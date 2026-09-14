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నఖ్వీకి మరో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారట- ట్రోఫీ స్వీకరణపై ముందే చెప్పామన్న బీసీసీఐ

ఫైనల్‌కు ముందే ఏసీసీకి తన నిర్ణయం చెప్పిన బీసీసీఐ- నఖ్వీ కాకుండా మరో అధికారి నుంచి ట్రోఫీ తీసుకుంటామని ప్రతిపాదన- ఆ ఆప్షన్‌కు అంగీకారం రాలేదన్న దేవజిత్ సైకియా

BCCI Mohsin Naqvi Trophy Row
భారత మహిళల జట్టు (@BCCIWomen)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 10:45 AM IST

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BCCI Mohsin Naqvi Trophy Row : మహిళల ఆసియా కప్ ట్రోఫీని భారత జట్టు తీసుకోకపోవడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే ఆ నిర్ణయానికి ముందు ఏం జరిగిందన్న సమాచారం తాజాగా బయటకు వచ్చింది. ఫైనల్ రోజు స్టేజ్‌పై పరిస్థితి చూసి టీమ్ఇండియా అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది. మోసిన్‌ నఖ్వీ ప్రెజెంటేషన్‌లో ఉంటే ఆయన చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోబోమని ఫైనల్‌కు ముందే ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధికారులకు బీసీసీఐ చెప్పినట్లు సమచారం. భారత్ టైటిల్ గెలిస్తే తమ వైఖరి ఎలా ఉంటుందో ముందుగానే తెలియజేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. మహిళల ఫైనల్‌కు నఖ్వీ ముఖ్య అతిథిగా వస్తారని ముందే సమాచారం ఉండటంతో బీసీసీఐ తన నిర్ణయాన్ని ఏసీసీకి చేరవేసింది.

నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ వద్దని
మోసిన్‌ నఖ్వీ ప్రస్తుతం ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అలాగే పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా, ఆ దేశ ఇంటీరియర్ మినిస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. భారత్‌పై ఆయన గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు, రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఆయన చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోకూడదనే నిర్ణయాన్ని బీసీసీఐ కొనసాగిస్తోంది. 2025 పురుషుల ఆసియా కప్ సమయంలో కూడా భారత జట్టు ఇదే స్టాండ్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు మహిళల జట్టు విషయంలో కూడా ముందుగానే అదే విషయం ఏసీసీకి తెలిపింది.

మరో ఆప్షన్ ఇచ్చిన భారత్
ఈ వ్యవహారంలో మరో ఆప్షన్‌ను కూడా బీసీసీఐ ఇచ్చినట్లు సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. ఏసీసీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఖలీద్ అల్ జరూనీ చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోవడానికి భారత మహిళల జట్టు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. ట్రోఫీని ఆయనతో ఇప్పించాలని బీసీసీఐ కోరిందన్నారు. అయితే ఆ ప్రతిపాదనకు నఖ్వీ అంగీకరించలేదని సైకియా తెలిపారు. ఆ తర్వాత అధికారిక ప్రెజెంటేషన్‌లో పాల్గొనలేదు. అలా తప్పుకోవడం తప్ప తమకు మరో మార్గం లేకపోయిందని చెప్పారు. ఈసారి విజేతల ట్రోఫీని పోడియంపైకి కూడా తీసుకురాలేదని తెలుస్తోంది.

