 2026 వేలం
వచ్చే సీజన్కు ప్లేయర్ల మెగా వేలం నవంబర్ 26 నుంచి 29 మధ్యలో జరగనుంది. ప్రతీ ఫ్రాంచైజీకి రూ.15 కోట్ల పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంటుంది. ఒక్కో జట్టు గరిష్ఠంగా ఐదుగురు ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. రిటెన్షన్లో తొలి ప్లేయర్కు గరిష్ఠంగా రూ.3.5 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒక రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే నవంబర్ 05 వరకు అన్ని జట్లు తాము రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్ను సమర్పించాల్సి ఉంది.
- రిటెన్షన్ 1: రూ. 3.5 కోట్లు
- రిటెన్షన్ 2: రూ. 2.5 కోట్లు
- రిటెన్షన్ 3: రూ. 1.75 కోట్లు
- రిటెన్షన్ 4: రూ. కోటి
- రిటెన్షన్ 5: రూ. 50 లక్షలు