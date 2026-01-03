ETV Bharat / sports

'ఆ బంగ్లా ఆటగాడిని రిలీజ్​ చేయండి'- కేకేఆర్‌కు BCCI ఆదేశం

బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మాన్‌ను విడుదల చేయాలని ఆదేశం

BCCI On IPL Bangladesh Player
Mustafizur Rahman (ANI, KKR 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 11:07 AM IST

BCCI On IPL Bangladesh Player : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (IPL) మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్‌ ఫాస్ట్‌బౌలర్‌ ముస్తాఫిజుర్‌ రెహమాన్‌ను కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ దక్కించుకోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముస్తాఫిజుర్​ను తమ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాలని కేకేఆర్​ను ఆదేశించింది. ఒకవేళ వారు ప్రత్యామ్నాయంగా మరొక ప్లేయర్​ను కోరితే దానికి కూడా అనుమతిస్తుందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్‌ సైకియా తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న తాజా పరిణామాల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

BCCI ON KKR BANGLADESH PLAYER
BCCI ON IPL BANGLADESH PLAYER

