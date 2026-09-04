భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి- జపాన్తో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్కు డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?
ఆసియా క్రీడల కోసం ఈ నెలలోనే జపాన్కు వెళ్లనున్న భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు - అంతకుముందు జపాన్తో ఒక చరిత్రాత్మక మ్యాచ్
Published : September 4, 2026 at 6:25 PM IST
Ind vs Japan T20 Match : భారత్ క్రికెట్లో అరుదైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. క్రికెట్ చరిచ్రలోనే మొట్టమొదటిసారి టీమ్ఇండియా జట్టు జపాన్తో అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ ఆడనుంది. భారత్- జపాన్ మధ్య 75ఏళ్ల దౌత్య సంబంధాలకు గుర్తుగా పురుషుల జట్ల మధ్య ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నట్లు బీసీసీఐతోపాటు జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధికారికంగా వెల్లడించాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ ఇరుదేశాల క్రికెట్లో చరిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలువనుంది.
బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఈ మ్యాచ్ను భారత క్రికెట్కు ఒక గొప్ప అవకాశంగా అభివర్ణించారు. జపాన్ ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి ఈ మ్యాచ్ మంచి అవకాశమని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత్ - జపాన్ మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక స్నేహపూర్వక సంబంధాలను ప్రస్తావించిన సైకియా, దౌత్య సంబంధాల 75వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో క్రికెట్ భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని అన్నారు. క్రికెట్ను హద్దులు దాటి విస్తరించాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని బీసీసీఐ గుర్తిస్తోందని, క్రీడను బలోపేతం చేయడానికి జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్తో కలిసి పనిచేస్తామని కూడా సైకియా తెలిపారు.
ఈ మ్యాచ్ పట్ల జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) నవోకి మియాజీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారత జట్టును జపాన్కు ఆహ్వానించడం తమ బోర్డుకు ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టమని నవోకి మియాజీ పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం సహాకారం అందించిన బీసీసీఐకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. భారత క్రికెట్ అభిమానులు జపాన్కు వస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, స్థానిక జపనీస్ ప్రజలు మ్యాచ్ను వీక్షించి, తమ జట్టుకు మద్దతు తెలపాలని ఆయన కోరారు. భారత్ వంటి బలమైన జట్టుతో ఆడటం జపనీస్ ఆటగాళ్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించుకునే గొప్ప అవకాశంగా నిలుస్తుంది.
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
కాగా, 'సుజుకి కప్' పేరుతో ఈ మ్యాచ్ను నిర్వహించనున్నారు. ఇది 2026 సెప్టెంబర్ 22న తోచిగి ప్రాంతంలోని 'సానో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్'లో జరుగునుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 9:30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.