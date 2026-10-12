'దిల్లీ నుంచి అహ్మదాబాద్కు'- భారత్ vs శ్రీలంక వన్డే వేదిక మార్పుపై బీసీసీఐ స్పందన ఇదే
భారత్- శ్రీలంక మధ్య డిసెంబర్లో జరగనున్న వన్డే సిరీస్పై కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ దిల్లీ నుంచి అహ్మదాబాద్కు మారనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Published : October 12, 2026 at 6:11 PM IST
Ind vs SL 1st ODI 2026 : శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ఈ డిసెంబర్లో భారత్లో పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటలో ఆతిథ్య భారత్తో లంక మూడు మ్యాచ్ల వన్డే, మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ల్లో తలపడనుంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. ఇందులో దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. దిల్లీ నుంచి తొలి వన్డేను అహ్మదాబాద్కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై బీసీసీఐ స్పందించింది.
మొదటి వన్డే వేదిక మార్పునకు సంబంధించి ప్రచారం ఊపందుకోవడంతో బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అవన్నీ పుకార్లేనని కొట్టిపారేశారు. ఆ సమాచారం అవాస్తవమని, బీసీసీఐ అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు. ఆ మ్యాచ్ కచ్చితంగా అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలోనే జరుగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. షెడ్యూల్కు సంబంధించిన సమాచారం కోసం అందరూ బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. అలాగే, ద్వైపాక్షిక సిరీస్ మ్యాచ్ల వేదికలను ఒక నిర్దిష్ట విధానం ప్రకారమే ఖరారు చేస్తారని పేర్కొన్నారు.
BCCI Secretary Devajit Saikia has denied that India-Sri Lanka ODI, to be originally held in New Delhi on Decemebr 13, has been shifted to Ahmedabad. “Reports suggesting that the India–Sri Lanka ODI match scheduled in Delhi may be shifted to Ahmedabad are not accurate. There has been no such decision by the BCCI. "We request media colleagues to kindly refer to official BCCI communications for any updates regarding the schedule. Further, it needs to be reiterated that bilateral matches are primarily allotted by following a standard policy," said Saikia in a statement on Monday.— IANS (@ians_india) October 12, 2026
వేదిక మార్పుపై ప్రచారం ఎందుకు మొదలైంది?
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ప్రస్తుతం ఆధునీకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ స్టేడియంలో పిచ్తోపాటు, ఔట్ఫీల్డ్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను పూర్తిగా ఆధునీకరించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ పనులు డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి కాకపోవచ్చేమోనని అందుకే మ్యాచ్ వేదిక మారే అవకాశం ఉందని ప్రచారం మొదలైంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవ్వడంతో బీసీసీఐ స్పందించి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే బోర్డు సెక్రటరీ ఆ వార్తలను పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు.
శ్రీలంక పర్యటన షెడ్యూల్
శ్రీలంక ఈ పర్యటనలో ముందుగా వన్డేలు ఆడనుంది. మొదటి వన్డే డిసెంబర్ 13న దిల్లీలో జరగనుంది. ఆ తర్వాత తదుపరి రెండో మ్యాచ్ డిసెంబర్ 16న బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం, డిసెంబర్ 19న అహ్మదాబాద్ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో మూడో మ్యాచ్ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 22న రాజ్కోట్లో మొదటి టీ20 మ్యాచ్ జరుగుతుంది. డిసెంబర్ 24న కటక్లో రెండో టీ20, డిసెంబర్ 27న పుణెలో జరిగే మూడో టీ20తో ఈ టూర్ ముగుస్తుంది.