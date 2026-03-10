టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేత టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా- ఎవరికెంత?
భారత జట్టుకు భారీ నజరానాను ప్రకటించిన బీసీసీఐ- గతసారి కన్నా ఆరు కోట్లు ఎక్కువగా బహుమతి
Published : March 10, 2026 at 11:55 AM IST
T20 World Cup BCCI Reward : టీ20 ప్రపంచకప్లో విశ్వవిజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా ప్రకటించింది. వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ను కైవసం చేసుకున్న వేళ, రూ.131 కోట్ల నగదు బహుమతిని అందించనుంది. ఈ మొత్తాన్ని 15 మంది ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ స్టాఫ్, ఇతర సపోర్ట్ స్టాఫ్కు పంచుతారు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఆటగాళ్లకు దక్కుతుంది. సపోర్ట్ స్టాఫ్కు వారి హోదా ఆధారంగా వాటాలను నిర్ణయిస్తారు. 2024లో రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని జట్టుకు ప్రకటించిన 125 కోట్ల కంటే ఇప్పుడు 6 కోట్లు ఎక్కువగా ప్రకటించారు. అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించి భారత్ ఘన విజయం సాధించింది.