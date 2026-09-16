హార్దిక్, పంత్కు నో ప్లేస్- వెస్టిండీస్తో సిరీస్లకు జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ
వెస్టిండీస్తో వన్డే, టీ20 సిరీస్కు జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- ఈనెల 27, 30, అక్టోబర్ 3న భారత్- వెస్టిండీస్ మధ్య వన్డే మ్యాచ్లు
Published : September 16, 2026 at 10:47 PM IST
India Team Upcoming Matches : విండీస్తో త్వరలో జరగబోయే పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్లకు టీమ్ఇండియాను ప్రకటించారు. అయితే, టీమ్లో హార్దిక్ పాండ్యకు చోటు దక్కలేదు. సెప్టెంబరు 27 నుంచి మూడు వన్డేల సిరీస్ జరగనుండగా, అక్టోబర్ 6 నుంచి ఐదు టీ20ల సిరీస్ ఉంటుంది.
వన్డే టీమ్: శుభ్మన్ గిల్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్, ధ్రువ్ జురెల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకిబ్ నబీ, యశస్వి జైస్వాల్, నమన్ ధిర్.
టీ20 టీమ్: శ్రేయస్ అయ్యర్, అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబె, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్.
ఆసియా క్రీడల్లో
స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి గాయం కారణంగా జపాన్తో టీ20, ఆసియా క్రీడలకు దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో విప్రాజ్ నిగమ్ను తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఆసియా క్రీడల నుంచి నితీశ్ కుమార్ రెడ్డిని తప్పించారు. వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్లో అతడికి చోటు కల్పించడమే కారణం. హార్దిక్ ఆ జట్టులో లేకపోవడంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అప్డేటెడ్ టీమ్: శ్రేయస్ అయ్యర్, అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబె, తిలక్ వర్మ, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశ్ ఠాకూర్, విప్రాజ్ నిగమ్
BCCI (@BCCI) posts, "#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games." pic.twitter.com/z7h9DWOnvR— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026