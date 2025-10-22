ETV Bharat / sports

WPL పార్ట్​నర్​ రైట్స్​ టెండర్లకు ఆహ్వానం- BCCI రూల్స్ ఇవే!

WPL పార్ట్​నర్​షిప్​ వేటలో బీసీసీఐ- టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక

WPL 2026
WPL 2026 (Source : PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 3:21 PM IST

WPL 2026 Official Partner : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ కొత్త సీజన్​ 'అధికారిక భాగస్వామి హక్కుల' (Official Partner Rights) కోసం భారత క్రికెట్ బోర్డు (BCCI) టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల కంపెనీల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తాజాగా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. కొత్త పార్ట్​నర్​ను టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది.

ఈ నేపథ్యంలో టెండర్​లో పాల్గొనాలనుకునే కంపెనీలు రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్ (Request for Quotations)ను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు తాము అనుకునే బడ్జెట్​ను అందులో కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్​ ఫామ్​ను రూ.1,00,000 చెల్లించి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే టెండర్ ప్రక్రియలో బీసీసీఐ పలు నిబంధనలు విధించింది.

  • టెండర్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలనుకునే కంపెనీలు ముందుగా లక్ష రూపాయలు (టాక్స్​లు అదనం) చెల్లించి రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది
  • ఈ లక్ష రూపాయల డిపాడిట్ నాన్ రిఫండెబుల్. టెండర్ రాకపోతే ఈ డబ్బు తిరిగి చెల్లించడం ఉండదు
  • భారతీయ కంపెనీలతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కంపెనీలు కూడా టెండర్​లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంది
  • RFQ కొనుగోలు చేసేందుకు నవంబర్ 12 ఆఖరి తేదీ. తమ ఫైనల్ బడ్దెట్ కోట్ చేసి ఫైనల్ డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించేందుకు నవంబర్ 21 చివరి తారీఖు
  • పేమెంట్ చెల్లించిన రశీదును rfq@bcci.tv మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది
  • ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, బెట్టింగ్‌, ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌, అల్కహాల్, టొబాకో, రియల్ మనీ గేమింగ్స్​ లాంటి సంస్థలు, కంపెనీలు టెండర్​లో పాల్గొనడానికి లేదు. ఆయా కంపెనీలపై బీసీసీఐ నిషేదం విధించింది
  • టెండర్​లో పాల్గొనాలంటే పైన పేర్కొన్న నిబంధనలు, షరతులకు ఆయా కంపెనీలు కచ్చితంగా లోబడి ఉండాల్సిందే. అలాగే కంపెనీలు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి నవంబర్ 12 దాకా ఉంది

WPL 2026 వేలం
వచ్చే సీజన్​కు ప్లేయర్ల మెగా వేలం నవంబర్ 26 నుంచి 29 మధ్యలో జరగనుంది. ప్రతీ ఫ్రాంచైజీకి రూ.15 కోట్ల పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంటుంది. ఒక్కో జట్టు గరిష్ఠంగా ఐదుగురు ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. రిటెన్షన్​లో తొలి ప్లేయర్​కు గరిష్ఠంగా రూ.3.5 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒక రైట్​ టు మ్యాచ్ కార్డ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే నవంబర్ 05 వరకు అన్ని జట్లు తాము రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్​ను సమర్పించాల్సి ఉంది.

  • రిటెన్షన్ 1: రూ. 3.5 కోట్లు
  • రిటెన్షన్ 2: రూ. 2.5 కోట్లు
  • రిటెన్షన్ 3: రూ. 1.75 కోట్లు
  • రిటెన్షన్ 4: రూ. కోటి
  • రిటెన్షన్ 5: రూ. 50 లక్షలు

