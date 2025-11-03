ETV Bharat / sports

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

ప్రపంచ కప్ విజేత టీమ్ ఇండియాకు బీసీసీఐ రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ

World Cup Prize Money
World Cup Prize Money (AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 7:39 AM IST

BCCI announces Rs 51 crore : ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించిన టీమ్ఇండియాకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) భారీ బొనాంజా ప్రకటించింది. విజేతగా నిలిచి భారత మహిళల భారీ ప్రైజమనీని ప్రకటించింది. విన్నింగ్ టీమ్‌లోని క్రీడాకారులు, కోచ్‌లు, సహాయక సిబ్బంది అందరికీ కలిపి రూ.51 కోట్ల భారీ నగదు బహుమతిని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా ప్రకటించారు.

నాటి స్ఫూర్తిని రగిలించిన విజయం
2005, 2017 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్‌లో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను చెరిపేస్తూ, టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు ఈసారి అద్భుత ప్రదర్శనతో మొట్టమొదటి ప్రపంచ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజయాన్ని 1983లో కపిల్ దేవ్ నాయకత్వంలో పురుషుల జట్టు సాధించిన చారిత్రక విజయంతో పోల్చారు బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా. ఫైనల్‌లో జట్టు గెలిచిన తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

"1983లో కపిల్ దేవ్ భారతకు ప్రపంచకప్ గెలిపించి క్రికెట్‌కు కొత్త యుగానికి నాంది పలికారు. ఆ సమయంలో దేశంలో కలిగిన ఉత్సాహం, ప్రేరణను ఈరోజు మా మహిళా జట్టు మళ్లీ అందించింది. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలోని ఈ జట్టు కేవలం ట్రోఫీనే కాదు, దేశ ప్రజల హృదయాలన్నింటినీ గెలుచుకుంది. మహిళా క్రికెటర్ల తదుపరి తరం కోసం ఒక కొత్త మార్గాన్ని ఏర్పరిచింది. ముఖ్యంగా, మా జట్టు సెమీఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించినప్పుడే మహిళా క్రికెట్ మరొక స్థాయికి చేరిందని చెప్పాలి" అని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా అన్నారు.

జై షాపై ప్రశంసలు
బీసీసీఐ కార్యదర్శిగా జై షా హయాంలో మహిళల క్రికెట్‌కు ఎనలేని ప్రోత్సాహం లభించిందని సైకియా తెలిపారు. సమాన వేతనం వంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు. గత నెలలో ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా చొరవతో మహిళల టోర్నమెంట్ల ప్రైజ్ మనీని ఏకంగా 300 శాతం పెంచిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఈ చర్యలన్నింటి ఫలితంగానే మహిళల క్రికెట్ ఈ స్థాయికి చేరుకుందని దేవాజిత్ సైకియా అన్నారు.

"జై షా 2019 నుంచి 2024 వరకు BCCI సెక్రటరీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత మహిళా క్రికెట్‌లో అనేక మార్పులు జరిగాయి. మహిళా– పురుష క్రికెటర్లకు సమాన వేతనాలు అమలు చేశారు. ఇటీవల ఐసీసీ ఛైర్మన్‌గా జైషా మహిళా ప్రైజ్ మనీని 300 శాతం పెంచారు. ముందుగా బహుమతి మొత్తం 2.88 మిలియన్ డాలర్లు కాగా, ఇప్పుడు దాన్ని 14 మిలియన్ డాలర్లకు పెంచారు. ఈ చర్యలన్నీ మహిళా క్రికెట్ అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడ్డాయి. అంతేకాకుండా, మొత్తం జట్టుకు ఆటగాళ్లు, కోచ్‌లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరికీ కలిసి రూ.51 కోట్లు బహుమతిగా బీసీసీఐ ఇస్తుంది" అని సైకియా పేర్కొన్నారు.

ఐసీసీ అందించిన ప్రైజ్​మనీ
కాగా, విజేత టీమ్ఇండియాకు నుంచి భారీ ప్రైజ్​మనీ లభించింది. రూ. 38 కోట్ల నజరానా లభించింది. రన్నరప్​గా నిలిచిన సౌతాఫ్రికాకు రూ.20 కోట్ల ప్రైజ్​మనీ దక్కింది.

