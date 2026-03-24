IPLలో కొత్త రూల్స్- ఆ రెండూ బ్యాన్- ఆటగాళ్లకు BCCI కఠిన నిబంధనలు

మరో నాలుగు రోజుల్లోనే ఐపీఎల్ షురూ- లీగ్ ప్రారంభానికి ముందు బీసీసీఐ కఠిన నిబంధనలు- ఈ రూల్స్ మీకు తెలుసా?

IPL New Rules (Source : AFP)
Published : March 24, 2026 at 10:28 AM IST

IPL New Rules 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మేనియా మరో నాలుగు రోజుల్లో షురూ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని జట్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాయి. దాదాపు స్టార్ ఆటగాళ్లంతా తమతమ టీమ్ క్యాంపులకు చేరుకున్నారు. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్​తో ఈ సీజన్​ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) ఈ సీజన్‌కు ముందు కొత్తగా 10 నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ఆటగాళ్లకు కూడా కఠిన షరతులు విధించింది. మరి ఈ రూల్స్ ఏంటంటే?

ప్రాక్టీస్ సెషన్ బ్యాన్!
కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం, మ్యాచ్ జరిగే రోజు ఇరుజట్లకు ప్రాక్టీస్ సెషన్​ బ్యాన్​ చేశారు. ఇదివరకు మ్యాచ్​ రోజు కూడా ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. కానీ, ఇకపై మ్యాచ్ డే ప్రాక్టీస్ సెషన్​కు ఎలాంటి అనుమతి లేదు. మైదానంలో పిచ్ నాణ్యతను కాపాడేందుకు, ఇరుజట్ల పట్ల నిష్పక్షపాతంగా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆఖరి నిమిషంలో పిచ్​లు మార్చాలన్న విజ్ఞప్తులు ఉండవు!

నో షేరింగ్!
ఇరు జట్లకు ప్రాక్టీస్ కోసం మైదానంలో చెరో పిచ్ కేటాయిస్తారు. అయితే ప్రత్యర్థికి కేటాయించిన పిచ్​ను మరో జట్టు ఉపయోగించకూడదు. అంటే ఓ టీమ్ ప్రాక్టీస్ ముందుగానే పూర్తైనప్పటికీ, వాళ్ల పిచ్​ను ప్రత్యర్థి జట్టు వాడకూడదు. ఏ జట్టుకు కూడా స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్​ ఉండకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే మెయిన్ పిచ్​ను హోం టీమ్​ కూడా వాడుకునేందుకు వీల్లేదు! అందుకోసం ప్రాక్టీస్​లో రేంజ్ హిట్టింగ్ కోసం రెండు నెట్స్, ఒక సైడ్ వికెట్ అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. దీంతో మెయిన్ పిచ్ వాడకుండా ఉండేలా నిలువరించేందుకు ఈ నెట్స్ ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాకుండా ఈసారి ప్రాక్టీస్​లో ఓపెన్ నెట్లకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు.

నో ఫిట్​నెస్ టెస్ట్!
మ్యాచ్‌ జరిగే రోజు మైదానంలో మెయిన్ స్వ్కాడ్​లో ఉన్న ఆటగాళ్లకు ఫిట్‌నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించడంపై నిషేధం విధించారు. దీంతో తుది జట్టు కూర్పులో మ్యాచ్​కు ముందు అనవసరమైన డ్రామా ఉండదు.

టోర్నమెంట్‌కు ముందు లేదా టోర్నీ జరుగుతున్న సమయంలో ప్రాక్టీస్ సెషన్స్​కు గుర్తింపు పొందిన సిబ్బందికి మాత్రమే డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌, మైదానంలోకి అనుమతి ఉంటుంది. ఒకవేళ జట్టుకు అదనపు సహాయక సిబ్బంది (నెట్ బౌలర్స్​ కోసం) అవసరం అయితే ముందుగానే బీసీసీఐ నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత వారికి ఐడీ కార్టు జారీ చేస్తారు.

మరికొన్ని నిబంధనలు ఇవే!

  • ప్రాక్టీస్ కోసం హోటల్ నుంచి మైదానానికి ఆటగాళ్లంతా టీమ్ బస్సుల్లోనే రావాల్సి ఉంటుంది. ప్లేయర్ల భద్రత, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ​ఇక ఆటగాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు ప్రాక్టీస్​కు హాజరు కావాలనుంకుంటే మాత్రం వేరే ఇతర వాహనాల్లోనే రావాల్సి ఉంటుంది. వీళ్లకు టీమ్ బస్సులో ప్రయాణించడం నిషేధం
  • మ్యాచ్ రోజుల్లో ప్రాక్టీస్, ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్‌కు సంబంధించి ఎటువంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నా స్టేడియం నిర్వాహకులనే ముందుగా సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది
  • ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది ఎల్​ఈడీ బోర్డుల ముందు కూర్చోకూడదు. అయితే మ్యాచ్ ఆడుతున్న ప్లేయర్లకు టవల్స్, వాటర్ బాటిళ్లు అందించేవాళ్లు మాత్రం అక్కడ కూర్చోవచ్చు
  • ఆరెంజ్, పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్లు మ్యాచ్ ప్రారంభంలో కనీసం రెండు ఓవర్లపాటు అవి ధరించాల్సి ఉంటుంది. బ్రాడ్​కాస్టర్లు విజువల్స్ కవర్ చేసేందుకు ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చారు
  • మ్యాచ్ అనంతరం ప్రజెంటేషన్ సమయంలో ఆటగాళ్లు స్లీవ్ లెస్ జెర్సీలు, ఫ్లిఫ్ ఫ్లాప్ చెప్పులు ధరించి రావడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. ఎవరైనా ఈ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే తొలిసారి మందలించి వదిలేస్తారు. ఇది మళ్లీ రిపీట్ అయితే భారీగా ఫైన్ విధించనున్నారు
  • మ్యాచ్ సమయంలో జట్టు వైద్యునితో సహా కేవలం 12 మంది గుర్తింపు పొందిన సహాయక సిబ్బందికి మాత్రమే అనుమతి ఉంది
  • ఆటగాడు ఎవరైనా జెర్సీ నెంబర్ మార్చుకోవాలనుంటే మ్యాచ్​కు కనీసం 24 గంటల ముందు సమాచారం ఇవ్వాలి

