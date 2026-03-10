ETV Bharat / sports

టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేత టీమ్‌ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా- ఎవరికెంత?

భారత జట్టుకు భారీ నజరానాను ప్రకటించిన బీసీసీఐ- గతసారి కన్నా ఆరు కోట్లు ఎక్కువగా బహుమతి

TEAM INDIA
TEAM INDIA (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 11:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup BCCI Reward : టీ20 ప్రపంచకప్‌లో విశ్వవిజేతగా నిలిచిన టీమ్​ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా ప్రకటించింది. వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకున్న వేళ, రూ.131 కోట్ల నగదు బహుమతిని అందించనుంది. ఈ మొత్తాన్ని 15 మంది ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ స్టాఫ్, ఇతర సపోర్ట్ స్టాఫ్​కు పంచుతారు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఆటగాళ్లకు దక్కుతుంది. సపోర్ట్ స్టాఫ్‌కు వారి హోదా ఆధారంగా వాటాలను నిర్ణయిస్తారు. 2024లో రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని జట్టుకు ప్రకటించిన 125 కోట్ల కంటే ఇప్పుడు 6 కోట్లు ఎక్కువగా ప్రకటించారు. అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను 96 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించి భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది.

TAGGED:

BCCI REWARD TEAM INDIA
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.