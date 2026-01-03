'ఆ బంగ్లా ఆటగాడిని రిలీజ్ చేయండి'- కేకేఆర్కు BCCI ఆదేశం
బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ను విడుదల చేయాలని ఆదేశం
Published : January 3, 2026 at 11:07 AM IST
BCCI On IPL Bangladesh Player : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ ఫాస్ట్బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ దక్కించుకోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముస్తాఫిజుర్ను తమ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాలని కేకేఆర్ను ఆదేశించింది. ఒకవేళ వారు ప్రత్యామ్నాయంగా మరొక ప్లేయర్ను కోరితే దానికి కూడా అనుమతిస్తుందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న తాజా పరిణామాల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, " due to the recent developments that are going on all across, bcci has instructed the franchise kkr to release one of their players, mustafizur rahman of bangladesh, from their squad and bcci has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp— ANI (@ANI) January 3, 2026