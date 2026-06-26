వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఇప్పుడే ఛాన్స్ రాదా? అసలు గౌతమ్ గంభీర్ ప్లాన్ ఏంటి?
వైభవ్ సూర్యవంశీపై బీసీసీఐ కీలక వ్యాఖ్యలు - ఫామ్లో ఉన్న ఆటగాళ్లను పక్కనపెట్టి ఛాన్స్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదన్న కోచ్
Published : June 26, 2026 at 10:55 AM IST
BCCI on Vaibhav Sooryavanshi : టీమ్ఇండియాలో ప్రస్తుతం యువ ఆటగాళ్ల హవా నడుస్తోంది. రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ లాంటి దిగ్గజాలు టీ20 ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో అభిషేక్ శర్మ సంజు శాంసన్ లాంటి వాళ్లు జట్టులోకి సరికొత్త అటాకింగ్ ఫ్లేవర్ తీసుకొచ్చారు. అయితే వీటన్నింటికంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఫోకస్ అంతా 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ మీదే ఉంది. ఐపీఎల్లో ప్రపంచస్థాయి బౌలర్లను సైతం వణికించి 776 పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న ఈ కుర్రాడికి ఐర్లాండ్ టూర్లో కచ్చితంగా అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ వస్తుందని అందరూ ఆశించారు. అతి చిన్న వయసులోనే దేశం కోసం అరంగేట్రం చేసిన రికార్డు సృష్టిస్తాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం దీనిపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. కుర్రాడికి ఛాన్స్ ఇచ్చే విషయంలో ఎలాంటి వ్యూహం ఫాలో అవుతున్నారో బీసీసీఐ ఈ సందర్భంగా వివరించింది.
అరంగేట్రం ఇప్పుడే కాదు
ఐర్లాండ్లోని బెల్ఫాస్ట్ మైదానంలో జరగాల్సిన తొలి మ్యాచ్కు ముందు బీసీసీఐ ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్యాన్స్ అంతా ఈ వండర్ కిడ్ అరంగేట్రం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ టీమ్ వాతావరణం ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పదని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. టీమిండియా బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ మ్యాచ్కు ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. వైభవ్ అసాధారణమైన టాలెంట్ ఉన్న ఆటగాడు అని ప్రశంసిస్తూనే, అతనికి తుది జట్టులో ఛాన్స్ ఇచ్చే విషయంలో మేనేజ్మెంట్ ఆలోచన ఎలా ఉందో చాలా స్పష్టంగా వివరించారు.
జట్టుకే మొదటి ప్రాధాన్యం
హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మార్క్ కోచింగ్ ఫిలాసఫీ ఎలా ఉంటుందో బ్యాటింగ్ కోచ్ మాటలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. గంభీర్ ఎప్పుడూ కూడా వ్యక్తులకంటే జట్టుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ ఐర్లాండ్ సిరీస్లో కెప్టెన్ హెడ్ కోచ్ ఇద్దరూ కలిసే తుది జట్టును ఎంపిక చేస్తారని సితాన్షు చెప్పారు. ఒకవేళ వైభవ్ తుది జట్టులో ఉంటే చాలా సంతోషం అని లేకపోయినా కూడా అతను ఇండియన్ టీమ్లో ఒక భాగమే కాబట్టి ఎలాంటి బాధ లేదని ఆయన అన్నారు. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు అతనికి కచ్చితంగా అవకాశాలు వస్తాయని అప్పటివరకు ఓపిక పట్టాల్సిందేనని ఆయన చెప్పారు.
ఫామ్లో ఉన్న వాళ్లని తీసేయలేమని క్లారిటీ
ఒక కుర్రాడికి రికార్డు స్థాయిలో అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న ఇతర ఆటగాళ్లను పక్కన పెట్టడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని కోచ్ సితాన్షు కుండబద్దలు కొట్టారు. సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ లాంటి వాళ్లు నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తూ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్లను కేవలం వైభవ్ కోసం డ్రాప్ చేస్తే అది ఆ ప్లేయర్లకు చాలా పెద్ద అన్యాయం చేసినట్లు అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఒక ప్లేయర్కు అవకాశం ఇవ్వడానికి మరొకరికి అన్యాయం చేయడానికి మధ్య చాలా చిన్న గీత ఉంటుందని ఆ గీతను మేనేజ్మెంట్ దాటకూడదని ఆయన చాలా స్పష్టంగా తమ విధానాన్ని బయటపెట్టారు.
డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం ముఖ్యం
క్రికెట్ లాంటి క్రీడలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నమ్మకం ఎంతో ముఖ్యం. నిలకడగా పరుగులు సాధించిన వాళ్లకు కచ్చితంగా తుది జట్టులో చోటు దక్కుతుందనే నమ్మకం ఆటగాళ్లలో ఉండాలి. కేవలం మీడియాలో వస్తున్న క్రేజ్ చూసి ఒక ప్లేయర్ను బెంచ్ మీద కూర్చోబెడితే ఆ నమ్మకం దెబ్బతింటుంది. పైగా వైభవ్కు ఇంకా 15 ఏళ్ల వయసు మాత్రమే ఉండటంతో అతని ముందు దశాబ్దానికి పైగా ఆడే అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంది. ముందుగా అతను డగౌట్లో కూర్చొని సీనియర్లను చూసి టీమ్ కల్చర్ను నేర్చుకుంటే అతనికి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ప్రెజర్ ఈజీగా అర్థమవుతుందని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.
అవకాశాల కోసం వెయిటింగ్
ప్రస్తుతం టీమ్లో టీ20 ఫార్మాట్కు సంబంధించి టాప్ ఆర్డర్లో ఆడే అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్న బ్యాటర్లు చాలామంది ఉన్నారు. ఇది ఒక రకంగా కెప్టెన్ కోచ్లకు పెద్ద సవాల్ లాంటిదే అని చెప్పాలి. అందుకే గంభీర్ టీమ్ ఫస్ట్ అనే ఒకే ఒక రూల్తో ముందుకు వెళ్తున్నారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ కచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో బ్లూ జెర్సీ వేసుకొని మైదానంలో అడుగుపెడతాడు. అయితే ఎవరో ఒకరిని బలవంతంగా తప్పించి ఛాన్స్ ఇవ్వడం కంటే, జట్టులో సహజంగా ఒక స్థానం ఖాళీ అయినప్పుడు అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని బీసీసీఐ చూస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే హైప్ కంటే కూడా మెరిట్ ద్వారానే అతను ఎంట్రీ ఇవ్వాలని కోచ్లు భావిస్తున్నారు.
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