40 నిమిషాల తర్వాత ప్రెజెంటేషన్
భారత్ శ్రీలంకను 72 పరుగుల తేడాతో ఓడించి ఆసియా కప్ గెలిచిన తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ మొదలయ్యేందుకు దాదాపు 40 నిమిషాలు పట్టింది. ముందుగా మ్యాచ్ అధికారులకు జ్ఞాపికలు ఇచ్చారు. తర్వాత శ్రీలంక కెప్టెన్ చమరి అథపత్తు, ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ స్టాఫ్ రన్నరప్ మెడల్స్ అందుకున్నారు. అథపత్తు రన్నరప్ చెక్‌ను నఖ్వీ చేతుల నుంచి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆమె బ్రాడ్‌కాస్టర్‌తో మాట్లాడారు. ఆ ఇంటర్వ్యూ ముగిసిన తర్వాత టీవీ ప్రసారం కూడా ముగిసింది. భారత ఆటగాళ్లకు విజేతల మెడల్స్ ఇవ్వడం, ట్రోఫీ అందించడం మాత్రం ఆ కార్యక్రమంలో జరగలేదు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ట్రోఫీ సెరిమనీ జరగకపోవడంతో అక్కడ కొంతసేపు ఏం జరుగుతోందన్న సందిగ్ధత కూడా నెలకొంది.

నిర్ణయంలో మార్పులేదు
ఎందుకు మళ్లీ అలానే చేస్తున్నారు అనే విషయంపైనా సైకియా మాట్లాడారు. గతంలో పురుషుల ఆసియా కప్ సమయంలో బీసీసీఐ తీసుకున్న స్టాండ్‌నే ఇప్పుడు కూడా కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. విదేశీ ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయులను గుర్తు చేసుకుంటూ తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవడం లేదని అన్నారు.

పురుషుల ట్రోఫీ ఇంకా రాలేదు
2025 పురుషుల ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో కూడా ఇదే తరహా పరిస్థితి వచ్చింది. పాకిస్థాన్‌ను ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు నఖ్వీ చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోలేదు. అప్పట్లో కూడా మరో ఏసీసీ అధికారి చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకునేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు టాక్ వచ్చింది. కానీ నఖ్వీ తానే ఇవ్వాలనే వైఖరిలో ఉండటంతో ప్రెజెంటేషన్ గంటకు పైగా ఆలస్యమైంది. చివరకు భారత జట్టు ట్రోఫీ లేకుండానే సెలబ్రేట్ చేసింది. ఆ టోర్నీలో భారత్, పాకిస్థాన్ మూడు సార్లు ఎదురుపడగా ఆటగాళ్లు హ్యాండ్‌షేక్ కూడా చేయలేదు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆ తర్వాత మేలో రెండు దేశాల మధ్య పెరిగిన ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఆ ఆసియా కప్ జరిగింది. ఆ ట్రోఫీ ఇప్పటికీ భారత్‌కు అందలేదు. ప్రస్తుతం అది దుబాయ్‌లోని ఏసీసీ కార్యాలయంలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

రెండు ట్రోఫీలు తీసుకుంటాము
మహిళల ఆసియా కప్ ట్రోఫీ ఎప్పుడు భారత్‌కు వస్తుందన్న దానిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి డేట్ ఇవ్వలేదు. మ్యాచ్ తర్వాత హెడ్ కోచ్ అమోల్ ముజుందార్‌ను ఇదే విషయం అడగగా, తన దగ్గర ఎలాంటి సమాచారం లేదని చెప్పారు. తమకు టోర్నమెంట్ ముగిసిపోయిందని, భారత్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిందని స్కోర్‌బోర్డుపై కనిపించిందని అన్నారు. ఇప్పుడు జట్టు ఆసియా గేమ్స్‌పై దృష్టి పెడుతుందని తెలిపారు. బీసీసీఐ మాత్రం రెండు ట్రోఫీలను ఏదో ఒక దశలో తీసుకుంటామని చెబుతోంది. మహిళల జట్టును అభినందించిన దేవజిత్ సైకియా, దేశం మొత్తం వారి విజయంపై గర్వంగా ఉందన్నారు. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ జట్టు ఈ విజయంతో మహిళల ఆసియా కప్‌ను ఎనిమిదోసారి గెలుచుకుంది. పురుషుల ట్రోఫీతో పాటు మహిళల ట్రోఫీని కూడా తర్వాత అధికారికంగా తీసుకుంటామని సైకియా చెప్పారు.

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