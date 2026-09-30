టీమ్ఇండియా చీఫ్ సెలెక్టర్ను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు- అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి?
అగార్కర్ తర్వాత కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్పై ఫోకస్- ఈ పోస్టుకు మాజీ క్రికెటర్ అయితే సరిపోదు- అప్లికేషన్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ వరకు ఒక ప్రాసెస్ - అసలు జీతం ఎంత ఉంటుంది?
Published : September 30, 2026 at 4:13 PM IST
India Chief Selector Selection : టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్ అనౌన్స్ అయిన ప్రతిసారి ప్లేయర్ల కంటే ముందు సెలెక్టర్ల నిర్ణయాలపైనే ఎక్కువ కామెంట్స్ వస్తుంటాయి. ఎవరు జట్టులోకి వచ్చారు? ఎవరిని పక్కన పెట్టారు? కెప్టెన్గా ఎవరిని తీసుకున్నారు? ఇలా ప్రతి నిర్ణయం వెనుక సెలెక్షన్ కమిటీ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆ కమిటీకి అజిత్ అగార్కర్ చైర్మన్గా ఉన్నాడు. అయితే ఆయన పదవీకాలం వచ్చే నెలలో ముగుస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ ఇంకోసారి ఆయనకు పొడగింపు ఇచ్చే ఆలోచనలో లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్గా ఎవరు వస్తారని? ఆసక్తి నెలకొంది. ఇప్పటికైతే ఆ బాధ్యతలను స్వీకరించే రేస్లో మాజీ క్రికెట్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా ఉన్నాడని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మరి ఈ పోస్టుకు అభ్యర్థిని ఎలా ఎంపిక చేస్తారు? ఎవరు అర్హులు? అసలు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలు తెలుసుకుందామా?
ముందుగా అప్లికేషన్స్
పురుషుల సీనియర్ సెలెక్షన్ కమిటీలో ఖాళీ ఏర్పడితే బీసీసీఐ ముందుగా అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ కోరుతుంది. అర్హత ఉన్న మాజీ క్రికెటర్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన అప్లికేషన్స్ను స్క్రీనింగ్ చేసి, అందులో కొంతమంది పేర్లను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. 2023లో అగార్కర్ ఎంపిక సమయంలో కూడా క్రికెట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ చేసింది. చివరకు అగార్కర్ పేరును సిఫార్సు చేయడంతో ఆయన సెలెక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ సీటులోకి వచ్చాడు.
రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి?
అయితే ఈ పోస్టుకు మాజీ క్రికెటర్ అయితే సరిపోదు. ఇందుకోసం బీసీసీఐ కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు పెట్టింది. ఆ నిబంధనల ప్రకారం పోస్టుకు అప్లై చేయాలనుకునే సదరు అభ్యర్థి, కనీసం 7 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడి ఉండాలి. లేదంటే 30 ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడిన అనుభవం ఉండాలి. మరో ఆప్షన్గా 10 వన్డేలు, 20 ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడిన వాళ్లు కూడా అప్లై చేయవచ్చు. ఈ మూడు నిబంధనల్లో ఏదో ఒక అర్హత ఉంటే సరిపోతుంది. దీంతోపాటు అన్ని ఫార్మాట్ల క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయి కనీసం ఐదేళ్లు కూడా పూర్తై ఉండాలి.
మరో రూల్ కూడా!
మ్యాచ్ల అనుభవంతో పాటు గతంలో బీసీసీఐ కమిటీల్లో పనిచేసిన కాలాన్ని కూడా చూస్తారు. బీసీసీఐకి చెందిన ఏదైనా క్రికెట్ కమిటీలో మొత్తం ఐదేళ్లు సభ్యుడిగా పనిచేసిన వ్యక్తి సెలెక్షన్ కమిటీలోకి రావడానికి అర్హుడు కాదు. అందుకే అప్లికేషన్ వచ్చిన వెంటనే పేరు ఫైనల్ కాదు. ప్లేయింగ్ కెరీర్, రిటైర్మెంట్ డేట్, గతంలో ఉన్న పదవులు అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ స్టెప్కు తీసుకెళ్తారు.
చీఫ్ సెలెక్టర్ ఎలా అవుతారు?
బీసీసీఐ ముందుగా సెలెక్షన్ కమిటీకి సభ్యులను ఎంపిక చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ సభ్యుల్లో ఒకరిని కమిటీ చైర్మన్గా నియమిస్తుంది. ఆ చైర్మన్నే చీఫ్ సెలెక్టర్ అంటారు. అంటే చీఫ్ సెలెక్టర్ కోసం వేరుగా ఒకరిని నేరుగా తీసుకోరు. ముందుగా సెలెక్టర్గా ఎంపిక కావాలి. తర్వాత అనుభవం, అర్హతలను చూసి కమిటీకి చైర్మన్ బాధ్యత ఇస్తారు. అలా ఎంపికైన వాళ్లకు మూడేళ్ల పదవీకాలం ఉంటుంది.
చీఫ్ ఒక్కరే టీమ్ సెలెక్ట్ చేయడు
చీఫ్ సెలెక్టర్ పేరు ఎక్కువగా వినిపించినా జట్టును ఆయన ఒక్కరే ఫైనల్ చేయడు. సీనియర్ మెన్స్ సెలెక్షన్ కమిటీలో మిగతా సెలెక్టర్లు కూడా ఉంటారు. దేశవాళీ క్రికెట్, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు, ప్లేయర్ల ఫామ్, ఫిట్నెస్, జట్టు అవసరాలు అన్నీ చూసి కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లకు స్క్వాడ్స్ ఎంపిక చేయడం ఈ కమిటీ అసలు పని. అవసరమైనప్పుడు ఆయా ఫార్మాట్లకు కెప్టెన్ను ఎంపిక చేయడం కూడా వీళ్ల బాధ్యతల్లోనే ఉంటుంది.
మ్యాచ్లు కూడా చూడాలి
మీటింగ్లో కూర్చుని ప్లేయర్ల పేర్లు చెప్పడమే సెలెక్టర్ పని కాదు. దేశవాళీ, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు చూసేందుకు ప్రయాణించాలి. కొత్త టాలెంట్ను గుర్తించాలి. జట్టు బెంచ్కు స్ట్రెంగ్త్ పెంచేలా ప్లేయర్లను ఫాలో కావాలి. జట్టు ప్రదర్శనపై రిపోర్ట్స్ తయారు చేసి బీసీసీఐ అపెక్స్ కౌన్సిల్కు ఇవ్వాలి. అవసరమైతే సెలెక్షన్ నిర్ణయాల గురించి మీడియాతో మాట్లాడటం కూడా ఈ పోస్టులో భాగమే.
జీతం ఎంత?
చీఫ్ సెలెక్టర్కు ఎంత జీతం ఇవ్వాలి? అనే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ను బీసీసీఐ తన ప్రతి రిక్రూట్మెంట్ నోటీస్లో ప్రకటించదు. అయితే మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం అగార్కర్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ పోస్టుకు ఏడాదికి సుమారు రూ.3 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇతర సెలెక్టర్లకు చైర్మన్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, అప్పటి నిర్ణయాల ఆధారంగా కూడా ఈ జీతం మారొచ్చు. కానీ ప్రపంచం క్రికెట్లో అత్యధిక స్థాయి జీతాలు బీసీసీఐ సభ్యులు అందుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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