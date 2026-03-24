IPLలో కొత్త రూల్స్- ఆ రెండూ బ్యాన్- ఆటగాళ్లకు BCCI కఠిన నిబంధనలు
మరో నాలుగు రోజుల్లోనే ఐపీఎల్ షురూ- లీగ్ ప్రారంభానికి ముందు బీసీసీఐ కఠిన నిబంధనలు- ఈ రూల్స్ మీకు తెలుసా?
Published : March 24, 2026 at 10:28 AM IST
IPL New Rules 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మేనియా మరో నాలుగు రోజుల్లో షురూ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని జట్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాయి. దాదాపు స్టార్ ఆటగాళ్లంతా తమతమ టీమ్ క్యాంపులకు చేరుకున్నారు. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్తో ఈ సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) ఈ సీజన్కు ముందు కొత్తగా 10 నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ఆటగాళ్లకు కూడా కఠిన షరతులు విధించింది. మరి ఈ రూల్స్ ఏంటంటే?
ప్రాక్టీస్ సెషన్ బ్యాన్!
కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం, మ్యాచ్ జరిగే రోజు ఇరుజట్లకు ప్రాక్టీస్ సెషన్ బ్యాన్ చేశారు. ఇదివరకు మ్యాచ్ రోజు కూడా ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. కానీ, ఇకపై మ్యాచ్ డే ప్రాక్టీస్ సెషన్కు ఎలాంటి అనుమతి లేదు. మైదానంలో పిచ్ నాణ్యతను కాపాడేందుకు, ఇరుజట్ల పట్ల నిష్పక్షపాతంగా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆఖరి నిమిషంలో పిచ్లు మార్చాలన్న విజ్ఞప్తులు ఉండవు!
నో షేరింగ్!
ఇరు జట్లకు ప్రాక్టీస్ కోసం మైదానంలో చెరో పిచ్ కేటాయిస్తారు. అయితే ప్రత్యర్థికి కేటాయించిన పిచ్ను మరో జట్టు ఉపయోగించకూడదు. అంటే ఓ టీమ్ ప్రాక్టీస్ ముందుగానే పూర్తైనప్పటికీ, వాళ్ల పిచ్ను ప్రత్యర్థి జట్టు వాడకూడదు. ఏ జట్టుకు కూడా స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ ఉండకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే మెయిన్ పిచ్ను హోం టీమ్ కూడా వాడుకునేందుకు వీల్లేదు! అందుకోసం ప్రాక్టీస్లో రేంజ్ హిట్టింగ్ కోసం రెండు నెట్స్, ఒక సైడ్ వికెట్ అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. దీంతో మెయిన్ పిచ్ వాడకుండా ఉండేలా నిలువరించేందుకు ఈ నెట్స్ ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాకుండా ఈసారి ప్రాక్టీస్లో ఓపెన్ నెట్లకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు.
నో ఫిట్నెస్ టెస్ట్!
మ్యాచ్ జరిగే రోజు మైదానంలో మెయిన్ స్వ్కాడ్లో ఉన్న ఆటగాళ్లకు ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించడంపై నిషేధం విధించారు. దీంతో తుది జట్టు కూర్పులో మ్యాచ్కు ముందు అనవసరమైన డ్రామా ఉండదు.
టోర్నమెంట్కు ముందు లేదా టోర్నీ జరుగుతున్న సమయంలో ప్రాక్టీస్ సెషన్స్కు గుర్తింపు పొందిన సిబ్బందికి మాత్రమే డ్రెస్సింగ్ రూమ్, మైదానంలోకి అనుమతి ఉంటుంది. ఒకవేళ జట్టుకు అదనపు సహాయక సిబ్బంది (నెట్ బౌలర్స్ కోసం) అవసరం అయితే ముందుగానే బీసీసీఐ నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత వారికి ఐడీ కార్టు జారీ చేస్తారు.
🚨 THE BCCI GUIDELINES FOR IPL TEAMS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 24, 2026
❌ match day practices are not allowed.
❌ Floppies and sleeveless jerseys won’t be allowed in the Post match presentation.
⚠️ A warning will be served on the 1st breach of wearing Floppies and sleeveless.
💰 A financial penalty on… pic.twitter.com/1VDHhPBsCy
మరికొన్ని నిబంధనలు ఇవే!
- ప్రాక్టీస్ కోసం హోటల్ నుంచి మైదానానికి ఆటగాళ్లంతా టీమ్ బస్సుల్లోనే రావాల్సి ఉంటుంది. ప్లేయర్ల భద్రత, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక ఆటగాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు ప్రాక్టీస్కు హాజరు కావాలనుంకుంటే మాత్రం వేరే ఇతర వాహనాల్లోనే రావాల్సి ఉంటుంది. వీళ్లకు టీమ్ బస్సులో ప్రయాణించడం నిషేధం
- మ్యాచ్ రోజుల్లో ప్రాక్టీస్, ఫిట్నెస్ టెస్ట్కు సంబంధించి ఎటువంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నా స్టేడియం నిర్వాహకులనే ముందుగా సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది
- ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది ఎల్ఈడీ బోర్డుల ముందు కూర్చోకూడదు. అయితే మ్యాచ్ ఆడుతున్న ప్లేయర్లకు టవల్స్, వాటర్ బాటిళ్లు అందించేవాళ్లు మాత్రం అక్కడ కూర్చోవచ్చు
- ఆరెంజ్, పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్లు మ్యాచ్ ప్రారంభంలో కనీసం రెండు ఓవర్లపాటు అవి ధరించాల్సి ఉంటుంది. బ్రాడ్కాస్టర్లు విజువల్స్ కవర్ చేసేందుకు ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చారు
- మ్యాచ్ అనంతరం ప్రజెంటేషన్ సమయంలో ఆటగాళ్లు స్లీవ్ లెస్ జెర్సీలు, ఫ్లిఫ్ ఫ్లాప్ చెప్పులు ధరించి రావడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. ఎవరైనా ఈ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే తొలిసారి మందలించి వదిలేస్తారు. ఇది మళ్లీ రిపీట్ అయితే భారీగా ఫైన్ విధించనున్నారు
- మ్యాచ్ సమయంలో జట్టు వైద్యునితో సహా కేవలం 12 మంది గుర్తింపు పొందిన సహాయక సిబ్బందికి మాత్రమే అనుమతి ఉంది
- ఆటగాడు ఎవరైనా జెర్సీ నెంబర్ మార్చుకోవాలనుంటే మ్యాచ్కు కనీసం 24 గంటల ముందు సమాచారం ఇవ్వాలి
