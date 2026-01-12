సుందర్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన BCCI- ఆల్రౌండర్ను వరించిన అదృష్టం- తొలిసారి టీమ్ఇండియాకు ఎంపిక
భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్- ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- తొలిసారి జాతీయ జట్టుకు ఎంపికైన యంగ్ ఆల్రౌండర్
Published : January 12, 2026 at 3:06 PM IST
Washington Sundar Replacement : యంగ్ ప్లేయర్ ఆయుష్ బదోనికి తొలిసారి టీమ్ఇండియా పిలుపు వచ్చింది. న్యూజిలాండ్తో తొలి వన్డేలో గాయపడిన ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ రిప్లేస్మెంట్ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్లో మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో సుందర్ స్థానాన్ని ఆయుష్ బదోని భర్తీ చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది. దీంతో తొలిసారి బదోనీ జాతీయ జట్టుకు ఎంపికైయ్యాడు.
బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ అయిన బదోని ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో సత్తా చాటుకున్నాడు. 2022లో ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన బదోని, లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 46 ఇన్నింగ్స్ల్లో 963 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అటు బౌలింగ్లో నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సిరీస్లో జనవరి 14న రాజ్కోట్ వేదికగా రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది.
కాగా, ఆదివారం వడోదర వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ సుందర్ మ్యాచ్ మధ్యలో వెన్ను నొప్పితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఐదు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన తర్వాత సుందర్ వెన్ను నొప్పితో బాధపడుతూ మైదానాన్ని వీడాడు. అనంతరం ఛేజింగ్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని ఏడు పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అయితే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా, క్రీజులో ఇబ్బందిగానే కనిపించాడు. దీంతో అతడిని బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ పర్యవేక్షనలో ఉంచింది. ఈ క్రమంలోనే అతడు మిగిలిన సిరీస్కు దూరమైనట్లు సోమవారం ఉదయం ప్రకటించింది.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 12, 2026
Washington Sundar ruled out of #INDvNZ ODI series; Ayush Badoni receives maiden call-up.
Details ▶️ https://t.co/ktIeMig1sr #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank
టీమ్ఇండియకు గాయాల బెడద
ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కాకముందు నుంచే భారత్ ప్లేయర్లు గాయాలపాలౌతున్నారు. వన్డే సిరీస్ నేపథ్యంలో నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా రిషభ్ పంత్ గాయపడ్డాడు. దీంతో అతడు తొలి మ్యాచ్ కంటే ముందే సిరీస్కు దూరమైయ్యాడు. అతడి స్థానంలో బీసీసీఐ ధ్రువ్ జురెల్ను ఎంపిక చేసింది. తాజాగా సుందర్ స్థానాన్ని బదోనితో భర్తీ చేసింది.
ఇక తొలి వన్డే విషయానికొస్తే, ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 301 పరుగుల టార్గెట్ను టీమ్ఇండియా 49 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (94 పరుగులు), శుభ్మన్ గిల్ (56), శ్రేయస్ అయ్యర్ (49 పరుగులు) రాణించారు. కివీస్ బౌలర్లలో కైల్ జెమీసన్ 4, ఆదిత్య అశోక్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దుసుకెళ్లింది.
వన్డే సిరీస్ మిగిలిన షెడ్యూల్
- రెండో వన్డే - జనవరి 14- రాజ్కోట్
- మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్
టీ 20 సిరీస్కు కూడా!
న్యూజిలాండ్ ఈ పర్యటనలో వన్డేతోపాటు టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్కు యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ దూరమయ్యాడు. రీసెంట్గా దేశవాళీ టోర్నీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తిలక్ వర్మ గాయపడ్డాడు. అతడికి సర్జరీ అయ్యింది. తిలక్కు డాక్టర్లు మూడు వారాల విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో అతడు టీ20 సిరీస్లో తొలి మూడు మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు ఇటీవల బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే తిలక్కు రిప్లేస్మెంట్ను ఇంకా వెల్లడించలేదు.
న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లకు భారత జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, ఆర్ష్దీప్ సింగ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, యశస్వీ జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్, ఆయుష్ బదోని
టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు వాషింగ్టన్ దూరం
కివీస్తో వన్డే సిరీస్- రిషబ్ పంత్ ఔట్- రీప్లేస్మెంట్గా ధ్రువ్ జురెల్