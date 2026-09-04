BCCI సంచలన నిర్ణయం- ఒకేసారి 62 మంది క్రికెటర్లపై నిషేధం- లిస్ట్లో వరల్డ్కప్ విన్నర్ కూడా!
62 మంది ఆటగాళ్లపై నిషేధం విధించిన బీసీసీఐ! - వయసు తప్పుగా చూపించడంతోనే చర్యలు
Published : September 4, 2026 at 4:17 PM IST
BCCI Ban 62 Players : ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో వాస్తవ వయసును దాటిపెట్టి తప్పుడు (Age Fraud) సమాచారం ఇచ్చిన 62 మంది ఆటగాళ్లపై బీసీసీఐ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. వాళ్లందరిపై నిషేధం విధిస్తూ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రీసెంట్గా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బంగాల్ (CAB) రాష్ట్ర స్థాయిలో తమ ఆటగాళ్లకు ప్రీ సీజన్ సర్టిఫికెట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ డ్రైవ్ చేపట్టింది. అయితే కొందరు ఆటగాళ్లు తమ వయసును తప్పుగా చూపించిన వ్యవహారం ఈ డ్రైవ్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో సదరు ఆటగాళ్లను బీసీసీఐ బ్యాన్ చేసింది. ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
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ఈ నిషేధిత జాబితాలో పలువురి పేర్లు ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. 2022 అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్న రవి కుమార్ పేరు ఇందులో ఉంది. అలాగే, ఆస్ట్రేలియా అండర్ 19 జట్టుతో సిరీస్ కోసం భారత అండర్- 19 జట్టుకు ఎంపికైన లెగ్ స్పిన్నర్ రోహిత్ యాదవ్ పేరు కూడా ఈ జాబితాలో ఉండడం షాక్కు గురిచేస్తుంది. దీంతో అతడిపై బీసీసీఐ బీసీసీఐ రెండేళ్లపాటు నిషేధం విధించింది. కాగా, సెప్టెంబర్- అక్టోబర్ మధ్య భారత్ - ఆస్ట్రేలియా అండర్ 19 జట్లు ఐదు వన్డేలు, రెండు మల్టీ డే మ్యాచ్ల సిరీస్ల్లో తలపడనున్నాయి. అతడు ఈ రెండింటికీ ఎంపికయ్యాడు.
ఆటగాళ్లు తమ వయసు పేర్కొనే క్రమంలో ఇటీవల మోసాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ నిరంతరం దీనిపై పర్యవేక్షణ జరిపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే బంగాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇటీవల తన ఆటగాళ్ల కోసం డాక్యుమెంటేషన్ డ్రైవ్ నిర్వహించగా, అందులో లెగ్ స్పిన్నర్ రోహిత్ యాదవ్ వ్యవహారం బయటపడింది. బంగాల్కు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రోహిత్, నిర్ణీత పరిమితి కంటే అతడి వయసు 27 నెలలు ఎక్కువ ఉన్నట్లు తేలింది. స్టేట్ బోర్డు నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. దీంతో బీసీసీఐకి అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘాలకు ఈ నిషేధం గురించి సమాచారం అందించింది. మరోవైపు, బంగాల్ బోర్డు రికార్డుల ప్రకారం రవి కుమార్ వయసులో 45 నెలల వ్యత్యాసం ఉంది.
ఏజ్ కేటగిరీ విభాగాల్లోని ఆటగాళ్ల రికార్డులలో కూడా అసోసియేషన్ పొరపాట్లను గుర్తించింది. ఆటగాళ్ల డాక్యుమెంట్లు, పుట్టిన తేదీ రికార్డుల సమగ్ర పరిశీలనలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన జాబితాను సీఏబీ తన వెబ్సైట్లో కూడా ప్రచురించింది. అండర్-19 స్థాయిలో వయసు నిర్ధారణ ప్రక్రియలో భాగంగా, ఆటగాళ్లు తమ జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలతో పాటు పాఠశాల, కళాశాల విద్యా అర్హతలకు సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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