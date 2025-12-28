'గంభీర్ స్థానంలో టీమ్ఇండియాకు కొత్త కోచ్?'- ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- ఏం చెప్పిందంటే?
గంభీర్ను కోచ్ పదవిలోంచి తప్పించనున్నారని జోరుగా ప్రచారం- అతడి స్థానంలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ రానున్నాడని పుకార్లు- ఈ వ్యవహారంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన బీసీసీఐ సెక్రటరీ
Published : December 28, 2025 at 5:16 PM IST
Test Coach India BCCI : టీమ్ఇండియాకు ప్రస్తుతం హెడ్ కోచ్గా ఉన్న గౌతమ్ గంభీర్ను లిమిటెడ్ ఓవర్లకు పరిమితం చేసి, టెస్టు ఫార్మాట్కు కొత్త కోచ్ను నియమిస్తారని కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. వైట్బాల్ ఫార్మాట్లలో గంభీర్ కోచ్గా ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నా, టెస్టుల్లో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రావడం లేదు. దీంతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్కు కోచ్ను మార్చే పనిలో బీసీసీఐ ఉందని, ఇందుకోసం మాజీ క్రికెటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను కూడా సంప్రదించిందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రచారంపై బీసీసీఐ స్పందించింది. సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆ అంశంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
భారత జట్టులో కోచ్ మార్పు ప్రచారన్ని బీసీసీఐ కొట్టిపారేసింది. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్తో చర్చలు జరిపినట్లు వచ్చిన వార్తలను బోర్డు ప్రధాన కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఖండించారు. గంభీర్ను మారుస్తున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలు ఉత్తి పుకార్లేనని అభిమానులు వాటిని నమ్మకూడని చెప్పారు. అవన్నీ ఊహాజనిత వార్తలే అని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఎంతో ఆలోచించిన తర్వాతే బీసీసీఐ ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
'గౌతమ్ గంభీర్ను కోచ్ పదని నుంచి తప్పిస్తారని వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదు. అవన్నీ ఉత్త పుకార్లే. బోర్డు స్థాయిలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్చ జరగలేదు. కాంట్రాక్ట్ ప్రకారమే గౌతమ్ గంభీర్ కొనసాగుతాడు. మేము ఎవరినీ సంప్రదించలేదు. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ వరకూ గంభీర్తో కాంట్రాక్ట్ ఉంది. అప్పటిదాకా కోచింగ్ వ్యవస్థలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. గంభీర్పై మాకు విశ్వాసం ఉంది' అని సైకియా అన్నారు.
అలాగే ఇలాంటి పుకార్లు ఎలా వస్తాయో అర్థం కావడం లేదంటూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. 'అసలు ఇలాంటి వార్తలు ఎలా వస్తాయో కూడా అర్థం కావట్లేదు. మంచి పేరున్నటువంటి న్యూస్ ఏజెన్సీలు కూడా ఇలాంటి కథనాలు ప్రచురితం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. బయట ప్రజలు తమకు నచ్చిన విధంగా ఆలోచనలు చేస్తుంటారు. బీసీసీఐ మాత్రం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ఇవన్నీ ఎవరో కల్పించిన ఊహాజనితమైన వార్తలే' అని దేవజిత్ సైకియా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
On rumours of former Indian Cricketer VVS Laxman being the next coach of Indian Cricket Team, BCCI secretary Devajit Saikia speaks to ANI, he says " the reports currently circulating are entirely inaccurate and purely speculative. despite being carried by some reputed media… pic.twitter.com/bPnGwG2Qo6— ANI (@ANI) December 28, 2025
ఇదీ ప్రచారం!
గంభీర్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడాది కాలంలో భారత్ సొంతగడ్డపై రెండుసార్లు వైట్వాష్కు గురైంది. గతేడాది న్యూజిలాండ్ చేతిలో మూడుకు మూడు టెస్టుల్లో ఓడిన భారత్ స్వదేశంలో క్లీన్స్వీప్ అయ్యింది. దీంతో ఆ తర్వాత సీనియర్లు అశ్విన్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశారు. ఒకరకంగా ఈ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ గుడ్బై చెప్పేశారని అనుకోవచ్చు! అదేదో పొరపాటున జరిగిందని మర్చిపోయేలోపే, ఈ ఏడాది నవంబర్లో మరోసారి అలాంటి ఘోర పరాభవమే ఎదురైంది.
ఇటీవల సౌతాఫ్రికాతో టీమ్ఇండియా సొంతగడ్డపై రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ అలవోకగా గెలుస్తుందనుకున్న భారత్ ఓడిపోయి, ఏడాది వ్యవధిలో రెండోసారి వైట్వాష్కు గురైంది. దీంతో ఈసారి అందరూ గంభీర్నే నిందించారు. అతడిని కోచ్గా తప్పించాలని అనేక డిమాండ్లు వినిపించాయి. దీంతో బీసీసీఐ కూడా ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి పెట్టిందని, అందులో భాగంగానే లక్ష్మణ్తో సంప్రదింపులు జరిపిందని వార్తలు వచ్చాయి. మరో రెండు నెలల్లో టెస్టు జట్టుకు కోచ్ మార్పు ఉంటుందని ప్రచారం సాగింది. ఈ క్రమంలో బోర్డు సెక్రటరీ సైకియా ఈ పుకార్లకు చెక్ పెట్టారు. దీంతో గంభీరే కోచ్గా కొనసాగుతారని క్లారిటీ వచ్చేసింది.
'గంభీర్ కోచ్ కాదు, అతడు టీమ్ఇండియా మేనేజర్!'- వరల్డ్కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్
'రోహిత్, విరాట్కు గంభీర్ ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు'- మాజీ క్రికెటర్!