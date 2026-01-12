ETV Bharat / sports

సుందర్ రిప్లేస్​మెంట్​ ప్రకటించిన BCCI- ఆల్​రౌండర్​ను వరించిన అదృష్టం- తొలిసారి టీమ్ఇండియాకు ఎంపిక

భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్​- ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ రిప్లేస్​మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- తొలిసారి జాతీయ జట్టుకు ఎంపికైన యంగ్ ఆల్​రౌండర్

Washington Sundar Replacement
Washington Sundar Replacement (Source : ANI (Photo During IPL))
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 3:06 PM IST

Washington Sundar Replacement : యంగ్ ప్లేయర్ ఆయుష్ బదోనికి తొలిసారి టీమ్ఇండియా పిలుపు వచ్చింది. న్యూజిలాండ్​తో తొలి వన్డే​లో గాయపడిన ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ రిప్లేస్​మెంట్​ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్​లో మిగిలిన మ్యాచ్​ల్లో సుందర్ స్థానాన్ని ఆయుష్ బదోని భర్తీ చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది. దీంతో తొలిసారి బదోనీ జాతీయ జట్టుకు ఎంపికైయ్యాడు.

బ్యాటింగ్ ఆల్​రౌండర్​ అయిన బదోని ఇప్పటికే ఐపీఎల్​లో సత్తా చాటుకున్నాడు. 2022లో ఐపీఎల్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన బదోని, లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 46 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 963 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అటు బౌలింగ్​లో నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సిరీస్​లో జనవరి 14న రాజ్​కోట్ వేదికగా రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది.

కాగా, ఆదివారం వడోదర వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ సుందర్ మ్యాచ్​ మధ్యలో వెన్ను నొప్పితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఐదు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన తర్వాత సుందర్ వెన్ను నొప్పితో బాధపడుతూ మైదానాన్ని వీడాడు. అనంతరం ఛేజింగ్​లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చాడు. ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని ఏడు పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అయితే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా, క్రీజులో ఇబ్బందిగానే కనిపించాడు. దీంతో అతడిని బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ పర్యవేక్షనలో ఉంచింది. ఈ క్రమంలోనే అతడు మిగిలిన సిరీస్​కు దూరమైనట్లు సోమవారం ఉదయం ప్రకటించింది.

టీమ్ఇండియకు గాయాల బెడద
ఈ సిరీస్​ ప్రారంభం కాకముందు నుంచే భారత్​ ప్లేయర్లు గాయాలపాలౌతున్నారు. వన్డే సిరీస్ నేపథ్యంలో నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా రిషభ్ పంత్ గాయపడ్డాడు. దీంతో అతడు తొలి మ్యాచ్ కంటే ముందే సిరీస్​కు దూరమైయ్యాడు. అతడి స్థానంలో బీసీసీఐ ధ్రువ్ జురెల్​ను ఎంపిక చేసింది. తాజాగా సుందర్​ స్థానాన్ని బదోనితో భర్తీ చేసింది.

ఇక తొలి వన్డే విషయానికొస్తే, ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 301 పరుగుల టార్గెట్​ను టీమ్ఇండియా 49 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (94 పరుగులు), శుభ్​మన్ గిల్ (56), శ్రేయస్ అయ్యర్ (49 పరుగులు) రాణించారు. కివీస్ బౌలర్లలో కైల్ జెమీసన్ 4, ఆదిత్య అశోక్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భారత్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దుసుకెళ్లింది.

వన్డే సిరీస్​ మిగిలిన షెడ్యూల్

  • రెండో వన్డే - జనవరి 14- రాజ్‌కోట్‌
  • మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్

టీ 20 సిరీస్​కు కూడా!
న్యూజిలాండ్ ఈ పర్యటనలో వన్డేతోపాటు టీ20 సిరీస్​ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​కు యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ దూరమయ్యాడు. రీసెంట్​గా దేశవాళీ టోర్నీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తిలక్ వర్మ గాయపడ్డాడు. అతడికి సర్జరీ అయ్యింది. తిలక్​కు డాక్టర్లు మూడు వారాల విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో అతడు టీ20 సిరీస్​లో తొలి మూడు మ్యాచ్​లకు దూరమైనట్లు ఇటీవల బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే తిలక్​కు రిప్లేస్​మెంట్​ను ఇంకా వెల్లడించలేదు.

న్యూజిలాండ్​ సిరీస్​లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​లకు భారత జట్టు: శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, ఆర్ష్‌దీప్ సింగ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, యశస్వీ జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్, ఆయుష్ బదోని

WASHINGTON SUNDAR REPLACEMENT
AYUSH BADONI IPL STATS
AYUSH BADONI INTERNATIONAL DEBUT
IND VS NZ INDIA REPLACEMENTS
IND VS NZ ODI

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

