ETV Bharat / sports

భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి- జపాన్​తో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​కు డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?

ఆసియా క్రీడల కోసం ఈ నెలలోనే జపాన్‌కు వెళ్లనున్న భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు - అంతకుముందు జపాన్‌తో ఒక చరిత్రాత్మక మ్యాచ్

Ind vs Japan
భారత్ - జపాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ (SOurce : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 6:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Japan T20 Match : భారత్ క్రికెట్​లో అరుదైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. క్రికెట్ చరిచ్రలోనే మొట్టమొదటిసారి టీమ్ఇండియా జట్టు జపాన్​తో అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్​ ఆడనుంది. భారత్- జపాన్ మధ్య 75ఏళ్ల దౌత్య సంబంధాలకు గుర్తుగా పురుషుల జట్ల మధ్య ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నట్లు బీసీసీఐతోపాటు జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధికారికంగా వెల్లడించాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ ఇరుదేశాల క్రికెట్​లో చరిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలువనుంది.

బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఈ మ్యాచ్‌ను భారత క్రికెట్‌కు ఒక గొప్ప అవకాశంగా అభివర్ణించారు. జపాన్‌ ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి ఈ మ్యాచ్​ మంచి అవకాశమని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత్ - జపాన్ మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక స్నేహపూర్వక సంబంధాలను ప్రస్తావించిన సైకియా, దౌత్య సంబంధాల 75వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో క్రికెట్ భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని అన్నారు. క్రికెట్‌ను హద్దులు దాటి విస్తరించాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని బీసీసీఐ గుర్తిస్తోందని, క్రీడను బలోపేతం చేయడానికి జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్‌తో కలిసి పనిచేస్తామని కూడా సైకియా తెలిపారు.

ఈ మ్యాచ్​ పట్ల జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) నవోకి మియాజీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారత జట్టును జపాన్‌కు ఆహ్వానించడం తమ బోర్డుకు ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టమని నవోకి మియాజీ పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం సహాకారం అందించిన బీసీసీఐకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. భారత క్రికెట్ అభిమానులు జపాన్‌కు వస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, స్థానిక జపనీస్ ప్రజలు మ్యాచ్‌ను వీక్షించి, తమ జట్టుకు మద్దతు తెలపాలని ఆయన కోరారు. భారత్ వంటి బలమైన జట్టుతో ఆడటం జపనీస్ ఆటగాళ్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించుకునే గొప్ప అవకాశంగా నిలుస్తుంది.

కాగా, 'సుజుకి కప్' పేరుతో ఈ మ్యాచ్​ను నిర్వహించనున్నారు. ఇది 2026 సెప్టెంబర్ 22న తోచిగి ప్రాంతంలోని 'సానో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్'లో జరుగునుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 9:30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.

TAGGED:

IND VS JAPAN T20 MATCH
IND VS JAPAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.